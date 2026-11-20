Mjanmarsko sa dopustilo genocídy Rohingov, rozhodol súd OSN. Utečenci majú právo na bezpečný návrat
Verdikt vyvolal silné emócie v susednom Bangladéši, kde v utečeneckom tábore Cox's Bazar žije viac ako milión Rohingov. Mjanmarsko sa dopustilo genocídy moslimskej menšiny Rohingov, rozhodol vo štvrtok ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Verdikt vyvolal silné emócie v susednom Bangladéši, kde v utečeneckom tábore Cox's Bazar žije viac ako milión Rohingov.
Mjanmarsko sa dopustilo genocídy moslimskej menšiny Rohingov, rozhodol vo štvrtok Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu. V historickom verdikte nariadil krajine umožniť státisícom utečencov bezpečný návrat do vlasti a poskytnúť obetiam odškodnenie, ktorého výšku určia neskôr. Ide o prvý prípad za 80 rokov existencie najvyššieho súdu OSN, keď sudcovia rozhodli, že konkrétny štát spáchal genocídu.
„Republika Mjanmarský zväz spáchala genocídu na skupine Rohingov v severnej časti Jakchainského štátu,“ vyhlásil predseda súdu Júdži Iwasawa pri čítaní rozsudku. Súd dospel k záveru, že mjanmarské bezpečnostné sily počas vojenskej operácie v roku 2017 zabili približne 10-tisíc ľudí, dopúšťali sa rozsiahleho sexuálneho násilia na ženách a mimoriadne brutálneho násilia na deťoch. Rohingské dediny boli systematicky ničené a ich pôvodných obyvateľov nahrádzali príslušníci iných etnických skupín. Podľa sudcov bolo jediným rozumným záverom z predložených dôkazov to, že cieľom operácie bolo zničenie rohingskej komunity.
Rozsudok prikazuje Mjanmarsku „umožniť a uľahčiť bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat do miesta bydliska“ všetkým, ktorí pred násilím utiekli. Krajina musí zároveň vyšetriť a potrestať osoby podozrivé zo spáchania genocídy. Rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora sú záväzné a nemožno sa proti nim odvolať, súd však nemá vlastné prostriedky na ich vynútenie.
Verdikt vyvolal silné emócie v susednom Bangladéši, kde v utečeneckom tábore Cox's Bazar žije viac ako milión Rohingov. Stovky ľudí sledovali vyhlásenie rozsudku na veľkoplošnej obrazovke, mnohí so slzami v očiach. „Dokázalo sa, že sme o genocíde neklamali,“ povedal dvadsaťročný Mohammed Osman, ktorému mjanmarská armáda zabila rodičov a štyroch súrodencov. „Som ohromený. Dosiahli sme však iba 50 percent toho, čo sme chceli. Sto percent dosiahneme, keď sa budeme môcť dôstojne vrátiť domov,“ dodal.
Prípad predložila súdu v roku 2019 africká Gambia na základe Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948. Jej prezident Adama Barrow označil štvrtok za „historický deň pre medzinárodnú spravodlivosť“. Minister spravodlivosti Dawda Jallow vyzdvihol vytrvalosť Rohingov. „Prežili. Vypovedali. A dnes uveria,“ povedal. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval Mjanmarsko, aby utečencom umožnilo návrat.
Mjanmarské úrady obvinenia z genocídy dlhodobo odmietali a tvrdili, že vojenská operácia bola odpoveďou na útoky povstalcov, pri ktorých zahynuli príslušníci bezpečnostných síl. V čase vyhlásenia rozsudku bezprostredne nereagovali. Verdikt zvyšuje medzinárodný tlak na prezidenta Min Aun Hlainga, ktorý v roku 2017 velil armáde a v roku 2021 uskutočnil vojenský prevrat. Británia už oznámila, že vyhostí mjanmarského vojenského atašé.
Rozhodnutie pozorne sledovali aj právni experti vzhľadom na ďalší prípad pred Medzinárodným súdnym dvorom, ktorý sa týka obvinení Izraela z genocídy v Pásme Gazy. Podľa organizácie Human Rights Watch môže rozsudok predstavovať významný precedens pre obete genocídy a ďalších závažných zločinov na celom svete.
