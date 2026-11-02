Blanár otočil, podpora návratu unesených ukrajinských detí prichádza, ale podľa SaS neskoro – VIDEO
SaS zdôrazňuje, že je poľutovaniahodné, že vláda potrebovala verejný tlak, aby podporila iniciatívu navrátenia násilne odvlečených detí do ich domovov. Strana
2.11.2026 (SITA.sk) - SaS zdôrazňuje, že je poľutovaniahodné, že vláda potrebovala verejný tlak, aby podporila iniciatívu navrátenia násilne odvlečených detí do ich domovov.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za správny, hoci oneskorený krok, že Slovensko sa konečne pridalo k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí. Tento krok ministra zahraničných vecí Juraja Blanára prichádza až po tlaku aj zo strany SaS, ktorá upozorňovala na nezodpovedný postoj slovenskej diplomacie. SaS zdôrazňuje, že je poľutovaniahodné, že vláda potrebovala verejný tlak, aby podporila iniciatívu navrátenia násilne odvlečených detí do ich domovov.
„Juraj Blanár po našom tlaku konečne otočil a Slovensko sa pridalo k iniciatíve, pri ktorej malo stáť od prvého dňa. Je to správne rozhodnutie, ale prichádza neskoro. Kým ostatné európske krajiny podporili návrat unesených ukrajinských detí, Slovensko zostalo bokom a urobilo si medzinárodnú hanbu. Je poľutovaniahodné, že Ficova vláda potrebuje tlak opozície aj na také samozrejmé rozhodnutie, akým je podpora návratu detí násilne odvlečených z ich domovov,“ uviedla poslankyňa NR SR za SaS Vladimíra Marcinková.
Liberáli pripomínajú, že po odmietnutí Slovenska pripojiť sa k medzinárodnému záväzku Toronto Pledge, ktorého cieľom je vrátiť domov ukrajinské deti násilne odvlečené z Ukrajiny, verejne kritizovali ministerstvo zahraničných vecí, predložili návrh uznesenia vyzývajúci vládu na aktívne zapojenie sa do medzinárodných iniciatív a zaslali ministrovi Blanárovi interpeláciu so žiadosťou o vysvetlenie jeho rozhodnutia.
„Keď sa k iniciatíve pridalo 26 členských štátov Európskej únie a Slovensko zostalo ako jediné bokom, bola to hanba našej zahraničnej politiky. Dnes sa minister Blanár tvári, akoby išlo o prirodzené pokračovanie jeho doterajších krokov. Pravdou však je, že ešte nedávno sa Slovensko odmietalo pripojiť k spoločnému úsiliu o návrat ukrajinských detí. Sme radi, že vláda svoj postoj zmenila, ale hanbu, ktorú Slovensku spôsobila, už spätne nevymaže,“ dodala Marcinková.
Tímlíder SaS pre zahraničné veci Ivan Novotný poukázal na to, že vláda nemala žiadny dôvod na váhanie pri podpore tejto iniciatívy, ktorej cieľom je ochrana detí a ich bezpečný návrat k rodinám.
„Na čo potreboval Juraj Blanár týždne váhania a tlak SaS, aby podporil návrat unesených detí? Hovoríme o deťoch, ktoré boli násilne odvlečené z Ukrajiny do Ruska. Minister sa neustále odvoláva na medzinárodné právo, no keď mal možnosť postaviť sa na jeho stranu, Slovensko zostalo bokom. Toto rozhodnutie malo prísť automaticky, nie až po tom, čo sa z nášho postoja stala medzinárodná hanba,“ vyhlásil Novotný. Podľa neho je zarážajúce aj vysvetlenie ministerstva, ktoré teraz svoje rozhodnutie odôvodňuje októbrovými závermi Európskej rady.
„Slovensko už v minulosti podporilo medzinárodné vyhlásenia požadujúce návrat deportovaných detí. Ak vláda tvrdí, že ochrana detí je jej dlhodobou prioritou, prečo sa ku koalícii nepripojila skôr? Je dobré, že sa Slovensko konečne pridalo k ostatným krajinám, a náš tlak zafungoval. Teraz očakávame aj konkrétnu aktivitu, nielen ďalšie vyhlásenia. Slovenská diplomacia má pomáhať pri návrate detí domov, nie hľadať výhovorky, prečo zostávať bokom,“ uzavrel Novotný.
