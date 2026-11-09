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Peru žiada Moskvu o objasnenie osudu svojich občanov v ruskej armáde

Peruánsky minister zahraničných vecí rokoval so šéfom ruskej diplomacie o stovkách krajanov nasadených na Ukrajine a žiadal návrat pozostatkov obetí. Peruánsky minister ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Peruánsky minister zahraničných vecí rokoval so šéfom ruskej diplomacie o stovkách krajanov nasadených na Ukrajine a žiadal návrat pozostatkov obetí.

Peruánsky minister zahraničných vecí Carlos Espá v pondelok počas rokovania so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Moskve otvoril otázku náboru peruánskych občanov do ruskej armády. Požiadal o informácie o ich osude, prístup k zraneným a pomoc pri repatriácii pozostatkov padlých vojakov.



Rodiny čakajú


Podľa Espáa bolo identifikovaných najmenej 459 Peruáncov, ktorí sa zapojili do vojny na Ukrajine v radoch ruskej armády.

Cieľom návštevy je dosiahnuť pokrok v politických, humanitárnych a konzulárnych opatreniach, ktoré umožnia získať spoľahlivé informácie o ich situácii a mieste pobytu.

„Dúfame, že Moskva umožní prístup k našim zraneným krajanom a urýchli postupy na repatriáciu pozostatkov tých, ktorí, žiaľ, zahynuli,“ uviedol peruánsky minister.

„Za každým z týchto prípadov sú rodiny, ktoré čakajú na správy o svojich blízkych. Majú právo vedieť, či žijú, zahynuli alebo sú vojnovými zajatcami,“ zdôraznil.

Juhoameričania v ruských službách


Rusko počas vojny proti Ukrajine verbuje zahraničných bojovníkov, najmä z Južnej Ameriky a Afriky. Ponúka im vysoké platy, pričom sa objavili aj správy o nasadzovaní cudzincov väznených v Rusku. Lavrov potvrdil, že o peruánskych občanoch slúžiacich v ruskej armáde sa rokuje aj na pracovnej úrovni.

Podobné požiadavky na repatriáciu obetí predložili Moskve viaceré krajiny. Kolumbia minulý mesiac oznámila, že vo vojne na Ukrajine zahynulo viac než 250 jej občanov a takmer tisíc ďalších je nezvestných. Juhoamerickí bojovníci pritom pôsobia na oboch stranách konfliktu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Peru žiada Moskvu o objasnenie osudu svojich občanov v ruskej armáde © SITA Všetky práva vyhradené.

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