Britská MI5 varuje pred ruskými sabotážami, zbrojárskym firmám hrozia podpaľačské útoky
Britská kontrarozviedka upozorňuje na rastúce riziko útokov proti podnikom zásobujúcim Ukrajinu. Ohrození sú aj ich subdodávatelia. Britská kontrarozviedka
24.11.2026 (SITA.sk) - Britská kontrarozviedka upozorňuje na rastúce riziko útokov proti podnikom zásobujúcim Ukrajinu. Ohrození sú aj ich subdodávatelia.
„Ak vaša organizácia podporuje vojenské obstarávanie alebo dodáva vybavenie ukrajinským ozbrojeným silám, môže sa stať terčom útoku,“ upozornil Národný úrad pre ochrannú bezpečnosť (NPSA), ktorý je súčasťou MI5.
Podľa britských bezpečnostných služieb Moskva čoraz častejšie využíva sprostredkovateľov na vykonávanie pomerne jednoduchých sabotážnych operácií, predovšetkým podpaľačských útokov. Riziko sa týka aj menších firiem zapojených do dodávateľských reťazcov.
Podniky majú posilniť ochranu objektov, obmedziť zverejňovanie citlivých informácií a pripraviť zamestnancov na rozpoznávanie podozrivých aktivít.
„Nedávne pokusy o sabotáž v celej Európe ukazujú, akým vážnym hrozbám čelíme,“ vyhlásil britský minister pre bezpečnosť Dan Jarvis.
Britské médiá pripomínajú, že Londýn už v roku 2024 pripísal Rusku plán podpáliť sklad s materiálom určeným pre Ukrajinu. V septembri tohto roka britské úrady obvinili muža z prípravy sabotáže v spolupráci s osobou údajne napojenou na ruskú vojenskú rozviedku (GRU).
Vláda zároveň organizuje neverejné bezpečnostné konzultácie s predstaviteľmi zbrojárskych podnikov a kritickej infraštruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Britská MI5 varuje pred ruskými sabotážami, zbrojárskym firmám hrozia podpaľačské útoky © SITA Všetky práva vyhradené.
Britská kontrarozviedka MI5 a ministerstvo obrany v utorok vydali mimoriadne bezpečnostné varovanie pre spoločnosti, ktoré dodávajú zbrane, vojenskú techniku a ďalšie vybavenie ukrajinskej armáde.
Dôvodom sú pribúdajúce pokusy Ruska o sabotážne útoky proti európskemu obrannému priemyslu.
„Ak vaša organizácia podporuje vojenské obstarávanie alebo dodáva vybavenie ukrajinským ozbrojeným silám, môže sa stať terčom útoku,“ upozornil Národný úrad pre ochrannú bezpečnosť (NPSA), ktorý je súčasťou MI5.
Primitívne, ale účinné
Podľa britských bezpečnostných služieb Moskva čoraz častejšie využíva sprostredkovateľov na vykonávanie pomerne jednoduchých sabotážnych operácií, predovšetkým podpaľačských útokov. Riziko sa týka aj menších firiem zapojených do dodávateľských reťazcov.
Podniky majú posilniť ochranu objektov, obmedziť zverejňovanie citlivých informácií a pripraviť zamestnancov na rozpoznávanie podozrivých aktivít.
„Nedávne pokusy o sabotáž v celej Európe ukazujú, akým vážnym hrozbám čelíme,“ vyhlásil britský minister pre bezpečnosť Dan Jarvis.
Konzultácie so zbrojovkami
Britské médiá pripomínajú, že Londýn už v roku 2024 pripísal Rusku plán podpáliť sklad s materiálom určeným pre Ukrajinu. V septembri tohto roka britské úrady obvinili muža z prípravy sabotáže v spolupráci s osobou údajne napojenou na ruskú vojenskú rozviedku (GRU).
Vláda zároveň organizuje neverejné bezpečnostné konzultácie s predstaviteľmi zbrojárskych podnikov a kritickej infraštruktúry.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Britská MI5 varuje pred ruskými sabotážami, zbrojárskym firmám hrozia podpaľačské útoky © SITA Všetky práva vyhradené.
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