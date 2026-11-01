Dva roky po tragédii v Novom Sade padli policajné špičky, študenti žiadajú spravodlivosť
Výročie nešťastia, ktoré spustilo pád srbskej vlády, sprevádza zatknutie dvoch policajných veliteľov. Víťazi volieb žiadajú vyšetrenie korupcie a násilia.
1.11.2026 (SITA.sk) - Výročie nešťastia, ktoré spustilo pád srbskej vlády, sprevádza zatknutie dvoch policajných veliteľov. Víťazi volieb žiadajú vyšetrenie korupcie a násilia.
V Novom Sade sa zišli tisíce ľudí, aby si uctili pamiatku 16 obetí zrútenia betónového prístrešku zrekonštruovanej železničnej stanice z 1. novembra 2024. Medzi obeťami boli aj dve dievčatá vo veku šesť a desať rokov.
O 11.52 hod., presne v čase tragédie, sa zhromaždení ponorili do 16-minútového ticha. Pred stanicou kládli kvety, zapaľovali sviečky a zastavovali sa pri transparentoch so srdcami a menami obetí.
„Je ťažké vracať sa na miesto, kde sa to všetko stalo. A zakaždým je to čoraz ťažšie,“ povedala Dijana Hrková, ktorej pri nešťastí zahynul 27-ročný syn Stefan.
Študenti, ktorí stáli na čele takmer dvojročných protestov, pripomenuli, že nešťastie nemožno považovať iba za tragickú náhodu.
„Tragédia opisuje nehodu. Za týmto slovom sa však dá šikovne ukryť slovo, ktoré všetci hľadáme – zodpovednosť,“ uviedli vo vyhlásení.
Práve požiadavky na vyšetrenie nešťastia, korupcie a zodpovednosti politikov priviedli do ulíc státisíce Srbov. Študentská kandidátka pred týždňom zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách a získala približne 140 z 250 kresiel.
V nedeľu zároveň zatkli 42-ročného šéfa kriminálnej polície Marka Kričaka a veliteľa útvaru na potláčanie kriminality Boška Sekuloviča. Vyšetrujú ich pre podozrenie zo zneužitia právomoci v kauze májovej vraždy v belehradskej reštaurácii.
Podľa prokuratúry mali pri vyšetrovaní zatajiť alebo skresliť dôkazy a vážne poškodiť práva bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Miliča. Kričak čelí aj podozreniu z mučenia a zlého zaobchádzania s vypočúvanou osobou.
Kričaka už predtým študenti obviňovali z policajnej brutality pri potláčaní protivládnych demonštrácií. Prokuratúra však odmieta, že jeho zatknutie súvisí s volebným víťazstvom opozície.
„Toto zatknutie nemá nijakú súvislosť s volebným procesom ani s výsledkami parlamentných volieb,“ vyhlásil hlavný belehradský prokurátor Nenad Stefanovič.
Vyšetrovanie novosadského nešťastia zatiaľ neprinieslo súdny verdikt. Bývalý minister výstavby Goran Vesič a ďalších 12 osôb čelia obvineniam v súvislosti s bezpečnosťou stavby.
Osobitne sa preveruje možná korupcia pri rekonštrukcii a Európska prokuratúra vyšetruje podozrenia zo zneužitia európskych peňazí.
„Verím, že spravodlivosti bude učinené zadosť. To je jediné, čo ma drží nad vodou,“ uzavrela Hrková.
Zdroj: SITA.sk - Dva roky po tragédii v Novom Sade padli policajné špičky, študenti žiadajú spravodlivosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbsko si v nedeľu pripomenulo druhé výročie tragédie na železničnej stanici v Novom Sade, ktorá rozpútala mohutné protivládne protesty a napokon viedla k volebnej porážke nacionalistickej strany bývalého prezidenta Aleksandra Vučiča.
V deň spomienkových zhromaždení polícia zatkla dvoch vysokopostavených funkcionárov, ktorých odvolanie požadovalo víťazné študentské hnutie.
Tisíce ľudí
V Novom Sade sa zišli tisíce ľudí, aby si uctili pamiatku 16 obetí zrútenia betónového prístrešku zrekonštruovanej železničnej stanice z 1. novembra 2024. Medzi obeťami boli aj dve dievčatá vo veku šesť a desať rokov.
O 11.52 hod., presne v čase tragédie, sa zhromaždení ponorili do 16-minútového ticha. Pred stanicou kládli kvety, zapaľovali sviečky a zastavovali sa pri transparentoch so srdcami a menami obetí.
„Je ťažké vracať sa na miesto, kde sa to všetko stalo. A zakaždým je to čoraz ťažšie,“ povedala Dijana Hrková, ktorej pri nešťastí zahynul 27-ročný syn Stefan.
Tragédia a zodpovednosť
Študenti, ktorí stáli na čele takmer dvojročných protestov, pripomenuli, že nešťastie nemožno považovať iba za tragickú náhodu.
„Tragédia opisuje nehodu. Za týmto slovom sa však dá šikovne ukryť slovo, ktoré všetci hľadáme – zodpovednosť,“ uviedli vo vyhlásení.
Práve požiadavky na vyšetrenie nešťastia, korupcie a zodpovednosti politikov priviedli do ulíc státisíce Srbov. Študentská kandidátka pred týždňom zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách a získala približne 140 z 250 kresiel.
Podozriví policajti
V nedeľu zároveň zatkli 42-ročného šéfa kriminálnej polície Marka Kričaka a veliteľa útvaru na potláčanie kriminality Boška Sekuloviča. Vyšetrujú ich pre podozrenie zo zneužitia právomoci v kauze májovej vraždy v belehradskej reštaurácii.
Podľa prokuratúry mali pri vyšetrovaní zatajiť alebo skresliť dôkazy a vážne poškodiť práva bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Miliča. Kričak čelí aj podozreniu z mučenia a zlého zaobchádzania s vypočúvanou osobou.
Prokuratúra odmieta
Kričaka už predtým študenti obviňovali z policajnej brutality pri potláčaní protivládnych demonštrácií. Prokuratúra však odmieta, že jeho zatknutie súvisí s volebným víťazstvom opozície.
„Toto zatknutie nemá nijakú súvislosť s volebným procesom ani s výsledkami parlamentných volieb,“ vyhlásil hlavný belehradský prokurátor Nenad Stefanovič.
Čakanie na spravodlivosť
Vyšetrovanie novosadského nešťastia zatiaľ neprinieslo súdny verdikt. Bývalý minister výstavby Goran Vesič a ďalších 12 osôb čelia obvineniam v súvislosti s bezpečnosťou stavby.
Osobitne sa preveruje možná korupcia pri rekonštrukcii a Európska prokuratúra vyšetruje podozrenia zo zneužitia európskych peňazí.
„Verím, že spravodlivosti bude učinené zadosť. To je jediné, čo ma drží nad vodou,“ uzavrela Hrková.
Zdroj: SITA.sk - Dva roky po tragédii v Novom Sade padli policajné špičky, študenti žiadajú spravodlivosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Sereď rozžiaria desiatky svetelných inštalácií. Park otvorí už začiatkom novembra
- Trápiace sa Michalovce pristúpili k zmene trénera. Ručkayovi nevyšla prvá kariérna výzva v úlohe kouča
- Izraelské nálety zabili v Gaze osem ľudí vrátane dieťaťa, prímerie nezastavilo násilie
- Sociálna poisťovňa hlási významný míľnik v elektronizácii sociálneho zabezpečenia, cez systém EESSI si vymenila už 12 miliónov dokumentov
- V mestskej časti Košice – Sídlisko KVP oficiálne dokončili najväčší investičný projekt v jej histórii – FOTO