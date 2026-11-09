Vyšetrovateľ sa musí opäť zaoberať výletom Šutaja Eštoka do Abú Zabí. Prokurátor vyhovel sťažnosti Nadácie Zastavme korupciu
Nadácia tak ministra vnútra podozrieva z trestného činu prijatia nenáležitej výhody a žiada dôkladné prešetrenie. Prokurátor vyhovel sťažnosti
9.11.2026 (SITA.sk) - Nadácia tak ministra vnútra podozrieva z trestného činu prijatia nenáležitej výhody a žiada dôkladné prešetrenie.
Prokurátor vyhovel sťažnosti Nadácie Zastavme korupciu a tretíkrát vrátil polícii prípad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a jeho výletu do Abú Zabí.
Nadácia podala sťažnosť, pretože sa domnievala, že vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Mikuláš Marton už trikrát poriadne nevyšetril výlet ministra vnútra a jeho partnerky na F1, na ktorom boli koncom roku 2024, keď údajne vyplatili 12 500 eur za letenky v hotovosti, a to až po návrate z dovolenky. V hotovosti zaplatili aj za luxusný hotel v Dubaji. Nadácia tak ministra vnútra podozrieva z trestného činu prijatia nenáležitej výhody a žiada dôkladné prešetrenie.
„Zjednodušene povedané – existuje podozrenie, že výdavky spojené s cestou mu mohol hradiť niekto iný. Takéto výhody politici vo funkciách nesmú prijímať, pretože to ohrozuje ich schopnosť pôsobiť vo svojej funkcii nezávisle a v prospech všetkých občanov,“ napísala Nadácia Zastavme korupciu na sociálnej sieti. Vyšetrovateľ tak musí prípad prešetriť znova.
„Na mieste je aj otázka na prezidentku policajného zboru Janu Maškarovú. Tá by podľa nášho názoru mala voči policajtovi vyvodiť osobnú zodpovednosť. Ako je možné, že policajt platený z daní občanov tak citlivý prípad trikrát za sebou odflákne?“ dodala nadácia, ktorá dávnejšie voči Martonovi podala aj námietku zaujatosti. Vyšetrovateľ je totiž manžel Marcely Martonovej, kozmetičky, ktorá sa v čase, keď vyšetrovateľ zmietal prípad ministra vnútra zo stola, stala šéfkou dozornej rady v podniku Energetika Slovensko. Pre medializáciu svojej osoby sa napokon členstva v dozornej rade vzdala.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ sa musí opäť zaoberať výletom Šutaja Eštoka do Abú Zabí. Prokurátor vyhovel sťažnosti Nadácie Zastavme korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokurátor vyhovel sťažnosti Nadácie Zastavme korupciu a tretíkrát vrátil polícii prípad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a jeho výletu do Abú Zabí.
Nadácia podala sťažnosť, pretože sa domnievala, že vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Mikuláš Marton už trikrát poriadne nevyšetril výlet ministra vnútra a jeho partnerky na F1, na ktorom boli koncom roku 2024, keď údajne vyplatili 12 500 eur za letenky v hotovosti, a to až po návrate z dovolenky. V hotovosti zaplatili aj za luxusný hotel v Dubaji. Nadácia tak ministra vnútra podozrieva z trestného činu prijatia nenáležitej výhody a žiada dôkladné prešetrenie.
„Zjednodušene povedané – existuje podozrenie, že výdavky spojené s cestou mu mohol hradiť niekto iný. Takéto výhody politici vo funkciách nesmú prijímať, pretože to ohrozuje ich schopnosť pôsobiť vo svojej funkcii nezávisle a v prospech všetkých občanov,“ napísala Nadácia Zastavme korupciu na sociálnej sieti. Vyšetrovateľ tak musí prípad prešetriť znova.
„Na mieste je aj otázka na prezidentku policajného zboru Janu Maškarovú. Tá by podľa nášho názoru mala voči policajtovi vyvodiť osobnú zodpovednosť. Ako je možné, že policajt platený z daní občanov tak citlivý prípad trikrát za sebou odflákne?“ dodala nadácia, ktorá dávnejšie voči Martonovi podala aj námietku zaujatosti. Vyšetrovateľ je totiž manžel Marcely Martonovej, kozmetičky, ktorá sa v čase, keď vyšetrovateľ zmietal prípad ministra vnútra zo stola, stala šéfkou dozornej rady v podniku Energetika Slovensko. Pre medializáciu svojej osoby sa napokon členstva v dozornej rade vzdala.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ sa musí opäť zaoberať výletom Šutaja Eštoka do Abú Zabí. Prokurátor vyhovel sťažnosti Nadácie Zastavme korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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