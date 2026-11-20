Shelton postúpil do semifinále Turnaja majstrov, Zverev zostáva bez straty setu. Alcaraza trápi zranenie
Američan zvládol náročný súboj s mladým Španielom Rafaelom Jodarom a do najlepšej štvorky ho posunula aj prehra Arthura Filsa. Zverev po ďalšom víťazstve priznal problémy s členkom. Americký ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Američan zvládol náročný súboj s mladým Španielom Rafaelom Jodarom a do najlepšej štvorky ho posunula aj prehra Arthura Filsa. Zverev po ďalšom víťazstve priznal problémy s členkom.
Americký tenista Ben Shelton si vo štvrtok zabezpečil postup do semifinále Turnaja majstrov v Turíne. Dvadsaťštyriročný Američan najskôr zdolal Španiela Rafaela Jodara 7:6 (10:8), 7:5 a následne mu pomohol výsledok večerného zápasu, v ktorom svetová jednotka Alexander Zverev z Nemecka porazila Francúza Arthura Filsa 6:4, 7:6 (8:6). Zverev tak vyhral skupinu Johna McEnroea bez straty jediného setu.
Shelton potreboval na postup, aby Fils nezdolal Zvereva v dvoch setoch. Francúzove nádeje sa preto rozplynuli už po 35 minútach, keď nemecký tenista získal úvodné dejstvo pomerom 6:4. Zverev následne zvládol aj druhý set v tajbrejku a potvrdil svoju dominanciu v skupine.
Nemeckého favorita však v závere stretnutia trápili problémy s členkom. Práve v tejto oblasti utrpel na Roland Garros v roku 2022 vážne zranenie, pri ktorom si roztrhol väzy.
„Členok je pre mňa, žiaľ, problém, ktorý ma po zranení spred štyroch rokov pravdepodobne bude sprevádzať až do konca kariéry,“ priznal Zverev. „S fyzioterapeutom a celým tímom urobím všetko pre to, aby som bol v sobotu pripravený a mohol hrať bez bolesti,“ dodal.
Zverev sa v semifinále stretne s druhým hráčom druhej štvorčlennej skupiny. O jeho súperovi rozhodne piatkový zápas medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Američanom Francesom Tiafoeom. Okrem Zvereva a Sheltona už má miesto medzi najlepšou štvoricou isté aj Španiel Carlos Alcaraz.
Shelton si postup vybojoval v náročnom súboji s dvadsaťročným Jodarom, ktorý pri svojej premiére na prestížnom podujatí kládol výrazný odpor. Španiel mal v tajbrejku prvého setu dva setbaly, no Američan napokon uspel pomerom 10:8. Úvodné dejstvo pritom trvalo viac ako hodinu.
V druhom sete Shelton rýchlo získal brejk a viedol 3:1 aj 4:2. Jodar sa však dokázal vrátiť do zápasu, vyrovnal na 4:4 a následne sa ujal vedenia 5:4. Američan potom získal tri hry za sebou a zápas dotiahol do víťazného konca.
„Bolo to naozaj veľmi náročné. Rafa je skvelý hráč, má veľa silných zbraní a je výborný bojovník,“ povedal Shelton. „V tajbrejku som si veril. Druhý set bol komplikovaný, pretože som prišiel o náskok brejku. Myslím si však, že som dobre bojoval. Gem za stavu 5:5 bol poriadna bitka a som veľmi rád, že som zvíťazil,“ dodal Američan.
Jodar napriek trom prehrám na turnaji hodnotil svoju prelomovú sezónu pozitívne. „Som na seba veľmi hrdý. V každom zápase som na kurte odovzdal všetko a nikdy som sa nevzdal,“ uviedol mladý Španiel. Podľa vlastných slov pochopil, že proti svetovej špičke rozhoduje predovšetkým stabilita výkonov a schopnosť udržať vysokú úroveň počas celého zápasu aj sezóny.
Otáznik zatiaľ visí nad zdravotným stavom Carlosa Alcaraza. Tretí hráč svetového rebríčka vo štvrtok absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou pre zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel pri stredajšom víťazstve nad Medvedevom. Na výsledky vyšetrenia a posúdenie jeho pripravenosti na semifinále sa ešte čaká.
