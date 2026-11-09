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Real Oviedo má nového trénera. Stala sa ním niekdajšia ofenzívna hviezda Realu Madrid

Raúl González s druholigistom podpísal zmluvu do leta 2028, doteraz dlhá roky viedol rezervu "bieleho baletu". Bývalý útočník Realu Madrid

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9.11.2026 (SITA.sk) - Raúl González s druholigistom podpísal zmluvu do leta 2028, doteraz dlhá roky viedol rezervu "bieleho baletu".

Bývalý útočník Realu Madrid Raúl González sa v pondelok stal novým koučom španielskeho druholigového tímu Real Oviedo. Štyridsaťdeväťročný rodák z Madridu doteraz dlhé roky viedol rezervu "bieleho baletu".

„Oviedo dosiahlo dohodu o angažovaní Raúla... ako nového hlavného trénera až do júna 2028,“ uviedol vo vyhlásení klub z Astúrie. Raúl na spomenutom poste nahradí Juliána Calera, ktorý v klube pôsobil od polovice júna. V tabuľke druhej ligy patrí Oviedu deviate miesto.

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"Môj spôsob chápania futbalu je založený na rešpekte k talentu v mužstve, ale zároveň vyžaduje bezpodmienečné úsilie. Tím musí bojovať od prvej do poslednej minúty o víťazstvo, aby fanúšikovia na nich mohli byť hrdí," uviedol Raúl v prezentačnom videu na platforme X.



— Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

Bol tiež pravidelný reprezentant Španielska, v drese La Furia Roja odohral 102 zápasov a strelil v nich 44 gólov.


Zdroj: SITA.sk - Real Oviedo má nového trénera. Stala sa ním niekdajšia ofenzívna hviezda Realu Madrid © SITA Všetky práva vyhradené.

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