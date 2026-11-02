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Peking vyjadril podporu iránskemu režimu pri ochrane národnej suverenity a bezpečnosti

Zároveň vyzval všetky zainteresované strany, aby sa „v duchu racionality a pragmatizmu“ sústredili na politické riešenie namiesto návratu k ozbrojenému konfliktu. Čína podporuje Irán v ochrane jeho ...

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2.11.2026 (SITA.sk) - Zároveň vyzval všetky zainteresované strany, aby sa „v duchu racionality a pragmatizmu“ sústredili na politické riešenie namiesto návratu k ozbrojenému konfliktu.

Čína podporuje Irán v ochrane jeho suverenity a bezpečnosti a vyzýva všetky strany, aby namiesto ďalšej vojenskej eskalácie hľadali politické riešenie konfliktu, vyhlásil  v pondelok čínsky minister zahraničných vecí Wang I počas rokovaní s vysokopostaveným iránskym predstaviteľom Alím Bákerom Káním v Pekingu.

Pragmatické riešenie


Stretnutie sa uskutočnilo po víkendových vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý naznačil možnosť ďalších útokov proti Iránu. Teherán následne varoval, že v prípade novej agresie podnikne odvetné kroky.

Čína podporuje Irán pri ochrane jeho vlastnej suverenity a bezpečnosti,“ povedal Wang I podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Zároveň vyzval všetky zainteresované strany, aby sa „v duchu racionality a pragmatizmu“ sústredili na politické riešenie namiesto návratu k ozbrojenému konfliktu.

Peking, ktorý patrí medzi najvýznamnejších ekonomických partnerov Iránu, sa už niekoľko mesiacov snaží o zmiernenie napätia na Blízkom východe. Čínske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že ešte tento mesiac navštívi Irán, Omán a Saudskú Arábiu osobitný vyslanec pre Blízky východ v rámci takzvanej kyvadlovej diplomacie zameranej na podporu mierových rokovaní.

Peking žiada mier a stabilitu


V ten istý deň prijal čínsky prezident Si Ťin-pching v Pekingu ománskeho sultána Hajsama bin Tárika. Išlo o prvú návštevu hlavy ománskeho štátu v Číne od nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.

Si počas rokovaní vyhlásil, že Čína je pripravená prispieť k mieru, stabilite a prosperite regiónu. Zároveň zdôraznil, že Blízky východ by sa nemal stať „arénou súperenia veľmocí a geopolitických konfliktov“.


Zdroj: SITA.sk - Peking vyjadril podporu iránskemu režimu pri ochrane národnej suverenity a bezpečnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

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