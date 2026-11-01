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Po varovaní USA pred teroristickým útokom v Moskve zadržali mladistvého

Ruská tajná služba FSB preveruje podozrivé príspevky na sociálnych sieťach. Washington upozornil na hrozbu veľkého počtu obetí v parku Caricyno. Ruská

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1.11.2026 (SITA.sk) - Ruská tajná služba FSB preveruje podozrivé príspevky na sociálnych sieťach. Washington upozornil na hrozbu veľkého počtu obetí v parku Caricyno.

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v nedeľu oznámila zadržanie mladistvého v súvislosti s podozrením na prípravu teroristického útoku v Moskve.


Zásah nasledoval po sobotňajšom varovaní amerického veľvyslanectva pred možným útokom s veľkým počtom obetí v historickom parku Caricyno.



Mladistvý Rus


Podľa FSB ide o neplnoletého ruského občana, ktorý na sociálnej sieti TikTok zverejnil fotografie v kukle, čiapke a ochranných okuliaroch so zbraňou pripomínajúcou automatickú pušku.

Zadržaný zverejnil aj fotografie z areálu Caricyno s komentárom „Našiel som miesto“.

Podľa vyšetrovateľov sledoval neonacistický kanál na Telegrame a vyhľadával informácie o teroristických útokoch a masových vraždách.

Vďačná FSB


„Sme vďační americkej strane za poskytnuté informácie,“ uviedla FSB. Americké veľvyslanectvo v sobotu varovalo pred dôveryhodnou hrozbou útoku v rozsiahlom palácovo-parkovom komplexe na juhu Moskvy. Areál následne dočasne uzavreli.

Totožnosť ani presný vek zadržaného úrady nezverejnili. Zatiaľ takisto nie je potvrdené, či skutočne pripravoval útok.

Spojené štáty varovali Rusko pred teroristickou hrozbou aj v marci 2024, krátko pred krvavým útokom na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve.

 


Zdroj: SITA.sk - Po varovaní USA pred teroristickým útokom v Moskve zadržali mladistvého © SITA Všetky práva vyhradené.

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