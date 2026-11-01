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Ruská armáda utrpela v októbri rekordné straty, tvrdí Zelenskyj

Podľa ukrajinského prezidenta prišlo Rusko za jediný mesiac o viac ako 54-tisíc vojakov. Kyjev hlási aj územné zisky na fronte. Ruská armáda ...

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1.11.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského prezidenta prišlo Rusko za jediný mesiac o viac ako 54-tisíc vojakov. Kyjev hlási aj územné zisky na fronte.

Ruská armáda utrpela v októbri najvyššie mesačné straty od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.


Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zahynulo alebo utrpelo ťažké zranenia 54 400 ruských vojakov, informovala agentúra Ukrinform.


Zelenskyj v nedeľu uviedol, že rekordné boli aj jednodňové straty ruskej armády. Len 21. októbra podľa neho zahynulo alebo bolo ťažko zranených 2 250 ruských vojakov.

Agresor musí platiť


Ukrajinský prezident zároveň oznámil, že ukrajinské jednotky v októbri oslobodili 96,2 štvorcového kilometra okupovaného územia. To je o 10,4 štvorcového kilometra viac, než za rovnaké obdobie obsadili ruské sily.

„Rusko utrpelo straty. My držíme svoje pozície, oslobodzujeme územie a zabezpečujeme, aby každý deň vojny stál agresora čo najviac,“ vyhlásil Zelenskyj.

Moskva sa musí rozhodnúť


Podľa ukrajinského generálneho štábu boli októbrové ruské straty o 8 170 vojakov vyššie než v septembri.

Zelenskyj zdôraznil, že Moskva môže pokračujúce straty zastaviť rozhodnutím o prímerí a návrate k diplomacii. Údaje o vojenských stratách ani o územných ziskoch sa nepodarilo nezávisle overiť.

Rusko ukrajinské odhady svojich strát pravidelne nespochybňuje podrobnými vlastnými údajmi, celkovú bilanciu však neuvádza.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Ruská armáda utrpela v októbri rekordné straty, tvrdí Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.

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