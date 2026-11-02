Dosluhujúci primátor Kežmarku Ján Ferenčák podáva žalobu
NSS má na rozhodnutie o žalobe 90-dňovú zákonnú lehotu.
Kežmarok 2. novembra - Dosluhujúci primátor Kežmarku Ján Ferenčák podáva žalobu na Najvyšší správny súd (NSS). Potvrdil, že chce iniciovať súdne preskúmanie priebehu sčítavania hlasov a tiež priebeh nedávnych komunálnych volieb. Na toto rozhodnutie má podľa vlastných slov subjektívne, ale aj objektívne dôvody.
„Po voľbách sa na mňa obrátilo množstvo občanov, Kežmarčanov, ktorí mi dávali otázky, a keďže tie otázky hraničili so zákonnosťou, tak som sa po porade s právnikmi rozhodol podať žalobu na Najvyšší správny súd, aby nielenže preskúmali zákonnosť volieb, ale aj zodpovedali občanom na ich otázky,“ uviedol Ferenčák.
Hlavným dôvodom na podanie žaloby je podľa neho podozrenie z porušenia ústavného a volebného práva občanov, konkrétne obyvateľov zo sporných území, ktorým nebolo umožnené voliť v Kežmarku a z volebnej miestnosti ich poslali voliť do susednej obce Ľubica aj napriek tomu, že tam nebývajú. Problém súvisí s 34 rokov trvajúcim sporom o územie sídliska Juh medzi Kežmarkom a Ľubicou. Mesto ešte v auguste informovalo, že časť lokality bola definitívne prepísaná do jeho katastrálneho územia a Okresný úrad Kežmarok vrátil katastrálnu hranicu späť do pôvodného stavu. Niekoľkí obyvatelia si však nezmenili trvalé bydlisko, a tak boli aj počas volieb oficiálne občanmi obce Ľubica.
NSS má na rozhodnutie o žalobe 90-dňovú zákonnú lehotu.
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