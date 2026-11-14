Progresívne Slovensko a Demokrati pôjdu spolu do volieb, dohodli sa na vytvorení koalície – VIDEO
Cieľom spolupráce oboch politických strán je posilniť opozičnú silu a efektívnejšie čeliť politike vlády Roberta Fica. Hnutie Progresívne Slovensko a ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Cieľom spolupráce oboch politických strán je posilniť opozičnú silu a efektívnejšie čeliť politike vlády Roberta Fica.
Hnutie Progresívne Slovensko a strana Demokrati ohlasujú spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Na tlačovej besede o tom informovali predsedovia oboch politických subjektov Michal Šimečka a Jaroslav Naď. Predseda PS Michal Šimečka vystríhal, že Slovensko čelí hrozbe, že po budúcoročných voľbách do Národnej strany SR budú vládnuť spoločne strana Smer-SD a Hnutie Republika.
„Opozičné sily dnes na Slovensku majú dve možnosti. Jedna možnosť je medzi sebou naďalej súperiť, vymedzovať sa a kresliť červené čiary a riešiť, kto s kým bude alebo nebude stáť na pódiu. A všetku túto energiu venovať tomu, aby jedna druhej urvali pol percenta. A potom, aby sme všetci dúfali, že nejako to dopadne,” povedal.
Jestvuje podľa neho ale aj druhá možnosť, a tou je neľpieť na tom, čo ich rozdeľuje, povzniesť sa nad malichernosti a konať zodpovedne, dospelo a priniesť nádej všetkým opozičným voličom. PS a Demokrati si podľa jeho slov vyberajú druhú možnosť. Zdôraznil, že dnešné oznámenie o spolupráci je výsledkom mesiacov rokovaní. Podľa predsedu PS má ich spojenectvo dva ciele. Jedným z nich je presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách a zostavovanie vlády, druhým zabezpečiť, že neprepadnú žiadne hlasy opozičných voličov.
Šimečka spresnil, že rozhodnutie o vytvorení volebnej koalície prijali predsedníctva oboch politických subjektov. „Budúca volebná koalícia bude postavená na pomernom princípe štyri ku jednej. Detaily, ako to bude presne fungovať, sa budú dolaďovať v najbližších mesiacoch,” uviedol a ozrejmil, že dôvodom je to, aby sa vytvoril priestor, aj časový, pre ďalšie politické subjekty, ktoré by sa chceli pridať.
„Sme otvorení aj tým iným politickým stranám,” dodal. V tejto chvíli podľa neho nehovoria o tom, kto a kde bude na kandidátnej listine, lídrom kandidátky ale bude on (Šimečka). Naď ho doplnil, že majú principiálnu dohodu, ktorá je určitej miery flexibilná, keďže čakajú, či sa ešte niekto pridá. Deklaroval, že z hľadiska umiestnenia na kandidátky „nebudem robiť žiadne divadelné predstavenia s číslom 150 a podobne”.
Šimečka vyzdvihol prístup Jaroslava Naďa, skonštatoval, že takýto prístup nie bežný. „Čo je ale bežné, sú rôzne prázdne výzvy a gestá, a výzvy a moralizovanie o tom, kto mi vadí a kto čo urobil v minulosti, a prečo s týmto áno a týmto nie. To je ľahká a lacná politika, takéto gesta nič nestoja,” poznamenal.
Rozhodnutie, aké učinili spolu s Demokratmi, podľa jeho slov vyžaduje ústupky a kompromisy na oboch stranách. Apeloval aj na ďalšie opozičné strany, aby konali podobne, či už z PS, alebo medzi sebou navzájom. „My ich nebudeme organizovať,” dodal.
Predseda PS zdôraznil, že v prípade ich spolupráce s Demokratmi nejde o spájanie, či fúziu politických strán. „Ani sa nebudeme tváriť, že máme na všetky otázky rovnaký názor. PS je a zostane liberálnou stranou a Demokrati sú súčasťou Európskej ľudovej strany,” zdôraznil. Dodal, že po voľbách budú aj progresívci aj Demokrati pôsobiť samostatne, no partnersky. Ideové či politické rozdiely podľa neho nemôžu prevážiť nad zodpovednosťou.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď doplnil, že hrdo oznamujú, že do volieb na jeseň pôjdu s PS vo volebnej koalícii. Dnešné rozhodnutie označil za správne, strategické a zodpovedné, je podľa neho tým, po čom ľudia volajú aj počas mítingov, a to je spájanie sa.