SaS očakáva, že Slovensko sa bude aktívne zapájať do činnosti Medzinárodnej koalície za návrat ukrajinských detí a podporovať konkrétne kroky vedúce k bezpečnému návratu nezákonne deportovaných a nútene vysídlených detí na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Blanár otočil, podpora návratu unesených ukrajinských detí prichádza, ale podľa SaS neskoro – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za správny, hoci oneskorený krok, že Slovensko sa konečne pridalo k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí. Tento krok ministra zahraničných vecí Juraja Blanára prichádza až po tlaku aj zo strany SaS, ktorá upozorňovala na nezodpovedný postoj slovenskej diplomacie. SaS zdôrazňuje, že je poľutovaniahodné, že vláda potrebovala verejný tlak, aby podporila iniciatívu navrátenia násilne odvlečených detí do ich domovov.
„Juraj Blanár po našom tlaku konečne otočil a Slovensko sa pridalo k iniciatíve, pri ktorej malo stáť od prvého dňa. Je to správne rozhodnutie, ale prichádza neskoro. Kým ostatné európske krajiny podporili návrat unesených ukrajinských detí, Slovensko zostalo bokom a urobilo si medzinárodnú hanbu. Je poľutovaniahodné, že Ficova vláda potrebuje tlak opozície aj na také samozrejmé rozhodnutie, akým je podpora návratu detí násilne odvlečených z ich domovov,“ uviedla poslankyňa NR SR za SaS Vladimíra Marcinková.
SaS upozorňovala na postoj slovenskej diplomacie
Liberáli pripomínajú, že po odmietnutí Slovenska pripojiť sa k medzinárodnému záväzku Toronto Pledge, ktorého cieľom je vrátiť domov ukrajinské deti násilne odvlečené z Ukrajiny, verejne kritizovali ministerstvo zahraničných vecí, predložili návrh uznesenia vyzývajúci vládu na aktívne zapojenie sa do medzinárodných iniciatív a zaslali ministrovi Blanárovi interpeláciu so žiadosťou o vysvetlenie jeho rozhodnutia.
„Keď sa k iniciatíve pridalo 26 členských štátov Európskej únie a Slovensko zostalo ako jediné bokom, bola to hanba našej zahraničnej politiky. Dnes sa minister Blanár tvári, akoby išlo o prirodzené pokračovanie jeho doterajších krokov. Pravdou však je, že ešte nedávno sa Slovensko odmietalo pripojiť k spoločnému úsiliu o návrat ukrajinských detí. Sme radi, že vláda svoj postoj zmenila, ale hanbu, ktorú Slovensku spôsobila, už spätne nevymaže,“ dodala Marcinková.
Ivan Novotný kritizuje váhanie ministra Blanára
Tímlíder SaS pre zahraničné veci Ivan Novotný poukázal na to, že vláda nemala žiadny dôvod na váhanie pri podpore tejto iniciatívy, ktorej cieľom je ochrana detí a ich bezpečný návrat k rodinám.
„Na čo potreboval Juraj Blanár týždne váhania a tlak SaS, aby podporil návrat unesených detí? Hovoríme o deťoch, ktoré boli násilne odvlečené z Ukrajiny do Ruska. Minister sa neustále odvoláva na medzinárodné právo, no keď mal možnosť postaviť sa na jeho stranu, Slovensko zostalo bokom. Toto rozhodnutie malo prísť automaticky, nie až po tom, čo sa z nášho postoja stala medzinárodná hanba,“ vyhlásil Novotný. Podľa neho je zarážajúce aj vysvetlenie ministerstva, ktoré teraz svoje rozhodnutie odôvodňuje októbrovými závermi Európskej rady.
„Slovensko už v minulosti podporilo medzinárodné vyhlásenia požadujúce návrat deportovaných detí. Ak vláda tvrdí, že ochrana detí je jej dlhodobou prioritou, prečo sa ku koalícii nepripojila skôr? Je dobré, že sa Slovensko konečne pridalo k ostatným krajinám, a náš tlak zafungoval. Teraz očakávame aj konkrétnu aktivitu, nielen ďalšie vyhlásenia. Slovenská diplomacia má pomáhať pri návrate detí domov, nie hľadať výhovorky, prečo zostávať bokom,“ uzavrel Novotný.
SaS očakáva, že Slovensko sa bude aktívne zapájať do činnosti Medzinárodnej koalície za návrat ukrajinských detí a podporovať konkrétne kroky vedúce k bezpečnému návratu nezákonne deportovaných a nútene vysídlených detí na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Blanár otočil, podpora návratu unesených ukrajinských detí prichádza, ale podľa SaS neskoro – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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