Zdroj: SITA.sk - Mjanmarsko sa dopustilo genocídy Rohingov, rozhodol súd OSN. Utečenci majú právo na bezpečný návrat © SITA Všetky práva vyhradené.
Mjanmarsko sa dopustilo genocídy moslimskej menšiny Rohingov, rozhodol vo štvrtok Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu. V historickom verdikte nariadil krajine umožniť státisícom utečencov bezpečný návrat do vlasti a poskytnúť obetiam odškodnenie, ktorého výšku určia neskôr. Ide o prvý prípad za 80 rokov existencie najvyššieho súdu OSN, keď sudcovia rozhodli, že konkrétny štát spáchal genocídu.
Zničenie rohingskej komunity
„Republika Mjanmarský zväz spáchala genocídu na skupine Rohingov v severnej časti Jakchainského štátu,“ vyhlásil predseda súdu Júdži Iwasawa pri čítaní rozsudku. Súd dospel k záveru, že mjanmarské bezpečnostné sily počas vojenskej operácie v roku 2017 zabili približne 10-tisíc ľudí, dopúšťali sa rozsiahleho sexuálneho násilia na ženách a mimoriadne brutálneho násilia na deťoch. Rohingské dediny boli systematicky ničené a ich pôvodných obyvateľov nahrádzali príslušníci iných etnických skupín. Podľa sudcov bolo jediným rozumným záverom z predložených dôkazov to, že cieľom operácie bolo zničenie rohingskej komunity.
Rozsudok prikazuje Mjanmarsku „umožniť a uľahčiť bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat do miesta bydliska“ všetkým, ktorí pred násilím utiekli. Krajina musí zároveň vyšetriť a potrestať osoby podozrivé zo spáchania genocídy. Rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora sú záväzné a nemožno sa proti nim odvolať, súd však nemá vlastné prostriedky na ich vynútenie.
Chcú sa vrátiť domov
Verdikt vyvolal silné emócie v susednom Bangladéši, kde v utečeneckom tábore Cox's Bazar žije viac ako milión Rohingov. Stovky ľudí sledovali vyhlásenie rozsudku na veľkoplošnej obrazovke, mnohí so slzami v očiach. „Dokázalo sa, že sme o genocíde neklamali,“ povedal dvadsaťročný Mohammed Osman, ktorému mjanmarská armáda zabila rodičov a štyroch súrodencov. „Som ohromený. Dosiahli sme však iba 50 percent toho, čo sme chceli. Sto percent dosiahneme, keď sa budeme môcť dôstojne vrátiť domov,“ dodal.
Prípad predložila súdu v roku 2019 africká Gambia na základe Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948. Jej prezident Adama Barrow označil štvrtok za „historický deň pre medzinárodnú spravodlivosť“. Minister spravodlivosti Dawda Jallow vyzdvihol vytrvalosť Rohingov. „Prežili. Vypovedali. A dnes uveria,“ povedal. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval Mjanmarsko, aby utečencom umožnilo návrat.
Mjanmarské úrady obvinenia z genocídy dlhodobo odmietali a tvrdili, že vojenská operácia bola odpoveďou na útoky povstalcov, pri ktorých zahynuli príslušníci bezpečnostných síl. V čase vyhlásenia rozsudku bezprostredne nereagovali. Verdikt zvyšuje medzinárodný tlak na prezidenta Min Aun Hlainga, ktorý v roku 2017 velil armáde a v roku 2021 uskutočnil vojenský prevrat. Británia už oznámila, že vyhostí mjanmarského vojenského atašé.
Rozhodnutie pozorne sledovali aj právni experti vzhľadom na ďalší prípad pred Medzinárodným súdnym dvorom, ktorý sa týka obvinení Izraela z genocídy v Pásme Gazy. Podľa organizácie Human Rights Watch môže rozsudok predstavovať významný precedens pre obete genocídy a ďalších závažných zločinov na celom svete.
Zdroj: SITA.sk - Mjanmarsko sa dopustilo genocídy Rohingov, rozhodol súd OSN. Utečenci majú právo na bezpečný návrat © SITA Všetky práva vyhradené.
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