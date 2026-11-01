Komunistická strana Číny pritvrdzuje, funkcionárom preverí majetky aj správanie na internete
Peking rozširuje protikorupčné čistky. Pod drobnohľad sa dostanú aj rodinní príslušníci straníckych predstaviteľov a ich podnikanie.
1.11.2026 (SITA.sk) - Peking rozširuje protikorupčné čistky. Pod drobnohľad sa dostanú aj rodinní príslušníci straníckych predstaviteľov a ich podnikanie.
„Počnúc vysokopostavenými funkcionármi sprísnime komplexné riadenie a pravidelný dohľad nad funkcionármi a stanovíme prísne požiadavky počas celej ich kariéry,“ uvádza dokument prijatý na štvrtkovom zasadnutí straníckeho vedenia.
Osobitnú pozornosť budú úrady venovať majetkovým pomerom rodín. „Osoby, ktorých rodinný majetok a výdavky výrazne presahujú ich bežné príjmy, budú podrobené kontrole a príslušnému preverovaniu,“ konštatuje uznesenie.
Strana chce dôslednejšie sledovať aj podnikanie manželov, manželiek a detí funkcionárov. Zamerať sa plánuje na korupciu využívajúcu kryptomeny, technológiu blockchain a zahraničné finančné prevody.
„Budeme lepšie regulovať správanie členov strany na internete,“ uvádza sa v dokumente.
Prezident Si Ťin-pching už viac ako desaťročie presadzuje rozsiahlu protikorupčnú kampaň, ktorá zasiahla tisíce funkcionárov vrátane najvyšších vojenských predstaviteľov.
Na nedávnom zasadnutí ústredného výboru potvrdili vylúčenie ďalších 33 vysokopostavených predstaviteľov vrátane bývalého člena politbyra a vysokého armádneho veliteľa Čang Jou-sia.
Kritici považujú protikorupčné čistky aj za nástroj upevňovania Si Ťin-pchingovej moci pred straníckym zjazdom v roku 2027. Vedenie strany naopak tvrdí, že opatrenia majú posilniť disciplínu, odstrániť korupciu a zlepšiť vnútrostranícku demokraciu.
Zdroj: SITA.sk - Komunistická strana Číny pritvrdzuje, funkcionárom preverí majetky aj správanie na internete © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínska komunistická strana výrazne sprísni kontrolu svojich funkcionárov. Preverovať bude ich majetok, výdavky rodinných príslušníkov, podnikateľské aktivity aj správanie na internete.
Vyplýva to z uznesenia ústredného výboru, ktoré v nedeľu zverejnila štátna agentúra Sinchua.
„Počnúc vysokopostavenými funkcionármi sprísnime komplexné riadenie a pravidelný dohľad nad funkcionármi a stanovíme prísne požiadavky počas celej ich kariéry,“ uvádza dokument prijatý na štvrtkovom zasadnutí straníckeho vedenia.
Majetkové pomery
Osobitnú pozornosť budú úrady venovať majetkovým pomerom rodín. „Osoby, ktorých rodinný majetok a výdavky výrazne presahujú ich bežné príjmy, budú podrobené kontrole a príslušnému preverovaniu,“ konštatuje uznesenie.
Strana chce dôslednejšie sledovať aj podnikanie manželov, manželiek a detí funkcionárov. Zamerať sa plánuje na korupciu využívajúcu kryptomeny, technológiu blockchain a zahraničné finančné prevody.
„Budeme lepšie regulovať správanie členov strany na internete,“ uvádza sa v dokumente.
Disciplína a osobná moc
Prezident Si Ťin-pching už viac ako desaťročie presadzuje rozsiahlu protikorupčnú kampaň, ktorá zasiahla tisíce funkcionárov vrátane najvyšších vojenských predstaviteľov.
Na nedávnom zasadnutí ústredného výboru potvrdili vylúčenie ďalších 33 vysokopostavených predstaviteľov vrátane bývalého člena politbyra a vysokého armádneho veliteľa Čang Jou-sia.
Kritici považujú protikorupčné čistky aj za nástroj upevňovania Si Ťin-pchingovej moci pred straníckym zjazdom v roku 2027. Vedenie strany naopak tvrdí, že opatrenia majú posilniť disciplínu, odstrániť korupciu a zlepšiť vnútrostranícku demokraciu.
Zdroj: SITA.sk - Komunistická strana Číny pritvrdzuje, funkcionárom preverí majetky aj správanie na internete © SITA Všetky práva vyhradené.
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