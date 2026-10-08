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08. októbra 2026
Becík je favoritom nitrianskych volieb, Hattas môže podľa bookmakerov zopakovať tesnú výhru – VIDEO
Tagy: Bookmaker hovorca Tipsportu Komunálne voľby 2026 na Slovensku predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Prieskum Primátor Nitry Volebné preferencie
Rozdelenie hlasov medzi viacerých kandidátov zvyšuje šance úradujúceho župana. Súčasný župan Nitrianskeho kraja a primátor mesta sú podľa bookmakerov stávkovej spoločnosti
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8.10.2026 (SITA.sk) - Rozdelenie hlasov medzi viacerých kandidátov zvyšuje šance úradujúceho župana.
Súčasný župan Nitrianskeho kraja a primátor mesta sú podľa bookmakerov stávkovej spoločnosti Tipsport favoritmi októbrových komunálnych a župných volieb. Na obhájenie mandátu má podľa aktuálnych kurzov väčšie šance predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík, favoritom na prvého muža Nitry je súčasný primátor Marek Hattas.
Na Hattasovo víťazstvo, ktorý vedie Nitru od roku 2018, vypísal Tipsport kurz 1,35:1. Jeho najväčším súperom je Igor Kršiak s kurzom 2,85:1. Podľa vedúceho bookmakerov Tipsportu a špecialistu na politické stávky Pavla Boška sa tak môže zopakovať súboj spred štyroch rokov, keď Hattas porazil Kršiaka približne o tisíc hlasov.
„Prieskumy aj tentoraz naznačujú pomerne vyrovnaný súboj oboch kandidátov,“ uviedol Boško. Bookmakeri sa však na základe svojich analýz a správania tipérov prikláňajú k úradujúcemu primátorovi. „Na Hattasovo víťazstvo stavili klienti Tipsportu trojnásobok sumy oproti Kršiakovi,“ dodal.
Ešte výraznejším favoritom je podľa Tipsportu Branislav Becík. Kurz na jeho víťazstvo je 1,25:1. Druhý v poradí Henrich Varga si oproti pôvodným prognózam mierne pohoršil, keď kurz na jeho víťazstvo vzrástol na 3,2:1. Informoval o tom manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Podľa Boška Vargovi nepomohlo ani to, že sa mu podarilo zjednotiť parlamentnú opozíciu. „Ešte väčšie šance na úspech by mal, keby okrem toho získal aj podporu Maďarskej aliancie, ktorá však postavila vlastného kandidáta, dokonca svojho podpredsedu Tibora Csengera,“ uviedol.
Rozdelenie hlasov medzi viacerých kandidátov podľa neho zvyšuje šance úradujúceho župana. „V týchto voľbách platí, že čím viac kandidátov, tým väčšia výhoda pre aktuálneho župana, keďže hlasy voličov žiadajúcich zmenu sa rozdelia medzi viacerých kandidátov,“ povedal Boško s dodatkom, že Becíka chce v Nitrianskom kraji vystriedať až šesť kandidátov.
Boško zároveň poukázal na Becíkovo pôsobenie v Národnej rade, členstvo vo vedení Hlasu a podporu koaličných aj národne orientovaných strán. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Becík je favoritom nitrianskych volieb, Hattas môže podľa bookmakerov zopakovať tesnú výhru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasný župan Nitrianskeho kraja a primátor mesta sú podľa bookmakerov stávkovej spoločnosti Tipsport favoritmi októbrových komunálnych a župných volieb. Na obhájenie mandátu má podľa aktuálnych kurzov väčšie šance predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík, favoritom na prvého muža Nitry je súčasný primátor Marek Hattas.
Môže sa zopakovať súboj spred štyroch rokov
Na Hattasovo víťazstvo, ktorý vedie Nitru od roku 2018, vypísal Tipsport kurz 1,35:1. Jeho najväčším súperom je Igor Kršiak s kurzom 2,85:1. Podľa vedúceho bookmakerov Tipsportu a špecialistu na politické stávky Pavla Boška sa tak môže zopakovať súboj spred štyroch rokov, keď Hattas porazil Kršiaka približne o tisíc hlasov.
„Prieskumy aj tentoraz naznačujú pomerne vyrovnaný súboj oboch kandidátov,“ uviedol Boško. Bookmakeri sa však na základe svojich analýz a správania tipérov prikláňajú k úradujúcemu primátorovi. „Na Hattasovo víťazstvo stavili klienti Tipsportu trojnásobok sumy oproti Kršiakovi,“ dodal.
Ešte výraznejším favoritom je podľa Tipsportu Branislav Becík. Kurz na jeho víťazstvo je 1,25:1. Druhý v poradí Henrich Varga si oproti pôvodným prognózam mierne pohoršil, keď kurz na jeho víťazstvo vzrástol na 3,2:1. Informoval o tom manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Rozdelenie hlasov pomáha úradujúcemu županovi
Podľa Boška Vargovi nepomohlo ani to, že sa mu podarilo zjednotiť parlamentnú opozíciu. „Ešte väčšie šance na úspech by mal, keby okrem toho získal aj podporu Maďarskej aliancie, ktorá však postavila vlastného kandidáta, dokonca svojho podpredsedu Tibora Csengera,“ uviedol.
Rozdelenie hlasov medzi viacerých kandidátov podľa neho zvyšuje šance úradujúceho župana. „V týchto voľbách platí, že čím viac kandidátov, tým väčšia výhoda pre aktuálneho župana, keďže hlasy voličov žiadajúcich zmenu sa rozdelia medzi viacerých kandidátov,“ povedal Boško s dodatkom, že Becíka chce v Nitrianskom kraji vystriedať až šesť kandidátov.
Boško zároveň poukázal na Becíkovo pôsobenie v Národnej rade, členstvo vo vedení Hlasu a podporu koaličných aj národne orientovaných strán. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Becík je favoritom nitrianskych volieb, Hattas môže podľa bookmakerov zopakovať tesnú výhru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bookmaker hovorca Tipsportu Komunálne voľby 2026 na Slovensku predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Prieskum Primátor Nitry Volebné preferencie
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