„Dohodu, ktorú sme dnes podpísali považujeme za vyváženú pre obe politické strany. Je dobrou správou pre občanov Slovenskej republiky,” vyjadril sa. Slovensko podľa Naďa potrebuje opozičnú spoluprácu, vyzval aj ostatné opozičné strany, aby ukázali, že vedia spolupracovať. Slovensko tiež podľa neho potrebuje zmenu smerovania. Podobne ako Šimečka deklaroval, že ich cieľom je víťazstvo v parlamentných voľbách.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko a Demokrati pôjdu spolu do volieb, dohodli sa na vytvorení koalície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Progresívne Slovensko a strana Demokrati ohlasujú spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Na tlačovej besede o tom informovali predsedovia oboch politických subjektov Michal Šimečka a Jaroslav Naď. Predseda PS Michal Šimečka vystríhal, že Slovensko čelí hrozbe, že po budúcoročných voľbách do Národnej strany SR budú vládnuť spoločne strana Smer-SD a Hnutie Republika.
„Opozičné sily dnes na Slovensku majú dve možnosti. Jedna možnosť je medzi sebou naďalej súperiť, vymedzovať sa a kresliť červené čiary a riešiť, kto s kým bude alebo nebude stáť na pódiu. A všetku túto energiu venovať tomu, aby jedna druhej urvali pol percenta. A potom, aby sme všetci dúfali, že nejako to dopadne,” povedal.
Jestvuje podľa neho ale aj druhá možnosť, a tou je neľpieť na tom, čo ich rozdeľuje, povzniesť sa nad malichernosti a konať zodpovedne, dospelo a priniesť nádej všetkým opozičným voličom. PS a Demokrati si podľa jeho slov vyberajú druhú možnosť. Zdôraznil, že dnešné oznámenie o spolupráci je výsledkom mesiacov rokovaní. Podľa predsedu PS má ich spojenectvo dva ciele. Jedným z nich je presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách a zostavovanie vlády, druhým zabezpečiť, že neprepadnú žiadne hlasy opozičných voličov.
Koalícia bude postavená na pomere štyri ku jednej
Šimečka spresnil, že rozhodnutie o vytvorení volebnej koalície prijali predsedníctva oboch politických subjektov. „Budúca volebná koalícia bude postavená na pomernom princípe štyri ku jednej. Detaily, ako to bude presne fungovať, sa budú dolaďovať v najbližších mesiacoch,” uviedol a ozrejmil, že dôvodom je to, aby sa vytvoril priestor, aj časový, pre ďalšie politické subjekty, ktoré by sa chceli pridať.
„Sme otvorení aj tým iným politickým stranám,” dodal. V tejto chvíli podľa neho nehovoria o tom, kto a kde bude na kandidátnej listine, lídrom kandidátky ale bude on (Šimečka). Naď ho doplnil, že majú principiálnu dohodu, ktorá je určitej miery flexibilná, keďže čakajú, či sa ešte niekto pridá. Deklaroval, že z hľadiska umiestnenia na kandidátky „nebudem robiť žiadne divadelné predstavenia s číslom 150 a podobne”.
Šimečka vyzval ďalšie opozičné strany na spoluprácu
Šimečka vyzdvihol prístup Jaroslava Naďa, skonštatoval, že takýto prístup nie bežný. „Čo je ale bežné, sú rôzne prázdne výzvy a gestá, a výzvy a moralizovanie o tom, kto mi vadí a kto čo urobil v minulosti, a prečo s týmto áno a týmto nie. To je ľahká a lacná politika, takéto gesta nič nestoja,” poznamenal.
Rozhodnutie, aké učinili spolu s Demokratmi, podľa jeho slov vyžaduje ústupky a kompromisy na oboch stranách. Apeloval aj na ďalšie opozičné strany, aby konali podobne, či už z PS, alebo medzi sebou navzájom. „My ich nebudeme organizovať,” dodal.
Predseda PS zdôraznil, že v prípade ich spolupráce s Demokratmi nejde o spájanie, či fúziu politických strán. „Ani sa nebudeme tváriť, že máme na všetky otázky rovnaký názor. PS je a zostane liberálnou stranou a Demokrati sú súčasťou Európskej ľudovej strany,” zdôraznil. Dodal, že po voľbách budú aj progresívci aj Demokrati pôsobiť samostatne, no partnersky. Ideové či politické rozdiely podľa neho nemôžu prevážiť nad zodpovednosťou.
Naď označil dohodu za strategické a zodpovedné rozhodnutie
Predseda Demokratov Jaroslav Naď doplnil, že hrdo oznamujú, že do volieb na jeseň pôjdu s PS vo volebnej koalícii. Dnešné rozhodnutie označil za správne, strategické a zodpovedné, je podľa neho tým, po čom ľudia volajú aj počas mítingov, a to je spájanie sa.
„Dohodu, ktorú sme dnes podpísali považujeme za vyváženú pre obe politické strany. Je dobrou správou pre občanov Slovenskej republiky,” vyjadril sa. Slovensko podľa Naďa potrebuje opozičnú spoluprácu, vyzval aj ostatné opozičné strany, aby ukázali, že vedia spolupracovať. Slovensko tiež podľa neho potrebuje zmenu smerovania. Podobne ako Šimečka deklaroval, že ich cieľom je víťazstvo v parlamentných voľbách.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko a Demokrati pôjdu spolu do volieb, dohodli sa na vytvorení koalície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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