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Do Trenčína prídu prezidenti štyroch krajín aj Ursula von der Leyenová, mesto upozorňuje na obmedzenia

Po dohode s futbalovým klubom AS Trenčín bude možné využiť na parkovanie miesta za hlavnou tribúnou - vjazd na parkovisko je cez rampu ulicou medzi sokolovňou a športovou halou. Stretnutie prezidentov ...

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1.11.2026 (SITA.sk) - Po dohode s futbalovým klubom AS Trenčín bude možné využiť na parkovanie miesta za hlavnou tribúnou – vjazd na parkovisko je cez rampu ulicou medzi sokolovňou a športovou halou.

Stretnutie prezidentov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktoré sa uskutoční v Trenčíne v stredu 4. a štvrtok 5. novembra, a na ktorom v širšom formáte sa zúčastní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, si vyžiada konkrétne obmedzenia v centre mesta, vrátane Fiesta mosta a jeho okolia.

Ako informovala hovorkyňa Mestského úradu Trenčín Erika Ságová, v daných dňoch treba počítať s problémom zaparkovať v priamom i širšom centre mesta a preto – najmä návštevníkom a turistom – odporúčajú vopred zvážiť tento fakt.

Obmedzenia začnú v stredu


V stredu 4. novembra na Palackého ulici nebude možné parkovať, ulica však bude prejazdná, okrem časového úseku od 15:00 do 21:00, keď nebude možný ani vjazd a výjazd do/z parkovacieho domu.

Chodci a cyklisti sa budú môcť po Palackého ulici a Mierovom námestí pohybovať bez obmedzení. V čase od 15:00 do 21:00 sa však nebude dať prejsť od Hviezdovej ulice okolo Synagógy a Piaristického kostola na námestie. „Župný dom bude pre verejnosť zatvorený, zatvorený bude aj Trenčiansky hrad,“ upozornila Ságová.

Vo štvrtok 5. novembra sa na Palackého ulici do približne 15:30 nebude môcť parkovať, prejazd ulicou však bude bez obmedzení. Všetky vjazdy na Mierové námestie bude do 15:00 kontrolovať štátna polícia.

Pravidelné zásobovanie v čase od 5:00 do 9:30 nebude možné, k dispozícii zostanú 15-minútové zásobovacie miesta na Palackého ulici. „Pohyb chodcov a cyklistov po Mierovom námestí nebude obmedzený, v okolí Župného domu bude zúžený koridor,“ uviedla Ságová.

Uzavrú Matúšovu ulicu, Farské schody aj lávku pri Fiesta moste


Na Matúšovu ulicu bude vo štvrtok od 7:00 do 15:00 úplný zákaz vjazdu všetkým vozidlám, vrátane pohybu chodcov, a to aj z Breziny cez Mariánske námestie, uzatvorené budú aj Farské schody.

Župný dom bude opätovne pre verejnosť zatvorený, rovnako ako Trenčiansky hrad. Vo štvrtok budú zároveň platiť aj obmedzenia na/v okolí Fiesta mostu. Lávka – súbežná s mostom – bude už o 6:00 zatvorená, pravdepodobne do 17:00 až 17:30.

Cyklotrasa popri rieke, ktorá vedie popod Fiesta most bude v úseku niekoľkých metrov pred mostom i za mostom zatvorená od 12:00, sprístupniť by sa pravdepodobne mohla až po 17:00. „V tento deň nebude možné parkovať na časti parkoviska na Mládežníckej ulici – pôjde o 30 miest smerom od Koliby na strane bližšie k železnici,“ zdôraznila Ságová.

Po dohode s futbalovým klubom AS Trenčín bude možné využiť na parkovanie miesta za hlavnou tribúnou – vjazd na parkovisko je cez rampu ulicou medzi sokolovňou a športovou halou. „Parkovné (jedna hodina/jedno euro) sa dá platiť len platobnou kartou,“ doplnila hovorkyňa.

 


Zdroj: SITA.sk - Do Trenčína prídu prezidenti štyroch krajín aj Ursula von der Leyenová, mesto upozorňuje na obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

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