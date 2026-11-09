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V SAE sa podľa nemeckého ministra obrany ukáže, či to Kremeľ myslí s mierom vážne, alebo je to len divadlo

Moskvu zároveň vyzval, aby sa „vzdala svojich maximalistických požiadaviek“. Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Abú Zabí ukážu, či je Moskva skutočne pripravená rokovať o ukončení vojny, ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Moskvu zároveň vyzval, aby sa „vzdala svojich maximalistických požiadaviek“.

Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Abú Zabí ukážu, či je Moskva skutočne pripravená rokovať o ukončení vojny, vyhlásil v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pred stretnutím sprostredkovaným USA, ktoré by sa malo konať 10. až 11. novembra.

Len ďalšie divadlo?


To je kľúčová otázka, na ktorú musia priniesť odpoveď nasledujúce dni rokovaní: Je Rusko skutočne pripravené rokovať?“ povedal Wadephul na okraj zasadnutia ministrov zahraničných vecí krajín G7 v Paríži. Moskvu zároveň vyzval, aby sa „vzdala svojich maximalistických požiadaviek“ a nepremenila rokovania na „divadlo“.

Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová označila samotný fakt, že obe strany sú ochotné diskutovať o urovnaní konfliktu, za pozitívny vývoj. „Bolo to už dosť dávno, keď sa zišli za rokovacím stolom, preto chcem zdôrazniť význam stretnutia v Abú Zabí,“ povedala agentúre AFP.

Európa účastníkom dohody


Osobitný vyslanec USA Jared Kushner pred rokovaniami vyhlásil, že súčasťou akejkoľvek mierovej dohody by mali byť aj priame rozhovory medzi Ruskom a Európou o širšom bezpečnostnom usporiadaní. Dodal, že všetky strany stoja pred „ťažkými rozhodnutiami“.

Rusko doteraz odmietalo priame rokovania s európskymi štátmi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok tiež zdôraznil, že rokovania budú prebiehať v trojstrannom formáte, teda bez európskych zástupcov.

Ukrajina a jej spojenci v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) sa zároveň obávajú, že Spojené štáty budú vyvíjať tlak, aby Kyjev súhlasil s ústupkami voči Moskve.

Paralelné koordinačné konzultácie


Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov oznámil, že ukrajinskí predstavitelia budú popri trojstranných rokovaniach s Ruskom a USA viesť v Abú Zabí aj samostatné koordinačné stretnutia s európskymi partnermi.

V Abú Zabí budú prítomní zástupcovia európskych krajín vrátane skupiny E4 (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko), ako aj predstavitelia NATO a Európskej komisie. S našimi európskymi partnermi absolvujeme samostatné koordinačné stretnutia,“ napísal na Telegrame.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - V SAE sa podľa nemeckého ministra obrany ukáže, či to Kremeľ myslí s mierom vážne, alebo je to len divadlo © SITA Všetky práva vyhradené.

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