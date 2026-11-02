Pondelok 2. novembra 2026, dnes je Pamiatka zosnulých

Bratislava 7 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Po 51 rokoch znovu otvárajú prípad záhadnej vraždy slávneho talianskeho režiséra Pasoliniho

Rímska prokuratúra obnovila vyšetrovanie jedného z najznámejších zločinov povojnovej histórie Talianska. Nové dôkazy naznačujú účasť viacerých páchateľov. Talianska ...

Zdieľať

pierpaolopasolini_ crop e1793630234146 676x651
2.11.2026 (SITA.sk) - Rímska prokuratúra obnovila vyšetrovanie jedného z najznámejších zločinov povojnovej histórie Talianska. Nové dôkazy naznačujú účasť viacerých páchateľov.

Talianska prokuratúra v pondelok, presne 51 rokov po vražde spisovateľa a filmového režiséra Piera Paola Pasoliniho, otvorila nové vyšetrovanie jeho smrti.


Rozhodnutie nasledovalo po podnete advokáta Stefana Maccioniho, ktorý už roky spochybňuje oficiálnu verziu jednej z najzáhadnejších vrážd talianskej povojnovej histórie.


„Dúfam, že nové vyšetrovanie tento prípad raz a navždy uzavrie,“ povedal Maccioni agentúre AFP.

K vražde sa priznal prostitút


Vyšetrovanie prevzala prokurátorka Silvia Santucciová. Advokát predložil nové dôkazy a požaduje ďalšie výsluchy svedkov. Predchádzajúce žiadosti o obnovenie vyšetrovania v rokoch 2016 a 2023 prokuratúra zamietla.

Pasoliniho dobité telo našli 2. novembra 1975 na pláži v Ostii neďaleko Ríma. Krátko po čine polícia zadržala 17-ročného prostitúta Giuseppeho „Pina“ Pelosiho, ktorý unikal na režisérovom aute.

Pelosi sa k vražde priznal a tvrdil, že Pasolini sa ho pokúsil znásilniť. Za čin strávil takmer desať rokov vo väzení. V roku 2005 však svoju výpoveď odvolal a z vraždy obvinil troch neznámych mužov so sicílskym prízvukom.

Opäť DNA


Podľa Maccioniho analýzy DNA naznačujú prítomnosť ďalších osôb na mieste činu a spochybňujú aj samotnú Pelosiho účasť na vražde.

„Vyzývam všetkých, ktorí o tomto prípade niečo vedia a doteraz nemali odvahu prehovoriť, aby tak urobili teraz,“ vyhlásil advokát.

Okolnosti Pasoliniho smrti dodnes sprevádzajú špekulácie o vydieraní, politicky motivovanej vražde či účasti mafie. Ani jedna z týchto teórií však nebola spoľahlivo preukázaná.

Jeden z najväčších


Pasolini patril k najvýraznejším talianskym ľavicovým intelektuálom 20. storočia. Vo svojej tvorbe ostro kritizoval meštiacku morálku, katolícku cenzúru aj nastupujúci neofašizmus. Nebál sa zobrazovať chudobu, násilie a spoločenské pokrytectvo.

Jeho posledný film Saló alebo 120 dní Sodomy premietaný až po režisérovej smrti vyvolal škandál drastickými scénami násilia a sexuálneho zneužívania. Dielo bolo nekompromisnou kritikou fašistického Talianska.


Zdroj: SITA.sk - Po 51 rokoch znovu otvárajú prípad záhadnej vraždy slávneho talianskeho režiséra Pasoliniho © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež