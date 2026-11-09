Real Oviedo má nového trénera. Stala sa ním niekdajšia ofenzívna hviezda Realu Madrid
Raúl González s druholigistom podpísal zmluvu do leta 2028, doteraz dlhá roky viedol rezervu "bieleho baletu". Bývalý útočník Realu Madrid
9.11.2026 (SITA.sk) - Raúl González s druholigistom podpísal zmluvu do leta 2028, doteraz dlhá roky viedol rezervu "bieleho baletu".
Bývalý útočník Realu Madrid Raúl González sa v pondelok stal novým koučom španielskeho druholigového tímu Real Oviedo. Štyridsaťdeväťročný rodák z Madridu doteraz dlhé roky viedol rezervu "bieleho baletu".
„Oviedo dosiahlo dohodu o angažovaní Raúla... ako nového hlavného trénera až do júna 2028,“ uviedol vo vyhlásení klub z Astúrie. Raúl na spomenutom poste nahradí Juliána Calera, ktorý v klube pôsobil od polovice júna. V tabuľke druhej ligy patrí Oviedu deviate miesto.
"Môj spôsob chápania futbalu je založený na rešpekte k talentu v mužstve, ale zároveň vyžaduje bezpodmienečné úsilie. Tím musí bojovať od prvej do poslednej minúty o víťazstvo, aby fanúšikovia na nich mohli byť hrdí," uviedol Raúl v prezentačnom videu na platforme X.
— Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026
Bol tiež pravidelný reprezentant Španielska, v drese La Furia Roja odohral 102 zápasov a strelil v nich 44 gólov.
Zdroj: SITA.sk - Real Oviedo má nového trénera. Stala sa ním niekdajšia ofenzívna hviezda Realu Madrid © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý útočník Realu Madrid Raúl González sa v pondelok stal novým koučom španielskeho druholigového tímu Real Oviedo. Štyridsaťdeväťročný rodák z Madridu doteraz dlhé roky viedol rezervu "bieleho baletu".
„Oviedo dosiahlo dohodu o angažovaní Raúla... ako nového hlavného trénera až do júna 2028,“ uviedol vo vyhlásení klub z Astúrie. Raúl na spomenutom poste nahradí Juliána Calera, ktorý v klube pôsobil od polovice júna. V tabuľke druhej ligy patrí Oviedu deviate miesto.
"Môj spôsob chápania futbalu je založený na rešpekte k talentu v mužstve, ale zároveň vyžaduje bezpodmienečné úsilie. Tím musí bojovať od prvej do poslednej minúty o víťazstvo, aby fanúšikovia na nich mohli byť hrdí," uviedol Raúl v prezentačnom videu na platforme X.
Comunicado oficial.
Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo
📲 https://t.co/guFbwhx6wI
#RealOviedo 🔵⚪ https://t.co/EVXKXf7t1D
— Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026
— Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026
Bol tiež pravidelný reprezentant Španielska, v drese La Furia Roja odohral 102 zápasov a strelil v nich 44 gólov.
Zdroj: SITA.sk - Real Oviedo má nového trénera. Stala sa ním niekdajšia ofenzívna hviezda Realu Madrid © SITA Všetky práva vyhradené.
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