Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dionýz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

09. októbra 2026

Horváthová odstúpila z boja o post primátorky Trnavy v prospech Nemčovskej, jej kandidatúru podporili Demokrati aj PS


Tagy: Kandidáti kandidáti na post primátora Kandidáti na primátora Kanditát na primátora Komunálne voľby Medziháj Poslanci Primátor Trnavy

Ľubica Horváthová sa naďalej uchádza o poslanecké kreslo a v prípade víťazstva Evy Nemčovskej by sa mohla stať viceprimátorkou. Kandidátka Demokratov na ...



Zdieľať
demokrati trnava2 9.10.2026 (SITA.sk) - Ľubica Horváthová sa naďalej uchádza o poslanecké kreslo a v prípade víťazstva Evy Nemčovskej by sa mohla stať viceprimátorkou.


Kandidátka Demokratov na primátorku Trnavy Ľubica Horváthová odstupuje z volieb v prospech Evy Nemčovskej, terajšej viceprimátorky. Naďalej sa však bude uchádzať o poslanecké kreslo. Okrem Demokratov v piatok podporu Nemčovskej vyjadrilo aj Progresívne Slovensko.

Pokles počtu kandidátov


Počet kandidátov na primátorský post v Trnave tak klesol zo šiestich na päť. Ak by sa Eva Nemčovská stala primátorkou, Ľubica Horváthová by získala post viceprimátorky.

„Podľa interných čísel, ktoré máme k dispozícii, má Eva Nemčovská dva týždne pred voľbami väčšiu podporu ako ja. Po porade s kolegami a stranou Demokrati som sa preto rozhodla, že sa vzdávam kandidatúry a podporím Evu Nemčovskú,“ oznámila Ľubica Horváthová. Za svojimi slovami z doterajšej kampane, že mesto musí viac počúvať svojich obyvateľov, rozhodovať otvorenejšie na základe dát a rád odborníkov a zrozumiteľnejšie komunikovať, si stojí.

Ocenenie odstupu


Eva Nemčovská zdôraznila, že aj keď ju podporujú Demokrati a Progresívne Slovensko, do volieb ide ako občianska kandidátka zo zoskupenia Za lepšiu Trnavu. Podľa podpredsedu Demokratov Juraja Šeligu sa na Slovensku len málokedy odstupuje v prospech niekoho. „Sú politici, ktorí sa radšej budú politicky „zabíjať“ do posledného dňa, aby snívali nejaký sen, ktorý možno nikdy nenastane,“ ocenil krok Horváthovej.

Ľubica Horváthová a Eva Nemčovská mali počas kampane rozdielne názory hlavne v prípade lokality Medziháj. Horváthová v piatok vysvetlila, že nie je proti rozvoju tohto územia, ale podľa nej boli popreskakované určité kroky, ktoré boli naplánované. O budúcnosti tejto časti mesta preto rozhodne až jeho nové vedenie.

O hlasy voličov sa v Trnave 24. októbra budú v prípade volieb primátora uchádzať Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), Andrea Čajková (nezávislá), Eva Nemčovská (nezávislá), Jozef Obselka (nezávislý) a Martin Pullmann (Smer - SD, Hlas - SD, SNS, Republika).


Zdroj: SITA.sk - Horváthová odstúpila z boja o post primátorky Trnavy v prospech Nemčovskej, jej kandidatúru podporili Demokrati aj PS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti kandidáti na post primátora Kandidáti na primátora Kanditát na primátora Komunálne voľby Medziháj Poslanci Primátor Trnavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajina bojuje proti Rusku aj v Afrike. Vyšli najavo detaily tajnej operácie v púšti
<< predchádzajúci článok
Slováka hľadaného na základe európskeho zatykača zadržali na hranici v Poľsku. Deň predtým napadol pohraničníka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 