Zdroj: SITA.sk - Shelton postúpil do semifinále Turnaja majstrov, Zverev zostáva bez straty setu. Alcaraza trápi zranenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký tenista Ben Shelton si vo štvrtok zabezpečil postup do semifinále Turnaja majstrov v Turíne. Dvadsaťštyriročný Američan najskôr zdolal Španiela Rafaela Jodara 7:6 (10:8), 7:5 a následne mu pomohol výsledok večerného zápasu, v ktorom svetová jednotka Alexander Zverev z Nemecka porazila Francúza Arthura Filsa 6:4, 7:6 (8:6). Zverev tak vyhral skupinu Johna McEnroea bez straty jediného setu.
Problémy s členkom
Shelton potreboval na postup, aby Fils nezdolal Zvereva v dvoch setoch. Francúzove nádeje sa preto rozplynuli už po 35 minútach, keď nemecký tenista získal úvodné dejstvo pomerom 6:4. Zverev následne zvládol aj druhý set v tajbrejku a potvrdil svoju dominanciu v skupine.
Nemeckého favorita však v závere stretnutia trápili problémy s členkom. Práve v tejto oblasti utrpel na Roland Garros v roku 2022 vážne zranenie, pri ktorom si roztrhol väzy.
„Členok je pre mňa, žiaľ, problém, ktorý ma po zranení spred štyroch rokov pravdepodobne bude sprevádzať až do konca kariéry,“ priznal Zverev. „S fyzioterapeutom a celým tímom urobím všetko pre to, aby som bol v sobotu pripravený a mohol hrať bez bolesti,“ dodal.
Zverev sa v semifinále stretne s druhým hráčom druhej štvorčlennej skupiny. O jeho súperovi rozhodne piatkový zápas medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Američanom Francesom Tiafoeom. Okrem Zvereva a Sheltona už má miesto medzi najlepšou štvoricou isté aj Španiel Carlos Alcaraz.
Náročný súboj
Shelton si postup vybojoval v náročnom súboji s dvadsaťročným Jodarom, ktorý pri svojej premiére na prestížnom podujatí kládol výrazný odpor. Španiel mal v tajbrejku prvého setu dva setbaly, no Američan napokon uspel pomerom 10:8. Úvodné dejstvo pritom trvalo viac ako hodinu.
V druhom sete Shelton rýchlo získal brejk a viedol 3:1 aj 4:2. Jodar sa však dokázal vrátiť do zápasu, vyrovnal na 4:4 a následne sa ujal vedenia 5:4. Američan potom získal tri hry za sebou a zápas dotiahol do víťazného konca.
„Bolo to naozaj veľmi náročné. Rafa je skvelý hráč, má veľa silných zbraní a je výborný bojovník,“ povedal Shelton. „V tajbrejku som si veril. Druhý set bol komplikovaný, pretože som prišiel o náskok brejku. Myslím si však, že som dobre bojoval. Gem za stavu 5:5 bol poriadna bitka a som veľmi rád, že som zvíťazil,“ dodal Američan.
Prelomová sezóna
Jodar napriek trom prehrám na turnaji hodnotil svoju prelomovú sezónu pozitívne. „Som na seba veľmi hrdý. V každom zápase som na kurte odovzdal všetko a nikdy som sa nevzdal,“ uviedol mladý Španiel. Podľa vlastných slov pochopil, že proti svetovej špičke rozhoduje predovšetkým stabilita výkonov a schopnosť udržať vysokú úroveň počas celého zápasu aj sezóny.
Otáznik zatiaľ visí nad zdravotným stavom Carlosa Alcaraza. Tretí hráč svetového rebríčka vo štvrtok absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou pre zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel pri stredajšom víťazstve nad Medvedevom. Na výsledky vyšetrenia a posúdenie jeho pripravenosti na semifinále sa ešte čaká.
Zdroj: SITA.sk - Shelton postúpil do semifinále Turnaja majstrov, Zverev zostáva bez straty setu. Alcaraza trápi zranenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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