Pellegrini vyznamenal šéfa portugalského parlamentu za podporu Slovenska a solidaritu počas Nežnej revolúcie – FOTO
José Pedro Aguiar-Branco získal Rad Bieleho dvojkríža II. triedy, v roku 1989 pomáhal priniesť do Prahy 50-tisíc ruží na podporu demokracie. Prezident
2.11.2026 (SITA.sk) - José Pedro Aguiar-Branco získal Rad Bieleho dvojkríža II. triedy, v roku 1989 pomáhal priniesť do Prahy 50-tisíc ruží na podporu demokracie.
Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenanie predsedovi portugalského parlamentu Josému Pedrovi Aguiarovi-Brancovi. Urobil tak počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska. Predseda portugalského parlamentu pricestoval na pozvanie predsedu Národnej rady Richarda Rašiho (Hlas-SD). Prezident mu udelil vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za jeho dlhoročný prínos k rozvíjaniu priateľských vzťahov medzi Slovenskom a Portugalskom, parlamentnej diplomacie a európskej spolupráce.
Osobitným dôvodom pre odovzdanie ocenenia je podľa Kancelárie prezidenta SR aj jeho solidarita s demokratickými snahami na Slovensku v roku 1989 v období Nežnej revolúcie. Ako portugalský študent sa zapojil do prejavov podpory študentom v Československu.
„V decembri toho istého roka pomáhal organizovať cestu skupiny mladých Portugalcov do Prahy. Priniesli so sebou 50-tisíc ruží, ktoré rozdávali ako symbol podpory demokratickým zmenám v Československu. Ich gesto bolo prejavom solidarity krajiny, ktorá si len pätnásť rokov predtým sama prešla demokratickou revolúciou známou ako Karafiátová revolúcia,“ doplnila kancelária s tým, že portugalskí študenti tak ukázali, že boj za slobodu a demokraciu presahuje hranice štátov. Prezident počas rokovania s predsedom portugalského parlamentu zhodnotil doterajší vývoj bilaterálnych vzťahov a hovorili aj o možnosti ďalšej spolupráce. Témou boli aj aktuálne európske otázky.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši prijal Josého Pedra Aguiara-Branca na Bratislavskom hrade. Ako podotkol, ide o prvú návštevu predsedu portugalského parlamentu na Slovensku od roku 2016. Hlavnými témami rokovania boli rovnako rozvoj bilaterálnych a parlamentných vzťahov či aktuálne európske otázky. Rozprávali sa aj o hospodárskej a obrannej spolupráci a tiež o pripravovanom stretnutí predsedov parlamentov krajín V4 a skupiny Priateľov kohézie, ktoré sa uskutoční 12. a 13. novembra na Bratislavskom hrade.
Raši vyzdvihol, že Portugalsko je pre SR spoľahlivým a blízkym partnerom v EÚ a spojencom v NATO. „Naše vzťahy majú veľmi dobrú dynamiku a chceme, aby sa ešte výraznejšie prejavila aj v spolupráci našich parlamentov,“ dodal Raši. V rámci spoločného programu položili veniec k Pamätníku novembra 1989.
„Slovensko a Portugalsko prešli k slobode rôznymi cestami, ale dnes nás spájajú rovnaké demokratické hodnoty. Veľmi si vážim osobný vzťah pána predsedu k Slovensku a jeho solidaritu s našimi občanmi v novembri 1989. Je to živý dôkaz, že naše vzťahy spája viac než len spoločné členstvo v medzinárodných organizáciách,“ povedal Raši.
Predsedovia parlamentu ďalej diskutovali aj o posilnení parlamentnej spolupráce na úrovni výborov, parlamentných administratív a odborných útvarov. Hovorili o možnostiach výmeny skúseností pri zapájaní mladých ľudí a študentov do demokratických procesov. Raši na stretnutí v tomto zmysle predstavil aj činnosť Modelového parlamentu Slovenska a dlhoročný program študentských stáží v Národnej rade SR. Aj portugalský program Parlamento dos Jovens môže byť podľa Rašiho inšpiráciou pre spoluprácu v oblasti parlamentného vzdelávania. Raši zároveň podotkol, že obe krajiny majú aj veľmi blízke pozície k budúcemu rozpočtu EÚ.
„Chceme vyslať jasné spoločné posolstvo, že nové priority Únie nesmú ísť na úkor politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ doplnil predseda parlamentu. Témou spoločného rokovania bola aj konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, vysoké ceny energií, migrácia a situácia na Ukrajine.
Predsedovia si prešli aj možnosti rozvoja hospodárskej spolupráce. Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Portugalskom dosiahol v roku 2025 takmer 978 miliónov eur. V tomto roku by mohol podľa Rašiho prekročiť jednu miliardu eur. Priestor na ďalší rast vidí najmä v oblasti automobilového priemyslu, informačných technológií, inovácií a v cestovnom ruchu. Priestor vidí aj na spoluprácu v oblasti kultúry a regiónov. Privítal súčasne možnosť priamej spolupráce medzi Trenčínom, ktorý je Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2026, a portugalskou Évorou, ktorá tento titul prevezme v roku 2027. Raši na stretnutí súčasne ocenil prítomnosť portugalských vojakov v mnohonárodných silách NATO na Slovensku. Ako pripomenul, portugalský kontingent pôsobiaci v Lešti sa v septembri rozšíril na 185 vojakov.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyznamenal šéfa portugalského parlamentu za podporu Slovenska a solidaritu počas Nežnej revolúcie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenanie predsedovi portugalského parlamentu Josému Pedrovi Aguiarovi-Brancovi. Urobil tak počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska. Predseda portugalského parlamentu pricestoval na pozvanie predsedu Národnej rady Richarda Rašiho (Hlas-SD). Prezident mu udelil vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za jeho dlhoročný prínos k rozvíjaniu priateľských vzťahov medzi Slovenskom a Portugalskom, parlamentnej diplomacie a európskej spolupráce.
