Nemec skóroval v NHL, Černák asistoval. Lantošimu nestačili dva body na víťazstvo
Juraj Slafkovský nebodoval, ale zablokoval až šesť striel súpera. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil gól pri prehre
20.11.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský nebodoval, ale zablokoval až šesť striel súpera.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil gól pri prehre Calgary Flames s Minnesotou Wild 1:4 v zámorskej NHL. V 16. minúte znížil na 1:2 a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. Na ľade strávil 21 minút a 36 sekúnd. Bodoval aj Erik Černák, ktorý asistoval pri víťazstve Tampy Bay nad Edmontonom 3:1 a odohral vyše 22 minút.
Z ďalších Slovákov sa z víťazstva tešili Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis zdolalo Pittsburgh 5:2, a Juraj Slafkovský, ktorého Montreal uspel na ľade Caroliny 2:1 po predĺžení. Obaja zostali bez bodu, Slafkovský však zablokoval až šesť striel súpera. Martin Fehérváry nebodoval pri prehre Washingtonu s Buffalom 3:6. Bez zápisu do produktivity zostal aj Martin Pospíšil, ktorý pri prehre Calgary s Minnesotou rozdal päť bodyčekov. Samuel Honzek do zostavy Calgary nezasiahol.
V českej extralige zaznamenal Róbert Lantoši gól a asistenciu, no jeho České Budějovice prehrali so Spartou Praha 4:6. Slovenský útočník sa podieľal na vedení domácich 4:1, ktoré však jeho mužstvo neudržalo. Vo švédskej SHL si Peter Cehlárik pripísal asistenciu pri víťazstve Växjö nad Björklövenom 3:1.
Zdroj: SITA.sk - Nemec skóroval v NHL, Černák asistoval. Lantošimu nestačili dva body na víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil gól pri prehre Calgary Flames s Minnesotou Wild 1:4 v zámorskej NHL. V 16. minúte znížil na 1:2 a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. Na ľade strávil 21 minút a 36 sekúnd. Bodoval aj Erik Černák, ktorý asistoval pri víťazstve Tampy Bay nad Edmontonom 3:1 a odohral vyše 22 minút.
Z ďalších Slovákov sa z víťazstva tešili Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis zdolalo Pittsburgh 5:2, a Juraj Slafkovský, ktorého Montreal uspel na ľade Caroliny 2:1 po predĺžení. Obaja zostali bez bodu, Slafkovský však zablokoval až šesť striel súpera. Martin Fehérváry nebodoval pri prehre Washingtonu s Buffalom 3:6. Bez zápisu do produktivity zostal aj Martin Pospíšil, ktorý pri prehre Calgary s Minnesotou rozdal päť bodyčekov. Samuel Honzek do zostavy Calgary nezasiahol.
Simon Nemec gets the Flames within one! ☝️
Catch the action on SN1 or stream on Sportsnet+ 📺 https://t.co/p0DtvjDkqT
— Sportsnet (@Sportsnet) November 20, 2026
V českej extralige zaznamenal Róbert Lantoši gól a asistenciu, no jeho České Budějovice prehrali so Spartou Praha 4:6. Slovenský útočník sa podieľal na vedení domácich 4:1, ktoré však jeho mužstvo neudržalo. Vo švédskej SHL si Peter Cehlárik pripísal asistenciu pri víťazstve Växjö nad Björklövenom 3:1.
Zdroj: SITA.sk - Nemec skóroval v NHL, Černák asistoval. Lantošimu nestačili dva body na víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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