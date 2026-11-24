De Bruyne stále miluje Manchester City. V Lige majstrov sa však postaví proti svojmu bývalému klubu už ako hráč Neapola – FOTO
Belgický futbalista odmietol tvrdenia, že jeho úspechy na ihrisku sú teraz znehodnotené vzhľadom na finančné pochybenia celku. Kevin De Bruyne vyhlásil, že jeho ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Belgický futbalista odmietol tvrdenia, že jeho úspechy na ihrisku sú teraz znehodnotené vzhľadom na finančné pochybenia celku.
Kevin De Bruyne vyhlásil, že jeho pozitívny vzťah k vedeniu Manchestru City neutrpel žiadnu ujmu v dôsledku verdiktu o porušení finančných pravidiel – situácie, ktorá by mohla vrhnúť tieň na jeho odkaz v tomto anglickom veľkoklube.
Belgičan sa vráti na štadión Etihad v rámci zápasu Ligy majstrov, pričom od konca jeho desaťročného pôsobenia v Manchestri uplynulo len niečo vyše roka.
Počas "zlatej éry" klubu získal De Bruyne šesť titulov v Premier League a triumfoval v "milionárskej súťaži", čím sa zaradil medzi najväčšie legendy v histórii ManCity.
Niektoré z trofejí by však mohli byť odobraté, pokiaľ sa celku nepodarí zvrátiť rozhodnutie, podľa ktorého sa tím dopustil viac ako 100 porušení finančných pravidiel Premier League v období rokov 2009 až 2018.
"Som hrdý na to, čo som ako futbalista dosiahol, a úprimne, toto je môj klub. Majiteľov mám rád. Dokonca som sa rozprával s predsedom Khaldoonom Al Mubarakom o tom, ako sa dá kúpiť futbalový tím," uviedol De Bruyne.
"K tomuto klubu prechovávam len tie najlepšie city a to sa nikdy nezmení – najmä vzhľadom na to, ako sa ľudia správali ku mne a mojej rodine počas tých desiatich rokov," pokračoval.
Belgický futbalista tiež odmietol tvrdenia, že jeho úspechy na ihrisku sú teraz znehodnotené vzhľadom na finančné pochybenia celku.
"V živote existujú pravidlá, no každý sa pohybuje na ich hranici. Ja som hral v rámci vyznačených čiar. Súperil som s ostatnými hráčmi a so svojimi tímami i spoluhráčmi som prežil množstvo zážitkov. Práve to si cením najviac," dodal De Bruyne.
Neapol čelí hrozbe skorého vyradenia z Ligy majstrov po tom, čo prehral tri zo svojich úvodných štyroch súbojov. Taliansky tím figuruje na 27. mieste z 36 mužstiev, pričom do ďalšej fázy postupuje len prvých 24 klubov.
Fotogaléria: Kevin De Bruyne
Forma Manchestru City v Premier League klesla po tom, čo verdikt o vine vyvolal pochybnosti o budúcnosti v najvyššej anglickej súťaži. Ak odvolanie nebude úspešné, očakáva sa tvrdý bodový odpočet a možno dokonca aj zostup.
Zverenci Enza Marescu však v Lige majstrov vyhrali tri zo štyroch duelov, vďaka čomu sa držia v prvej osmičke, ktorá postupuje priamo do osemfinále.
Zdroj: SITA.sk - De Bruyne stále miluje Manchester City. V Lige majstrov sa však postaví proti svojmu bývalému klubu už ako hráč Neapola – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kevin De Bruyne vyhlásil, že jeho pozitívny vzťah k vedeniu Manchestru City neutrpel žiadnu ujmu v dôsledku verdiktu o porušení finančných pravidiel – situácie, ktorá by mohla vrhnúť tieň na jeho odkaz v tomto anglickom veľkoklube.
Belgičan sa vráti na štadión Etihad v rámci zápasu Ligy majstrov, pričom od konca jeho desaťročného pôsobenia v Manchestri uplynulo len niečo vyše roka.
Počas "zlatej éry" klubu získal De Bruyne šesť titulov v Premier League a triumfoval v "milionárskej súťaži", čím sa zaradil medzi najväčšie legendy v histórii ManCity.
Vzťah sa nikdy nezmení
Niektoré z trofejí by však mohli byť odobraté, pokiaľ sa celku nepodarí zvrátiť rozhodnutie, podľa ktorého sa tím dopustil viac ako 100 porušení finančných pravidiel Premier League v období rokov 2009 až 2018.
"Som hrdý na to, čo som ako futbalista dosiahol, a úprimne, toto je môj klub. Majiteľov mám rád. Dokonca som sa rozprával s predsedom Khaldoonom Al Mubarakom o tom, ako sa dá kúpiť futbalový tím," uviedol De Bruyne.
"K tomuto klubu prechovávam len tie najlepšie city a to sa nikdy nezmení – najmä vzhľadom na to, ako sa ľudia správali ku mne a mojej rodine počas tých desiatich rokov," pokračoval.
Hrozba vypadnutia
Belgický futbalista tiež odmietol tvrdenia, že jeho úspechy na ihrisku sú teraz znehodnotené vzhľadom na finančné pochybenia celku.
"V živote existujú pravidlá, no každý sa pohybuje na ich hranici. Ja som hral v rámci vyznačených čiar. Súperil som s ostatnými hráčmi a so svojimi tímami i spoluhráčmi som prežil množstvo zážitkov. Práve to si cením najviac," dodal De Bruyne.
Neapol čelí hrozbe skorého vyradenia z Ligy majstrov po tom, čo prehral tri zo svojich úvodných štyroch súbojov. Taliansky tím figuruje na 27. mieste z 36 mužstiev, pričom do ďalšej fázy postupuje len prvých 24 klubov.
Fotogaléria: Kevin De Bruyne
Forma Manchestru City v Premier League klesla po tom, čo verdikt o vine vyvolal pochybnosti o budúcnosti v najvyššej anglickej súťaži. Ak odvolanie nebude úspešné, očakáva sa tvrdý bodový odpočet a možno dokonca aj zostup.
Zverenci Enza Marescu však v Lige majstrov vyhrali tri zo štyroch duelov, vďaka čomu sa držia v prvej osmičke, ktorá postupuje priamo do osemfinále.
Zdroj: SITA.sk - De Bruyne stále miluje Manchester City. V Lige majstrov sa však postaví proti svojmu bývalému klubu už ako hráč Neapola – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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