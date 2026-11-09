Brazílsky brankár Alisson Becker chce nový kontrakt v FC Liverpool
Brazílčan túži zostať v organizácii "The Reds" aj po skončení aktuálnej sezóny. Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker z anglického klubu
9.11.2026 (SITA.sk) - Brazílčan túži zostať v organizácii "The Reds" aj po skončení aktuálnej sezóny.
Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker z anglického klubu FC Liverpool vyzval vedenie "The Reds", aby mu predĺžil zmluvu. Aktuálnu má do konca aktuálneho ročníka.
Skúsený 34-ročný gólman zohral kľúčovú úlohu pri triumfoch FC Liverpool v Premier League a Lige majstrov od jeho prestupu z talianskeho AS Rím v roku 2018. Tridsaťštyriročný Brazílčan odchytal za družstvo z Anfieldu dovedna 347 zápasov a získal s ním sedem významných trofejí.
"Áno, chcem zostať, nosím to v hlave. Som zameraný na každý zápas, ale v mysli som šťastný, že zostanem," vyjadril sa brazílsky gólman po nedeľňajšom víťazstve Liverpoolu 3:1 nad Crystal Palace v súboji 10. kola Premier League.
"Záleží to na mnohých aspektoch a rôznych situáciách, ale moja vôľa je zostať. Som tu šťastný a moja rodina je tu šťastná. Stále mám hlad po tituloch a chcem podávať dobré výkony. Chcem hrať na najvyššej úrovni čo najdlhšie, takto rozmýšľam," dodal.
Tréner Andoni Iraola nedávno vyjadril nádej, že brankár môže pokračovať v tíme naďalej. Becker priznal, že jeho agent momentálne rokuje s klubom, a to po lete, kedy sa objavili dohady o jeho možnom prestupe do talianskeho Juventusu Turín.
Brankárova hodnota sa prejavila aj v jeho vynikajúcom výkone proti Crystal Palace. Napriek tomu je jeho náhradníkom Giorgi Mamardašvili, a na rok 2027 je naplánovaný aj príchod mladého Luccu Brughmansa z belgického Genku.
"Naša realita je, že ešte nehráme tak, ako by sme mali. Konzistencia ešte nie je na požadovanej úrovni. Máme top trénera, top hráčov. Sme schopní veľkých vecí, ale ako tím sa musíme dostať do stavu, kedy budeme cítiť: 'Teraz sme OK. Máme dôveru. Máme všetko, čo potrebujeme na víťazstvo.'," vyhlásil Becker o rozpačitom štarte Liverpoolu do sezóny.
Zdroj: SITA.sk - Brazílsky brankár Alisson Becker chce nový kontrakt v FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker z anglického klubu FC Liverpool vyzval vedenie "The Reds", aby mu predĺžil zmluvu. Aktuálnu má do konca aktuálneho ročníka.
Skúsený 34-ročný gólman zohral kľúčovú úlohu pri triumfoch FC Liverpool v Premier League a Lige majstrov od jeho prestupu z talianskeho AS Rím v roku 2018. Tridsaťštyriročný Brazílčan odchytal za družstvo z Anfieldu dovedna 347 zápasov a získal s ním sedem významných trofejí.
"Áno, chcem zostať, nosím to v hlave. Som zameraný na každý zápas, ale v mysli som šťastný, že zostanem," vyjadril sa brazílsky gólman po nedeľňajšom víťazstve Liverpoolu 3:1 nad Crystal Palace v súboji 10. kola Premier League.
Stále má hlad po tituloch
"Záleží to na mnohých aspektoch a rôznych situáciách, ale moja vôľa je zostať. Som tu šťastný a moja rodina je tu šťastná. Stále mám hlad po tituloch a chcem podávať dobré výkony. Chcem hrať na najvyššej úrovni čo najdlhšie, takto rozmýšľam," dodal.
Tréner Andoni Iraola nedávno vyjadril nádej, že brankár môže pokračovať v tíme naďalej. Becker priznal, že jeho agent momentálne rokuje s klubom, a to po lete, kedy sa objavili dohady o jeho možnom prestupe do talianskeho Juventusu Turín.
Vynikajúci výkon proti Crystal Palace
Brankárova hodnota sa prejavila aj v jeho vynikajúcom výkone proti Crystal Palace. Napriek tomu je jeho náhradníkom Giorgi Mamardašvili, a na rok 2027 je naplánovaný aj príchod mladého Luccu Brughmansa z belgického Genku.
"Naša realita je, že ešte nehráme tak, ako by sme mali. Konzistencia ešte nie je na požadovanej úrovni. Máme top trénera, top hráčov. Sme schopní veľkých vecí, ale ako tím sa musíme dostať do stavu, kedy budeme cítiť: 'Teraz sme OK. Máme dôveru. Máme všetko, čo potrebujeme na víťazstvo.'," vyhlásil Becker o rozpačitom štarte Liverpoolu do sezóny.
Zdroj: SITA.sk - Brazílsky brankár Alisson Becker chce nový kontrakt v FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.
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