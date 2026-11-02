Skupina Monkey Business vydala nový album Jinej svět není k dispozici
Vydanie nového albumu Jinej svět není k dispozici sprevádza jesenné koncertné turné Monkey Business, počas ktorého kapela novinku slávnostne pokrstí na všetkých svojich zastávkach.
Bratislava 2. novembra - Česká skupina Monkey Business vydala nový album s názvom Jinej svět není k dispozici. Na predchádzajúcom albume Když múzy mlčí, ocenenom dvoma soškami Anděl (album, skupina), prekvapili češtinou a v tej naďalej pokračujú. Na novinke je hneď niekoľko hostí. Okrem Martina Poštu, pôvodného speváka skupiny Laura a její tygři, je to Peter Marek z kapely Midi Lidi a vedúca osobnosť blackmetalovej legendy Master's Hammer a tvorca originálnych typografických písiem František Štorm, ktorý je zároveň autorom obalu albumu. Vo vokáloch opäť excelujú Tereza Černochová, Matěj Ruppert a Roman Holý. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
„Predstavte si, že si dáte na večeru lahodné bryndzové halušky, údenú makrelu a kefír. To, čo sa potom prihodí, sa vám pravdepodobne stane aj po vypočutí nášho nového albumu,“ komentuje Roman Holý, producent, autor hudby a spoluautor textov.
Pavel Mrázek, autor textov, dodáva: „Na našom 12. albume si prídu všetci na svoje, a to hudobne aj textovo. Dá sa povedať, že sme sa postavili čelom k masám. Výsledok poteší dorast aj pamätníkov, zadumaného cynika, urazenú milenku, babku bylinkárku, technicky zameraného autistu či notoricky promiskuitného jedinca.“
„Pieseň Miláček z hotelu Chelsea sme venovali Milošovi Formanovi, tému nevery sme spracovali v tracku Ať mé moudí nezabloudí a význam sušených bylín vyzdvihujeme v skladbe Řekni drogám ano,“ dodáva k piesňam Holý a Tereza Černochová hovorí za seba: „Som neskonale vďačná, to je jedna z viet, ktorú spievam na tomto albume. Som vďačná za takú krásnu hudbu, názor a témy, ktorými album disponuje.“
Matěj Ruppert potom všetko zhrnul: „Nový album je veľmi hudobne farebný, plný úžasných textov. Opäť ma prekvapilo, koľko originálnych nápadov Roman dokázal vytvoriť.“
Nevšedný klip k prvému singlu Nenaděláš nic natočil podľa svojho námetu, postrihal a režíroval Roman Holý. „Vždy sme túžili po poriadnom tanečnom klipe. S pomocou 50 litrov Pilsneru a niekoľkých jemných ťahov z marihuanovej cigaretky sa konečne zadarilo.“ Okrem Monkey Business v ňom hrá František Štorm.
Vydanie nového albumu Jinej svět není k dispozici sprevádza jesenné koncertné turné Monkey Business, počas ktorého kapela novinku slávnostne pokrstí na všetkých svojich zastávkach. Koncert sa uskutoční aj v bratislavskom Neptune Clube 19. novembra.
Klip Nenaděláš nic: https://youtu.be/LucRj3aHuls
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