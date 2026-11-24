Izraelské útoky v Pásme Gazy zabili najmenej sedem ľudí. Okrem šéfa bezpečnosti Hamasu aj 17-ročného chlapca
Medzi obeťami boli aj dvaja príslušníci palestínskej polície vo veku 23 a 33 rokov. Pri izraelských vzdušných útokoch v Pásme Gazy zahynulo v utorok najmenej sedem ľudí ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Medzi obeťami boli aj dvaja príslušníci palestínskej polície vo veku 23 a 33 rokov.
Pri izraelských vzdušných útokoch v Pásme Gazy zahynulo v utorok najmenej sedem ľudí vrátane šéfa vnútornej bezpečnosti hnutia Hamas Nava Náhala. K útokom došlo napriek prímeriu, ktoré platí od októbra minulého roka.
Ministerstvo vnútra v Pásme Gazy uviedlo, že pri útoku v štvrti Rimal v meste Gaza zahynul generál Naím Abú Nahal, ktorý viedol službu vnútornej bezpečnosti Hamasu. Podľa miestnych záchranárov utrpelo pri útoku viacero ďalších ľudí vážne zranenia. Izraelská armáda potvrdila útok na „vysoko postaveného teroristu“ z Hamasu, jeho identitu však neuviedla.
Ďalší útok pri meste Gaza si podľa palestínskych zdrojov vyžiadal troch mŕtvych vrátane 17-ročného mladíka. Ďalšie tri osoby zahynuli pri zásahu policajnej stanice v oblasti al-Mawásí na juhu Pásma Gazy. Medzi obeťami boli aj dvaja príslušníci palestínskej polície vo veku 23 a 33 rokov.
Polícia ovládaná Hamasom útok odsúdila ako „súčasť pokračujúcej kampane zameranej proti policajným zložkám“. Izraelská armáda uviedla, že v okolí policajnej stanice zasiahla „teroristov“.
Izrael a Hamas sa pravidelne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy od začiatku prímeria zahynulo viac ako 1 650 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie eviduje sedem padlých vojakov a jedného civilného kontraktora.
Väčšina z približne 2,1 milióna obyvateľov Pásma Gazy žije v stanoch alebo provizórnych prístreškoch. Izraelská armáda tvrdí, že kontroluje viac ako 60 percent územia enklávy.
Zdroj: SITA.sk - Izraelské útoky v Pásme Gazy zabili najmenej sedem ľudí. Okrem šéfa bezpečnosti Hamasu aj 17-ročného chlapca © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri izraelských vzdušných útokoch v Pásme Gazy zahynulo v utorok najmenej sedem ľudí vrátane šéfa vnútornej bezpečnosti hnutia Hamas Nava Náhala. K útokom došlo napriek prímeriu, ktoré platí od októbra minulého roka.
Izrael si nevyberá
Ministerstvo vnútra v Pásme Gazy uviedlo, že pri útoku v štvrti Rimal v meste Gaza zahynul generál Naím Abú Nahal, ktorý viedol službu vnútornej bezpečnosti Hamasu. Podľa miestnych záchranárov utrpelo pri útoku viacero ďalších ľudí vážne zranenia. Izraelská armáda potvrdila útok na „vysoko postaveného teroristu“ z Hamasu, jeho identitu však neuviedla.
Ďalší útok pri meste Gaza si podľa palestínskych zdrojov vyžiadal troch mŕtvych vrátane 17-ročného mladíka. Ďalšie tri osoby zahynuli pri zásahu policajnej stanice v oblasti al-Mawásí na juhu Pásma Gazy. Medzi obeťami boli aj dvaja príslušníci palestínskej polície vo veku 23 a 33 rokov.
Polícia ovládaná Hamasom útok odsúdila ako „súčasť pokračujúcej kampane zameranej proti policajným zložkám“. Izraelská armáda uviedla, že v okolí policajnej stanice zasiahla „teroristov“.
Stovky civilistov vs. sedem vojakov
Izrael a Hamas sa pravidelne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy od začiatku prímeria zahynulo viac ako 1 650 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie eviduje sedem padlých vojakov a jedného civilného kontraktora.
Väčšina z približne 2,1 milióna obyvateľov Pásma Gazy žije v stanoch alebo provizórnych prístreškoch. Izraelská armáda tvrdí, že kontroluje viac ako 60 percent územia enklávy.
Zdroj: SITA.sk - Izraelské útoky v Pásme Gazy zabili najmenej sedem ľudí. Okrem šéfa bezpečnosti Hamasu aj 17-ročného chlapca © SITA Všetky práva vyhradené.
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