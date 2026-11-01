Do Trenčína prídu prezidenti štyroch krajín aj Ursula von der Leyenová, mesto upozorňuje na obmedzenia
Po dohode s futbalovým klubom AS Trenčín bude možné využiť na parkovanie miesta za hlavnou tribúnou - vjazd na parkovisko je cez rampu ulicou medzi sokolovňou a športovou halou. Stretnutie prezidentov ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Po dohode s futbalovým klubom AS Trenčín bude možné využiť na parkovanie miesta za hlavnou tribúnou – vjazd na parkovisko je cez rampu ulicou medzi sokolovňou a športovou halou.
Stretnutie prezidentov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktoré sa uskutoční v Trenčíne v stredu 4. a štvrtok 5. novembra, a na ktorom v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, si vyžiada konkrétne obmedzenia v centre mesta, vrátane Fiesta mosta a jeho okolia.
Ako informovala hovorkyňa Mestského úradu Trenčín Erika Ságová, v daných dňoch treba počítať s problémom zaparkovať v priamom i širšom centre mesta a preto – najmä návštevníkom a turistom – odporúčajú vopred zvážiť tento fakt.
V stredu 4. novembra na Palackého ulici nebude možné parkovať, ulica však bude prejazdná, okrem časového úseku od 15:00 do 21:00, keď nebude možný ani vjazd a výjazd do/z parkovacieho domu.
Chodci a cyklisti sa budú môcť po Palackého ulici a Mierovom námestí pohybovať bez obmedzení. V čase od 15:00 do 21:00 sa však nebude dať prejsť od Hviezdovej ulice okolo Synagógy a Piaristického kostola na námestie. „Župný dom bude pre verejnosť zatvorený, zatvorený bude aj Trenčiansky hrad,“ upozornila Ságová.
Vo štvrtok 5. novembra sa na Palackého ulici do približne 15:30 nebude môcť parkovať, prejazd ulicou však bude bez obmedzení. Všetky vjazdy na Mierové námestie bude do 15:00 kontrolovať štátna polícia.
Pravidelné zásobovanie v čase od 5:00 do 9:30 nebude možné, k dispozícii zostanú 15-minútové zásobovacie miesta na Palackého ulici. „Pohyb chodcov a cyklistov po Mierovom námestí nebude obmedzený, v okolí Župného domu bude zúžený koridor,“ uviedla Ságová.
Na Matúšovu ulicu bude vo štvrtok od 7:00 do 15:00 úplný zákaz vjazdu všetkým vozidlám, vrátane pohybu chodcov, a to aj z Breziny cez Mariánske námestie, uzatvorené budú aj Farské schody.
Župný dom bude opätovne pre verejnosť zatvorený, rovnako ako Trenčiansky hrad. Vo štvrtok budú zároveň platiť aj obmedzenia na/v okolí Fiesta mostu. Lávka – súbežná s mostom – bude už o 6:00 zatvorená, pravdepodobne do 17:00 až 17:30.
Cyklotrasa popri rieke, ktorá vedie popod Fiesta most bude v úseku niekoľkých metrov pred mostom i za mostom zatvorená od 12:00, sprístupniť by sa pravdepodobne mohla až po 17:00. „V tento deň nebude možné parkovať na časti parkoviska na Mládežníckej ulici – pôjde o 30 miest smerom od Koliby na strane bližšie k železnici,“ zdôraznila Ságová.
Po dohode s futbalovým klubom AS Trenčín bude možné využiť na parkovanie miesta za hlavnou tribúnou – vjazd na parkovisko je cez rampu ulicou medzi sokolovňou a športovou halou. „Parkovné (jedna hodina/jedno euro) sa dá platiť len platobnou kartou,“ doplnila hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Do Trenčína prídu prezidenti štyroch krajín aj Ursula von der Leyenová, mesto upozorňuje na obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Stretnutie prezidentov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktoré sa uskutoční v Trenčíne v stredu 4. a štvrtok 5. novembra, a na ktorom v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, si vyžiada konkrétne obmedzenia v centre mesta, vrátane Fiesta mosta a jeho okolia.
Ako informovala hovorkyňa Mestského úradu Trenčín Erika Ságová, v daných dňoch treba počítať s problémom zaparkovať v priamom i širšom centre mesta a preto – najmä návštevníkom a turistom – odporúčajú vopred zvážiť tento fakt.
Obmedzenia začnú v stredu
V stredu 4. novembra na Palackého ulici nebude možné parkovať, ulica však bude prejazdná, okrem časového úseku od 15:00 do 21:00, keď nebude možný ani vjazd a výjazd do/z parkovacieho domu.
Chodci a cyklisti sa budú môcť po Palackého ulici a Mierovom námestí pohybovať bez obmedzení. V čase od 15:00 do 21:00 sa však nebude dať prejsť od Hviezdovej ulice okolo Synagógy a Piaristického kostola na námestie. „Župný dom bude pre verejnosť zatvorený, zatvorený bude aj Trenčiansky hrad,“ upozornila Ságová.
Vo štvrtok 5. novembra sa na Palackého ulici do približne 15:30 nebude môcť parkovať, prejazd ulicou však bude bez obmedzení. Všetky vjazdy na Mierové námestie bude do 15:00 kontrolovať štátna polícia.
Pravidelné zásobovanie v čase od 5:00 do 9:30 nebude možné, k dispozícii zostanú 15-minútové zásobovacie miesta na Palackého ulici. „Pohyb chodcov a cyklistov po Mierovom námestí nebude obmedzený, v okolí Župného domu bude zúžený koridor,“ uviedla Ságová.
Uzavrú Matúšovu ulicu, Farské schody aj lávku pri Fiesta moste
Na Matúšovu ulicu bude vo štvrtok od 7:00 do 15:00 úplný zákaz vjazdu všetkým vozidlám, vrátane pohybu chodcov, a to aj z Breziny cez Mariánske námestie, uzatvorené budú aj Farské schody.
Župný dom bude opätovne pre verejnosť zatvorený, rovnako ako Trenčiansky hrad. Vo štvrtok budú zároveň platiť aj obmedzenia na/v okolí Fiesta mostu. Lávka – súbežná s mostom – bude už o 6:00 zatvorená, pravdepodobne do 17:00 až 17:30.
Cyklotrasa popri rieke, ktorá vedie popod Fiesta most bude v úseku niekoľkých metrov pred mostom i za mostom zatvorená od 12:00, sprístupniť by sa pravdepodobne mohla až po 17:00. „V tento deň nebude možné parkovať na časti parkoviska na Mládežníckej ulici – pôjde o 30 miest smerom od Koliby na strane bližšie k železnici,“ zdôraznila Ságová.
Po dohode s futbalovým klubom AS Trenčín bude možné využiť na parkovanie miesta za hlavnou tribúnou – vjazd na parkovisko je cez rampu ulicou medzi sokolovňou a športovou halou. „Parkovné (jedna hodina/jedno euro) sa dá platiť len platobnou kartou,“ doplnila hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Do Trenčína prídu prezidenti štyroch krajín aj Ursula von der Leyenová, mesto upozorňuje na obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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