Osobitným dôvodom pre odovzdanie ocenenia je podľa Kancelárie prezidenta SR aj jeho solidarita s demokratickými snahami na Slovensku v roku 1989 v období Nežnej revolúcie. Ako portugalský študent sa zapojil do prejavov podpory študentom v Československu.
„V decembri toho istého roka pomáhal organizovať cestu skupiny mladých Portugalcov do Prahy. Priniesli so sebou 50-tisíc ruží, ktoré rozdávali ako symbol podpory demokratickým zmenám v Československu. Ich gesto bolo prejavom solidarity krajiny, ktorá si len pätnásť rokov predtým sama prešla demokratickou revolúciou známou ako Karafiátová revolúcia,“ doplnila kancelária s tým, že portugalskí študenti tak ukázali, že boj za slobodu a demokraciu presahuje hranice štátov. Prezident počas rokovania s predsedom portugalského parlamentu zhodnotil doterajší vývoj bilaterálnych vzťahov a hovorili aj o možnosti ďalšej spolupráce. Témou boli aj aktuálne európske otázky.
Prvá návšteva od 2016
Predseda Národnej rady SR Richard Raši prijal Josého Pedra Aguiara-Branca na Bratislavskom hrade. Ako podotkol, ide o prvú návštevu predsedu portugalského parlamentu na Slovensku od roku 2016. Hlavnými témami rokovania boli rovnako rozvoj bilaterálnych a parlamentných vzťahov či aktuálne európske otázky. Rozprávali sa aj o hospodárskej a obrannej spolupráci a tiež o pripravovanom stretnutí predsedov parlamentov krajín V4 a skupiny Priateľov kohézie, ktoré sa uskutoční 12. a 13. novembra na Bratislavskom hrade.
Raši vyzdvihol, že Portugalsko je pre SR spoľahlivým a blízkym partnerom v EÚ a spojencom v NATO. „Naše vzťahy majú veľmi dobrú dynamiku a chceme, aby sa ešte výraznejšie prejavila aj v spolupráci našich parlamentov,“ dodal Raši. V rámci spoločného programu položili veniec k Pamätníku novembra 1989.
„Slovensko a Portugalsko prešli k slobode rôznymi cestami, ale dnes nás spájajú rovnaké demokratické hodnoty. Veľmi si vážim osobný vzťah pána predsedu k Slovensku a jeho solidaritu s našimi občanmi v novembri 1989. Je to živý dôkaz, že naše vzťahy spája viac než len spoločné členstvo v medzinárodných organizáciách,“ povedal Raši.
Výmena skúseností
Predsedovia parlamentu ďalej diskutovali aj o posilnení parlamentnej spolupráce na úrovni výborov, parlamentných administratív a odborných útvarov. Hovorili o možnostiach výmeny skúseností pri zapájaní mladých ľudí a študentov do demokratických procesov. Raši na stretnutí v tomto zmysle predstavil aj činnosť Modelového parlamentu Slovenska a dlhoročný program študentských stáží v Národnej rade SR. Aj portugalský program Parlamento dos Jovens môže byť podľa Rašiho inšpiráciou pre spoluprácu v oblasti parlamentného vzdelávania. Raši zároveň podotkol, že obe krajiny majú aj veľmi blízke pozície k budúcemu rozpočtu EÚ.
„Chceme vyslať jasné spoločné posolstvo, že nové priority Únie nesmú ísť na úkor politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ doplnil predseda parlamentu. Témou spoločného rokovania bola aj konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, vysoké ceny energií, migrácia a situácia na Ukrajine.
Predsedovia si prešli aj možnosti rozvoja hospodárskej spolupráce. Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Portugalskom dosiahol v roku 2025 takmer 978 miliónov eur. V tomto roku by mohol podľa Rašiho prekročiť jednu miliardu eur. Priestor na ďalší rast vidí najmä v oblasti automobilového priemyslu, informačných technológií, inovácií a v cestovnom ruchu. Priestor vidí aj na spoluprácu v oblasti kultúry a regiónov. Privítal súčasne možnosť priamej spolupráce medzi Trenčínom, ktorý je Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2026, a portugalskou Évorou, ktorá tento titul prevezme v roku 2027. Raši na stretnutí súčasne ocenil prítomnosť portugalských vojakov v mnohonárodných silách NATO na Slovensku. Ako pripomenul, portugalský kontingent pôsobiaci v Lešti sa v septembri rozšíril na 185 vojakov.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyznamenal šéfa portugalského parlamentu za podporu Slovenska a solidaritu počas Nežnej revolúcie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- V Atlantiku zachránili 134 migrantov, na člne sa pokúšali dostať na Kanárske ostrovy
- Fica teší rozhodnutie opäť sa zaoberať „darom“ Ukrajine a hovorí o ostrej výmene názorov so Žilinkom, generálny prokurátor však tvrdí niečo iné – VIDEO
- Poprad zvíťazil v Bratislave a na čele extraligovej tabuľky má pred reprezentačnou pauzou náskok 4 bodov – VIDEO
- Tréner Országh urobil pred zrazom reprezentácie viacero zmien v kádri, na Nemecký pohár necestujú Lantoši ani Tamáši
- Európski spojenci sa obávajú Trumpovej odvety po voľbách. V hre je ďalšie sťahovanie amerických vojakov