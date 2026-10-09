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09. októbra 2026
Horváthová odstúpila z boja o post primátorky Trnavy v prospech Nemčovskej, jej kandidatúru podporili Demokrati aj PS
Tagy: Kandidáti kandidáti na post primátora Kandidáti na primátora Kanditát na primátora Komunálne voľby Medziháj Poslanci Primátor Trnavy
Ľubica Horváthová sa naďalej uchádza o poslanecké kreslo a v prípade víťazstva Evy Nemčovskej by sa mohla stať viceprimátorkou. Kandidátka Demokratov na ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Ľubica Horváthová sa naďalej uchádza o poslanecké kreslo a v prípade víťazstva Evy Nemčovskej by sa mohla stať viceprimátorkou.
Kandidátka Demokratov na primátorku Trnavy Ľubica Horváthová odstupuje z volieb v prospech Evy Nemčovskej, terajšej viceprimátorky. Naďalej sa však bude uchádzať o poslanecké kreslo. Okrem Demokratov v piatok podporu Nemčovskej vyjadrilo aj Progresívne Slovensko.
Počet kandidátov na primátorský post v Trnave tak klesol zo šiestich na päť. Ak by sa Eva Nemčovská stala primátorkou, Ľubica Horváthová by získala post viceprimátorky.
„Podľa interných čísel, ktoré máme k dispozícii, má Eva Nemčovská dva týždne pred voľbami väčšiu podporu ako ja. Po porade s kolegami a stranou Demokrati som sa preto rozhodla, že sa vzdávam kandidatúry a podporím Evu Nemčovskú,“ oznámila Ľubica Horváthová. Za svojimi slovami z doterajšej kampane, že mesto musí viac počúvať svojich obyvateľov, rozhodovať otvorenejšie na základe dát a rád odborníkov a zrozumiteľnejšie komunikovať, si stojí.
Eva Nemčovská zdôraznila, že aj keď ju podporujú Demokrati a Progresívne Slovensko, do volieb ide ako občianska kandidátka zo zoskupenia Za lepšiu Trnavu. Podľa podpredsedu Demokratov Juraja Šeligu sa na Slovensku len málokedy odstupuje v prospech niekoho. „Sú politici, ktorí sa radšej budú politicky „zabíjať“ do posledného dňa, aby snívali nejaký sen, ktorý možno nikdy nenastane,“ ocenil krok Horváthovej.
Ľubica Horváthová a Eva Nemčovská mali počas kampane rozdielne názory hlavne v prípade lokality Medziháj. Horváthová v piatok vysvetlila, že nie je proti rozvoju tohto územia, ale podľa nej boli popreskakované určité kroky, ktoré boli naplánované. O budúcnosti tejto časti mesta preto rozhodne až jeho nové vedenie.
O hlasy voličov sa v Trnave 24. októbra budú v prípade volieb primátora uchádzať Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), Andrea Čajková (nezávislá), Eva Nemčovská (nezávislá), Jozef Obselka (nezávislý) a Martin Pullmann (Smer - SD, Hlas - SD, SNS, Republika).
Zdroj: SITA.sk - Horváthová odstúpila z boja o post primátorky Trnavy v prospech Nemčovskej, jej kandidatúru podporili Demokrati aj PS © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidátka Demokratov na primátorku Trnavy Ľubica Horváthová odstupuje z volieb v prospech Evy Nemčovskej, terajšej viceprimátorky. Naďalej sa však bude uchádzať o poslanecké kreslo. Okrem Demokratov v piatok podporu Nemčovskej vyjadrilo aj Progresívne Slovensko.
Pokles počtu kandidátov
Počet kandidátov na primátorský post v Trnave tak klesol zo šiestich na päť. Ak by sa Eva Nemčovská stala primátorkou, Ľubica Horváthová by získala post viceprimátorky.
„Podľa interných čísel, ktoré máme k dispozícii, má Eva Nemčovská dva týždne pred voľbami väčšiu podporu ako ja. Po porade s kolegami a stranou Demokrati som sa preto rozhodla, že sa vzdávam kandidatúry a podporím Evu Nemčovskú,“ oznámila Ľubica Horváthová. Za svojimi slovami z doterajšej kampane, že mesto musí viac počúvať svojich obyvateľov, rozhodovať otvorenejšie na základe dát a rád odborníkov a zrozumiteľnejšie komunikovať, si stojí.
Ocenenie odstupu
Eva Nemčovská zdôraznila, že aj keď ju podporujú Demokrati a Progresívne Slovensko, do volieb ide ako občianska kandidátka zo zoskupenia Za lepšiu Trnavu. Podľa podpredsedu Demokratov Juraja Šeligu sa na Slovensku len málokedy odstupuje v prospech niekoho. „Sú politici, ktorí sa radšej budú politicky „zabíjať“ do posledného dňa, aby snívali nejaký sen, ktorý možno nikdy nenastane,“ ocenil krok Horváthovej.
Ľubica Horváthová a Eva Nemčovská mali počas kampane rozdielne názory hlavne v prípade lokality Medziháj. Horváthová v piatok vysvetlila, že nie je proti rozvoju tohto územia, ale podľa nej boli popreskakované určité kroky, ktoré boli naplánované. O budúcnosti tejto časti mesta preto rozhodne až jeho nové vedenie.
O hlasy voličov sa v Trnave 24. októbra budú v prípade volieb primátora uchádzať Branislav Baroš (Trnava pre každého, KDH), Andrea Čajková (nezávislá), Eva Nemčovská (nezávislá), Jozef Obselka (nezávislý) a Martin Pullmann (Smer - SD, Hlas - SD, SNS, Republika).
Zdroj: SITA.sk - Horváthová odstúpila z boja o post primátorky Trnavy v prospech Nemčovskej, jej kandidatúru podporili Demokrati aj PS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidáti kandidáti na post primátora Kandidáti na primátora Kanditát na primátora Komunálne voľby Medziháj Poslanci Primátor Trnavy
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