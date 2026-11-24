Zelené logo nie je pre každého, europoslanci menia pravidlá hry s biopotravinami
Dovážané biopotraviny budú musieť splniť prísnejšie podmienky, drobným predajcom zase ubudne papierovanie. Únia chce férovejšiu súťaž. Zelený lístok na obaloch potravín ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Dovážané biopotraviny budú musieť splniť prísnejšie podmienky, drobným predajcom zase ubudne papierovanie. Únia chce férovejšiu súťaž.
Najväčšie zmeny čakajú biopotraviny dovážané z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Charakteristické zelené logo EÚ budú môcť používať len vtedy, ak splnia rovnocenné normy ekologickej výroby a prípadné dodatočné požiadavky na kontrolu.
Kto chce predávať pod európskou značkou bio, musí teda hrať podľa porovnateľných pravidiel.
Dobrá správa prichádza pre drobných predajcov. Tí, ktorí zákazníkom priamo ponúkajú nebalené bioprodukty, sa budú môcť vyhnúť certifikácii, ak ročne predajú najviac desaťtisíc kilogramov tovaru a ich obrat bude nižší ako 40-tisíc eur. Doterajšie limity boli polovičné.
„Regulačná stabilita je nevyhnutná na zachovanie prísnych noriem, ktoré sú základom kvality, konkurencieschopnosti a dobrého mena tohto odvetvia,“ zdôraznila spravodajkyňa Camilla Lauretiová.
Únia myslí aj na prípady, keď sa ekologické plodiny nechtiac kontaminujú látkami z konvenčného poľnohospodárstva.
Európska komisia (EK) má od konca roka 2031 poskytovať usmernenia, ako takýmto problémom predchádzať.
Pravidlá ešte musí formálne potvrdiť Rada Európskej únie (Rada EÚ). Účinnosť nadobudnú deň po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Zelené logo pritom patrí podľa Eurobarometra medzi najznámejšie označenia potravín v Európe. Brusel chce zabezpečiť, aby mu zákazníci mohli dôverovať aj naďalej.
Zdroj: SITA.sk - Zelené logo nie je pre každého, europoslanci menia pravidlá hry s biopotravinami © SITA Všetky práva vyhradené.
Zelený lístok na obaloch potravín nebude len tak pre každého. Európsky parlament (EP) v utorok schválil nové pravidlá pre ekologické potraviny, ktoré majú chrániť spotrebiteľov, podporiť európskych výrobcov a zároveň uľahčiť život malým predajcom.
Za nové pravidlá hlasovalo 486 europoslancov, proti bolo 39 a ďalších 130 sa zdržalo.
Krajiny mimo EÚ
Najväčšie zmeny čakajú biopotraviny dovážané z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Charakteristické zelené logo EÚ budú môcť používať len vtedy, ak splnia rovnocenné normy ekologickej výroby a prípadné dodatočné požiadavky na kontrolu.
Kto chce predávať pod európskou značkou bio, musí teda hrať podľa porovnateľných pravidiel.
Dobrá správa pre drobných
Dobrá správa prichádza pre drobných predajcov. Tí, ktorí zákazníkom priamo ponúkajú nebalené bioprodukty, sa budú môcť vyhnúť certifikácii, ak ročne predajú najviac desaťtisíc kilogramov tovaru a ich obrat bude nižší ako 40-tisíc eur. Doterajšie limity boli polovičné.
„Regulačná stabilita je nevyhnutná na zachovanie prísnych noriem, ktoré sú základom kvality, konkurencieschopnosti a dobrého mena tohto odvetvia,“ zdôraznila spravodajkyňa Camilla Lauretiová.
Komisia poskytne usmernenia
Únia myslí aj na prípady, keď sa ekologické plodiny nechtiac kontaminujú látkami z konvenčného poľnohospodárstva.
Európska komisia (EK) má od konca roka 2031 poskytovať usmernenia, ako takýmto problémom predchádzať.
Pravidlá ešte musí formálne potvrdiť Rada Európskej únie (Rada EÚ). Účinnosť nadobudnú deň po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Zelené logo pritom patrí podľa Eurobarometra medzi najznámejšie označenia potravín v Európe. Brusel chce zabezpečiť, aby mu zákazníci mohli dôverovať aj naďalej.
Zdroj: SITA.sk - Zelené logo nie je pre každého, europoslanci menia pravidlá hry s biopotravinami © SITA Všetky práva vyhradené.
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