Po 51 rokoch znovu otvárajú prípad záhadnej vraždy slávneho talianskeho režiséra Pasoliniho
Rímska prokuratúra obnovila vyšetrovanie jedného z najznámejších zločinov povojnovej histórie Talianska. Nové dôkazy naznačujú účasť viacerých páchateľov. Talianska ...
Talianska prokuratúra v pondelok, presne 51 rokov po vražde spisovateľa a filmového režiséra Piera Paola Pasoliniho, otvorila nové vyšetrovanie jeho smrti.
Rozhodnutie nasledovalo po podnete advokáta Stefana Maccioniho, ktorý už roky spochybňuje oficiálnu verziu jednej z najzáhadnejších vrážd talianskej povojnovej histórie.
„Dúfam, že nové vyšetrovanie tento prípad raz a navždy uzavrie,“ povedal Maccioni agentúre AFP.
K vražde sa priznal prostitút
Vyšetrovanie prevzala prokurátorka Silvia Santucciová. Advokát predložil nové dôkazy a požaduje ďalšie výsluchy svedkov. Predchádzajúce žiadosti o obnovenie vyšetrovania v rokoch 2016 a 2023 prokuratúra zamietla.
Pasoliniho dobité telo našli 2. novembra 1975 na pláži v Ostii neďaleko Ríma. Krátko po čine polícia zadržala 17-ročného prostitúta Giuseppeho „Pina“ Pelosiho, ktorý unikal na režisérovom aute.
Pelosi sa k vražde priznal a tvrdil, že Pasolini sa ho pokúsil znásilniť. Za čin strávil takmer desať rokov vo väzení. V roku 2005 však svoju výpoveď odvolal a z vraždy obvinil troch neznámych mužov so sicílskym prízvukom.
Opäť DNA
Podľa Maccioniho analýzy DNA naznačujú prítomnosť ďalších osôb na mieste činu a spochybňujú aj samotnú Pelosiho účasť na vražde.
„Vyzývam všetkých, ktorí o tomto prípade niečo vedia a doteraz nemali odvahu prehovoriť, aby tak urobili teraz,“ vyhlásil advokát.
Okolnosti Pasoliniho smrti dodnes sprevádzajú špekulácie o vydieraní, politicky motivovanej vražde či účasti mafie. Ani jedna z týchto teórií však nebola spoľahlivo preukázaná.
Jeden z najväčších
Pasolini patril k najvýraznejším talianskym ľavicovým intelektuálom 20. storočia. Vo svojej tvorbe ostro kritizoval meštiacku morálku, katolícku cenzúru aj nastupujúci neofašizmus. Nebál sa zobrazovať chudobu, násilie a spoločenské pokrytectvo.
Jeho posledný film Saló alebo 120 dní Sodomy premietaný až po režisérovej smrti vyvolal škandál drastickými scénami násilia a sexuálneho zneužívania. Dielo bolo nekompromisnou kritikou fašistického Talianska.
Zdroj: SITA.sk - Po 51 rokoch znovu otvárajú prípad záhadnej vraždy slávneho talianskeho režiséra Pasoliniho © SITA Všetky práva vyhradené.
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