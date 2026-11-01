Petržalské športové kluby majú možnosť podávať žiadosti o dotácie na rok 2027
Najväčšie petržalské športové kluby majú opäť možnosť podávať žiadosti o dotácie pre rok 2027. Bratislavská Petržalka každoročne prerozdeľuje dotácie na činnosť veľkých
1.11.2026 (SITA.sk) - Najväčšie petržalské športové kluby majú opäť možnosť podávať žiadosti o dotácie pre rok 2027.
Bratislavská Petržalka každoročne prerozdeľuje dotácie na činnosť veľkých športových klubov v území mestskej časti. O výbere klubu, ako aj výške dotácie rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
"To v roku 2026 schválilo viac ako 357-tisíc eur, ktoré samospráva prerozdelila 18 veľkým športovým klubom, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, hokeju, basketbalu, hádzanej, behu, florbalu, karate či modernému tancu," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Najväčšie petržalské športové kluby majú opäť možnosť podávať žiadosti o dotácie pre rok 2027. Urobiť tak môžu najneskôr do 15. novembra. "Presný rozpočet pre túto grantovú výzvu zatiaľ nebol schválený, no športové kluby si budú môcť rozdeliť podobnú sumu ako vlani," spresnila hovorkyňa. Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke Petržalky alebo vo všeobecne záväznom nariadení.
Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý pôsobí v oblasti športu a má zväzovú príslušnosť. Súčasťou členskej základne klubu musia byť deti a mládež vo veku 5 až 23 rokov, ktoré sa zúčastnili v súťaži organizovanej pod príslušným národným športovým zväzom alebo športovým zväzom združeným pod Slovenským olympijským a športovým výborom či Asociáciou neuznaných športov. Minimálne 20 percent členskej základne musí mať trvalý pobyt v mestskej časti.
Pri kolektívnych športoch členskú základňu žiadateľa musí tvoriť minimálne 100 členov, ktorí reprezentovali príslušný zväz na súťažiach. Pri individuálnych športových disciplínach je tento počet polovičný, teda päťdesiat. Na území Petržalky musí žiadateľ pôsobiť minimálne tri roky.
Petržalská samospráva okrem športových klubov každý rok schvaľuje dotácie aj pre miestne občianske združenia, neziskové organizácie a rôzne spolky s verejnoprospešným zameraním. V roku 2026 im pomohla sumou viac ako 120-tisíc eur, ktorú rozdelila v oblasti kultúry, školstva, sociálnej starostlivosti, športu a životného prostredia.
Zdroj: SITA.sk - Petržalské športové kluby majú možnosť podávať žiadosti o dotácie na rok 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská Petržalka každoročne prerozdeľuje dotácie na činnosť veľkých športových klubov v území mestskej časti. O výbere klubu, ako aj výške dotácie rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
"To v roku 2026 schválilo viac ako 357-tisíc eur, ktoré samospráva prerozdelila 18 veľkým športovým klubom, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, hokeju, basketbalu, hádzanej, behu, florbalu, karate či modernému tancu," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Športové kluby môžu žiadať do novembra
Najväčšie petržalské športové kluby majú opäť možnosť podávať žiadosti o dotácie pre rok 2027. Urobiť tak môžu najneskôr do 15. novembra. "Presný rozpočet pre túto grantovú výzvu zatiaľ nebol schválený, no športové kluby si budú môcť rozdeliť podobnú sumu ako vlani," spresnila hovorkyňa. Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke Petržalky alebo vo všeobecne záväznom nariadení.
Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý pôsobí v oblasti športu a má zväzovú príslušnosť. Súčasťou členskej základne klubu musia byť deti a mládež vo veku 5 až 23 rokov, ktoré sa zúčastnili v súťaži organizovanej pod príslušným národným športovým zväzom alebo športovým zväzom združeným pod Slovenským olympijským a športovým výborom či Asociáciou neuznaných športov. Minimálne 20 percent členskej základne musí mať trvalý pobyt v mestskej časti.
Pri kolektívnych športoch je potrebných aspoň 100 členov
Pri kolektívnych športoch členskú základňu žiadateľa musí tvoriť minimálne 100 členov, ktorí reprezentovali príslušný zväz na súťažiach. Pri individuálnych športových disciplínach je tento počet polovičný, teda päťdesiat. Na území Petržalky musí žiadateľ pôsobiť minimálne tri roky.
Petržalská samospráva okrem športových klubov každý rok schvaľuje dotácie aj pre miestne občianske združenia, neziskové organizácie a rôzne spolky s verejnoprospešným zameraním. V roku 2026 im pomohla sumou viac ako 120-tisíc eur, ktorú rozdelila v oblasti kultúry, školstva, sociálnej starostlivosti, športu a životného prostredia.
Zdroj: SITA.sk - Petržalské športové kluby majú možnosť podávať žiadosti o dotácie na rok 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
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