Digitálna karta Prešovského kraja má vyše 11-tisíc používateľov, plánujú jej rozšírenie
Karta ponúka takmer tisíc tipov na výlety, priebežne aktualizovaný kalendár podujatí a výhody od desiatok zapojených partnerov. Digitálna destinačná karta Prešov Region Travel Card, ktorá spája tipy ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Karta ponúka takmer tisíc tipov na výlety, priebežne aktualizovaný kalendár podujatí a výhody od desiatok zapojených partnerov.
Digitálna destinačná karta Prešov Region Travel Card, ktorá spája tipy na výlety, podujatia a zvýhodnené ponuky v Prešovskom kraji, má od svojho júnového spustenia už viac ako 11 300 používateľov.
Takmer 5 000 z nich sa v aplikácii aj zaregistrovalo. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Prešov Region a Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánujú platformu rozšíriť o ďalšie funkcie a praktické služby využiteľné aj obyvateľmi regiónu.
Ako informovala Barbora Čechová z KOCR Prešov Region, viac ako polovicu používateľov tvoria rodiny s deťmi. Najväčší záujem v aplikácii je o podujatia, ktoré zaznamenali viac ako 33-tisíc zobrazení. Benefity dosiahli 24-tisíc zobrazení a tipy na výlety 17-tisíc zobrazení. „Prvé mesiace potvrdzujú, že digitálne riešenia majú svoje miesto v prezentácii regiónu a v inšpirovaní ľudí k novým zážitkom,“ skonštatovala Čechová.
Karta ponúka takmer tisíc tipov na výlety, priebežne aktualizovaný kalendár podujatí a výhody od desiatok zapojených partnerov. „Prešovský kraj má množstvo miest, zážitkov a podujatí, ktoré stoja za objavenie. Našou ambíciou je sprostredkovať túto ponuku ľuďom čo najjednoduchšie a ukázať im, že každý výlet môže priniesť oveľa viac zážitkov,“ uviedol predseda KOCR Prešov Region Michal Iľkanin.
Karta podľa neho prepája turistické ciele s miestnymi službami a výhodami a pomáha návštevníkom spoznávať región. Pripravované rozšírenie má priniesť napríklad možnosti zvýhodnenej kúpy cestovných lístkov a vstupeniek na podujatia, informácie o parkovacích zónach v kraji či dôležité kontakty.
Projekt zostáva otvorený aj pre ďalších partnerov. Do aplikácie sa môžu zapojiť podnikatelia, organizácie a poskytovatelia služieb, ktorí chcú predstaviť svoju ponuku a poskytnúť používateľom zaujímavé výhody. Aplikácia Prešov Region Travel Card je bezplatne dostupná v obchodoch Google Play a App Store. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Zdroj: SITA.sk - Digitálna karta Prešovského kraja má vyše 11-tisíc používateľov, plánujú jej rozšírenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Digitálna destinačná karta Prešov Region Travel Card, ktorá spája tipy na výlety, podujatia a zvýhodnené ponuky v Prešovskom kraji, má od svojho júnového spustenia už viac ako 11 300 používateľov.
Takmer 5 000 z nich sa v aplikácii aj zaregistrovalo. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Prešov Region a Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánujú platformu rozšíriť o ďalšie funkcie a praktické služby využiteľné aj obyvateľmi regiónu.
Najväčší záujem je o podujatia a tipy na výlety
Ako informovala Barbora Čechová z KOCR Prešov Region, viac ako polovicu používateľov tvoria rodiny s deťmi. Najväčší záujem v aplikácii je o podujatia, ktoré zaznamenali viac ako 33-tisíc zobrazení. Benefity dosiahli 24-tisíc zobrazení a tipy na výlety 17-tisíc zobrazení. „Prvé mesiace potvrdzujú, že digitálne riešenia majú svoje miesto v prezentácii regiónu a v inšpirovaní ľudí k novým zážitkom,“ skonštatovala Čechová.
Karta ponúka takmer tisíc tipov na výlety, priebežne aktualizovaný kalendár podujatí a výhody od desiatok zapojených partnerov. „Prešovský kraj má množstvo miest, zážitkov a podujatí, ktoré stoja za objavenie. Našou ambíciou je sprostredkovať túto ponuku ľuďom čo najjednoduchšie a ukázať im, že každý výlet môže priniesť oveľa viac zážitkov,“ uviedol predseda KOCR Prešov Region Michal Iľkanin.
Do projektu sa môžu zapojiť aj ďalší partneri
Karta podľa neho prepája turistické ciele s miestnymi službami a výhodami a pomáha návštevníkom spoznávať región. Pripravované rozšírenie má priniesť napríklad možnosti zvýhodnenej kúpy cestovných lístkov a vstupeniek na podujatia, informácie o parkovacích zónach v kraji či dôležité kontakty.
Projekt zostáva otvorený aj pre ďalších partnerov. Do aplikácie sa môžu zapojiť podnikatelia, organizácie a poskytovatelia služieb, ktorí chcú predstaviť svoju ponuku a poskytnúť používateľom zaujímavé výhody. Aplikácia Prešov Region Travel Card je bezplatne dostupná v obchodoch Google Play a App Store. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Zdroj: SITA.sk - Digitálna karta Prešovského kraja má vyše 11-tisíc používateľov, plánujú jej rozšírenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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