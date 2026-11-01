Po varovaní USA pred teroristickým útokom v Moskve zadržali mladistvého
Ruská tajná služba FSB preveruje podozrivé príspevky na sociálnych sieťach. Washington upozornil na hrozbu veľkého počtu obetí v parku Caricyno. Ruská
1.11.2026 (SITA.sk) - Ruská tajná služba FSB preveruje podozrivé príspevky na sociálnych sieťach. Washington upozornil na hrozbu veľkého počtu obetí v parku Caricyno.
Podľa FSB ide o neplnoletého ruského občana, ktorý na sociálnej sieti TikTok zverejnil fotografie v kukle, čiapke a ochranných okuliaroch so zbraňou pripomínajúcou automatickú pušku.
Zadržaný zverejnil aj fotografie z areálu Caricyno s komentárom „Našiel som miesto“.
Podľa vyšetrovateľov sledoval neonacistický kanál na Telegrame a vyhľadával informácie o teroristických útokoch a masových vraždách.
„Sme vďační americkej strane za poskytnuté informácie,“ uviedla FSB. Americké veľvyslanectvo v sobotu varovalo pred dôveryhodnou hrozbou útoku v rozsiahlom palácovo-parkovom komplexe na juhu Moskvy. Areál následne dočasne uzavreli.
Totožnosť ani presný vek zadržaného úrady nezverejnili. Zatiaľ takisto nie je potvrdené, či skutočne pripravoval útok.
Spojené štáty varovali Rusko pred teroristickou hrozbou aj v marci 2024, krátko pred krvavým útokom na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve.
Zdroj: SITA.sk - Po varovaní USA pred teroristickým útokom v Moskve zadržali mladistvého © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v nedeľu oznámila zadržanie mladistvého v súvislosti s podozrením na prípravu teroristického útoku v Moskve.
Zásah nasledoval po sobotňajšom varovaní amerického veľvyslanectva pred možným útokom s veľkým počtom obetí v historickom parku Caricyno.
Mladistvý Rus
Podľa FSB ide o neplnoletého ruského občana, ktorý na sociálnej sieti TikTok zverejnil fotografie v kukle, čiapke a ochranných okuliaroch so zbraňou pripomínajúcou automatickú pušku.
Zadržaný zverejnil aj fotografie z areálu Caricyno s komentárom „Našiel som miesto“.
Podľa vyšetrovateľov sledoval neonacistický kanál na Telegrame a vyhľadával informácie o teroristických útokoch a masových vraždách.
Vďačná FSB
„Sme vďační americkej strane za poskytnuté informácie,“ uviedla FSB. Americké veľvyslanectvo v sobotu varovalo pred dôveryhodnou hrozbou útoku v rozsiahlom palácovo-parkovom komplexe na juhu Moskvy. Areál následne dočasne uzavreli.
Totožnosť ani presný vek zadržaného úrady nezverejnili. Zatiaľ takisto nie je potvrdené, či skutočne pripravoval útok.
Spojené štáty varovali Rusko pred teroristickou hrozbou aj v marci 2024, krátko pred krvavým útokom na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve.
Zdroj: SITA.sk - Po varovaní USA pred teroristickým útokom v Moskve zadržali mladistvého © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Sereď rozžiaria desiatky svetelných inštalácií. Park otvorí už začiatkom novembra
- Trápiace sa Michalovce pristúpili k zmene trénera. Ručkayovi nevyšla prvá kariérna výzva v úlohe kouča
- Izraelské nálety zabili v Gaze osem ľudí vrátane dieťaťa, prímerie nezastavilo násilie
- Sociálna poisťovňa hlási významný míľnik v elektronizácii sociálneho zabezpečenia, cez systém EESSI si vymenila už 12 miliónov dokumentov
- V mestskej časti Košice – Sídlisko KVP oficiálne dokončili najväčší investičný projekt v jej histórii – FOTO