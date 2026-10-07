|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eliška
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. októbra 2026
Voliči si budú vyberať aj poslancov Trnavského kraja, o miesta sa uchádzajú aj primátori okresných miest
Výnimkou je len samotné krajské mesto Trnava. O miesta poslancov Trnavského samosprávneho kraja sa uchádzajú všetci primátori okresných ...
Zdieľať
7.10.2026 (SITA.sk) - Výnimkou je len samotné krajské mesto Trnava.
O miesta poslancov Trnavského samosprávneho kraja sa uchádzajú všetci primátori okresných miest v kraji s výnimkou krajského mesta, primátori viacerých ďalších miest a viac ako dvadsať starostov obcí. Funkciu poslanca samosprávneho kraja je možné vykonávať súbežne s pozíciou primátora alebo starostu.
V zozname kandidátov sú primátori okresných miest Dunajská Streda Zoltán Hájos, Galanta Peter Kolek, Hlohovec Ivan Baranovič, Piešťany Peter Jančovič, Senica Martin Džačovský aj primátorka Skalice Oľga Luptáková. Okrem nich kandidujú aj primátori a primátorky Šamorína, Sládkovičova, Serede, Leopoldova, Šaštína - Stráží a Holíča. Z vedenia Trnavy sa o miesto krajského poslanca uchádza viceprimátor Marcel Krajčo.
Primátori mali v minulých regionálnych voľbách vysokú úspešnosť, pretože ich v regióne poznajú a majú aj ľahší prístup do médií. Úspešnosť starostov je pri voľbách krajských poslancov nižšia. Okrem primátorov a starostov sa o kreslá v krajskom zastupiteľstve uchádzajú aj poslanci Národnej rady SR Jana Hanuliaková, Marián Viskupič či Viliam Tankó.
Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja si 42 poslancov budú voliť v siedmich volebných obvodoch, ktoré kopírujú okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Najviac poslancov budú mať volebné obvody Trnava a Dunajská Streda, po deväť, volebný obvod Galanta bude mať 7 poslancov, obvody Senica a Piešťany po 5 poslancov, Skalica 4 a volebný obvod Hlohovec bude mať troch poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Voliči si budú vyberať aj poslancov Trnavského kraja, o miesta sa uchádzajú aj primátori okresných miest © SITA Všetky práva vyhradené.
O miesta poslancov Trnavského samosprávneho kraja sa uchádzajú všetci primátori okresných miest v kraji s výnimkou krajského mesta, primátori viacerých ďalších miest a viac ako dvadsať starostov obcí. Funkciu poslanca samosprávneho kraja je možné vykonávať súbežne s pozíciou primátora alebo starostu.
V zozname kandidátov sú primátori okresných miest Dunajská Streda Zoltán Hájos, Galanta Peter Kolek, Hlohovec Ivan Baranovič, Piešťany Peter Jančovič, Senica Martin Džačovský aj primátorka Skalice Oľga Luptáková. Okrem nich kandidujú aj primátori a primátorky Šamorína, Sládkovičova, Serede, Leopoldova, Šaštína - Stráží a Holíča. Z vedenia Trnavy sa o miesto krajského poslanca uchádza viceprimátor Marcel Krajčo.
Primátori mali v minulých regionálnych voľbách vysokú úspešnosť, pretože ich v regióne poznajú a majú aj ľahší prístup do médií. Úspešnosť starostov je pri voľbách krajských poslancov nižšia. Okrem primátorov a starostov sa o kreslá v krajskom zastupiteľstve uchádzajú aj poslanci Národnej rady SR Jana Hanuliaková, Marián Viskupič či Viliam Tankó.
Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja si 42 poslancov budú voliť v siedmich volebných obvodoch, ktoré kopírujú okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Najviac poslancov budú mať volebné obvody Trnava a Dunajská Streda, po deväť, volebný obvod Galanta bude mať 7 poslancov, obvody Senica a Piešťany po 5 poslancov, Skalica 4 a volebný obvod Hlohovec bude mať troch poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Voliči si budú vyberať aj poslancov Trnavského kraja, o miesta sa uchádzajú aj primátori okresných miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Putin ponúkol Iránu pomoc pri sprostredkovaní ukončenia konfliktu na Blízkom východe
Putin ponúkol Iránu pomoc pri sprostredkovaní ukončenia konfliktu na Blízkom východe