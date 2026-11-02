Môže Paríž Saint-Germain obhájiť titul v Lige majstrov aj bez zraneného Kvaraccheliju?
Futbalisti PSG čelia výzve udržať si šampiónsky kurz napriek vážnemu zraneniu kľúčového hráča. Francúzsky futbalový veľkoklub Paríž Saint-Germain čelí vážnej skúške, keď v utorok nastúpi ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Futbalisti PSG čelia výzve udržať si šampiónsky kurz napriek vážnemu zraneniu kľúčového hráča.
Francúzsky futbalový veľkoklub Paríž Saint-Germain čelí vážnej skúške, keď v utorok nastúpi v Lige majstrov proti španielskemu Villarrealu. Ambícia Parížanov získať tretí po sebe idúci titul v tejto prestížnej súťaži je ohrozená po zranení jedného z najdôležitejších hráčov tímu.
Kľúčový ofenzívny hráč Chviča Kvaracchelija si počas víťazného zápasu nad FC Barcelona poranil predný krížny väz v pravom kolene a toho vyradí z hry na zvyšok aktuálnej sezóny. Dvadsaťpäťročný gruzínsky futbalista bol hviezdou predchádzajúcej edície Ligy majstrov, absolvoval osem duelov a v nich zaznamenal sedem presných zásahov a pridal aj štyri gólové prihrávky vrátane finále proti londýnskemu Arsenalu.
Tréner Luis Enrique sa však nechal počuť, že klub momentálne neplánuje z dôvodu zranení výrazne posilňovať káder počas januárovom prestupovom období. "Nemyslím si, že hneď musíme kupovať nových hráčov. Na začiatku sezóny som povedal, že tím môže zostať aj napriek dvom či trom zraneniam nezmenený. Sme však vždy otvorení novým možnostiam," vyhlásil španielsky kouč.
Po letnom odchode Bradleyho Barcolu do FC Liverpoolu za rekordných 145 miliónov eur a ďalších odchodov z ofenzíve, môže absencia Kvaraccheliju znamenať ďalšiu výzvu. Do klubu prišli napríklad Ferran Torres z FC Barcelona a belgický krídelník Mika Godts z Ajaxu Amsterdam, ktorí však zatiaľ nemajú úplne stabilnú formu.
Medzi ďalších zranených v ofenzíve patrí Ousmane Dembélé s poraneným zadným stehenným svalom, no marocký obranca Achraf Hakimi v piatok pri ligovom triumfe 5:1 nad Le Havre zaznamenal hetrik a hovorí sa o ňom ako o najlepšom pravom obrancovi planéty. Kapitán Marquinhos a ľavý obranca Nuno Mendes sú tiež mimo hry.
"Potrebujeme všetkých, ak chceme vyhrať trofeje. S aktuálnymi zraneniami prídu príležitosti pre ďalších hráčov," zdôraznil Enrique.
Napriek obmedzeniam má PSG stále rešpekt na európskej scéne a trpezlivo sa pripravuje na náročné zápasy, verí v svoju schopnosť znovu dosiahnuť na vrchol Ligy majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Môže Paríž Saint-Germain obhájiť titul v Lige majstrov aj bez zraneného Kvaraccheliju? © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový veľkoklub Paríž Saint-Germain čelí vážnej skúške, keď v utorok nastúpi v Lige majstrov proti španielskemu Villarrealu. Ambícia Parížanov získať tretí po sebe idúci titul v tejto prestížnej súťaži je ohrozená po zranení jedného z najdôležitejších hráčov tímu.
Kľúčový ofenzívny hráč Chviča Kvaracchelija si počas víťazného zápasu nad FC Barcelona poranil predný krížny väz v pravom kolene a toho vyradí z hry na zvyšok aktuálnej sezóny. Dvadsaťpäťročný gruzínsky futbalista bol hviezdou predchádzajúcej edície Ligy majstrov, absolvoval osem duelov a v nich zaznamenal sedem presných zásahov a pridal aj štyri gólové prihrávky vrátane finále proti londýnskemu Arsenalu.
Tréner Luis Enrique sa však nechal počuť, že klub momentálne neplánuje z dôvodu zranení výrazne posilňovať káder počas januárovom prestupovom období. "Nemyslím si, že hneď musíme kupovať nových hráčov. Na začiatku sezóny som povedal, že tím môže zostať aj napriek dvom či trom zraneniam nezmenený. Sme však vždy otvorení novým možnostiam," vyhlásil španielsky kouč.
Po letnom odchode Bradleyho Barcolu do FC Liverpoolu za rekordných 145 miliónov eur a ďalších odchodov z ofenzíve, môže absencia Kvaraccheliju znamenať ďalšiu výzvu. Do klubu prišli napríklad Ferran Torres z FC Barcelona a belgický krídelník Mika Godts z Ajaxu Amsterdam, ktorí však zatiaľ nemajú úplne stabilnú formu.
Medzi ďalších zranených v ofenzíve patrí Ousmane Dembélé s poraneným zadným stehenným svalom, no marocký obranca Achraf Hakimi v piatok pri ligovom triumfe 5:1 nad Le Havre zaznamenal hetrik a hovorí sa o ňom ako o najlepšom pravom obrancovi planéty. Kapitán Marquinhos a ľavý obranca Nuno Mendes sú tiež mimo hry.
"Potrebujeme všetkých, ak chceme vyhrať trofeje. S aktuálnymi zraneniami prídu príležitosti pre ďalších hráčov," zdôraznil Enrique.
Napriek obmedzeniam má PSG stále rešpekt na európskej scéne a trpezlivo sa pripravuje na náročné zápasy, verí v svoju schopnosť znovu dosiahnuť na vrchol Ligy majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Môže Paríž Saint-Germain obhájiť titul v Lige majstrov aj bez zraneného Kvaraccheliju? © SITA Všetky práva vyhradené.
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