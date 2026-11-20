Nemec strelil ďalší gól v NHL, hoci krátko predtým nemal ani hokejku. Tréner chválil rýchlu reakciu – VIDEO
Šimon Nemec začal strieľať góly a má už 9 bodov v NHL v tejto sezóne. Šimon Nemec strelil v NHL druhý gól v druhom zápase za ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Šimon Nemec začal strieľať góly a má už 9 bodov v NHL v tejto sezóne.
Šimon Nemec strelil v NHL druhý gól v druhom zápase za sebou. Obranca Calgary skóroval v šestnástej minúte prvej tretiny a znížil náskok Minnesoty na 1:2. Bol to jediný gól hráčov Calgary vo štvrtkovom zápase NHL, ktorý na domácom ľade prehrali 1:4.
Zaujímavé je však to, čo predchádzalo gólu Nemca, keďže ešte pár sekúnd predtým mu chýbala hokejka. A nebyť jeho rýchlej reakcie ako aj reakcie striedačky, nemal by čím streliť gól.
"Nemec skóroval v čase 15:51 a znížil stav na 1:2. Po tom, čo sa mu pri zákroku Michaela McCarrona v obrannom pásme zlomila hokejka, rýchlo zamieril k striedačke Calgary po novú. Následne vykorčuľoval na ľad, prijal prihrávku od Morgana Frosta z pravého kruhu a strelou bez prípravy prekonal Jespera Wallstedta ponad jeho vyrážačku," opísal gólovú situáciu web NHL.
Nemec absolvoval vydarený zápas. Na ľade strávil 21:36 min, čo bolo druhé najvyššie číslo spomedzi všetkých hráčov Calgary. Ku gólu a trom strelám na bránku pridal aj tri bloky, čo bol tiež najvyšší počet v tíme Flames. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu za dvoma hráčmi Minnesoty - brankárom Wallstedtom a trojbodovým útočníkom Kirillom Kaprizovom.
"Situácie so zlomenou hokejkou sa stávajú pomerne často a potom musia ľudia na striedačke rýchlo reagovať. Dávam pred nimi klobúk dolu za ich pohotovú reakciu. ale je to ich práca," povedal tréner Calgary Ryan Huska na tlačovej konferencii pre zámorské médiá.
Nemec má z 23 zápasov v drese Calgary na konte 9 bodov za 2 góly a 7 asistencií. V internom poradí najproduktívnejších slovenských hokejistov v NHL je tretí za 14-bodovým Jurajom Slafkovským z Montrealu a 10-bodovým kolegom z Calgary Martinom Pospíšilom.
Ten odohral proti Minnesote jedenásť a pol minúte a až 9 minút strávil na trestnej lavici. Všetky tresty si pripísal v prvej tretine: 5 minút za bitku s Ryanom Hartmanom a po 2 minúty za hrubosť a nedovolené bránenie. Pripísal si aj 5 bodyčekov, čím sa dostal na číslo 109 v tejto sezóne. Viac ich má iba Kiefer Sherwood zo San Jose (115).
Zdroj: SITA.sk - Nemec strelil ďalší gól v NHL, hoci krátko predtým nemal ani hokejku. Tréner chválil rýchlu reakciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Šimon Nemec strelil v NHL druhý gól v druhom zápase za sebou. Obranca Calgary skóroval v šestnástej minúte prvej tretiny a znížil náskok Minnesoty na 1:2. Bol to jediný gól hráčov Calgary vo štvrtkovom zápase NHL, ktorý na domácom ľade prehrali 1:4.
Zaujímavé je však to, čo predchádzalo gólu Nemca, keďže ešte pár sekúnd predtým mu chýbala hokejka. A nebyť jeho rýchlej reakcie ako aj reakcie striedačky, nemal by čím streliť gól.
Zlomená hokejka ho neodradila
"Nemec skóroval v čase 15:51 a znížil stav na 1:2. Po tom, čo sa mu pri zákroku Michaela McCarrona v obrannom pásme zlomila hokejka, rýchlo zamieril k striedačke Calgary po novú. Následne vykorčuľoval na ľad, prijal prihrávku od Morgana Frosta z pravého kruhu a strelou bez prípravy prekonal Jespera Wallstedta ponad jeho vyrážačku," opísal gólovú situáciu web NHL.
Najviac blokov aj minút
Nemec absolvoval vydarený zápas. Na ľade strávil 21:36 min, čo bolo druhé najvyššie číslo spomedzi všetkých hráčov Calgary. Ku gólu a trom strelám na bránku pridal aj tri bloky, čo bol tiež najvyšší počet v tíme Flames. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu za dvoma hráčmi Minnesoty - brankárom Wallstedtom a trojbodovým útočníkom Kirillom Kaprizovom.
"Situácie so zlomenou hokejkou sa stávajú pomerne často a potom musia ľudia na striedačke rýchlo reagovať. Dávam pred nimi klobúk dolu za ich pohotovú reakciu. ale je to ich práca," povedal tréner Calgary Ryan Huska na tlačovej konferencii pre zámorské médiá.
Tretí najproduktívnejší
Nemec má z 23 zápasov v drese Calgary na konte 9 bodov za 2 góly a 7 asistencií. V internom poradí najproduktívnejších slovenských hokejistov v NHL je tretí za 14-bodovým Jurajom Slafkovským z Montrealu a 10-bodovým kolegom z Calgary Martinom Pospíšilom.
Ten odohral proti Minnesote jedenásť a pol minúte a až 9 minút strávil na trestnej lavici. Všetky tresty si pripísal v prvej tretine: 5 minút za bitku s Ryanom Hartmanom a po 2 minúty za hrubosť a nedovolené bránenie. Pripísal si aj 5 bodyčekov, čím sa dostal na číslo 109 v tejto sezóne. Viac ich má iba Kiefer Sherwood zo San Jose (115).
Zdroj: SITA.sk - Nemec strelil ďalší gól v NHL, hoci krátko predtým nemal ani hokejku. Tréner chválil rýchlu reakciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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