Upíri, vraždiaci klauni a matematika. Čo z toho naháňa čitateľom najväčšiu hrôzu?
Niektorí po dočítaní nedokázali zaspať, ďalší sa báli ísť v noci na toaletu. A našli sa aj takí, ktorým dodnes naháňajú strach matematické príklady. Hovorí sa, že najlepšie knihy sú tie, ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Niektorí po dočítaní nedokázali zaspať, ďalší sa báli ísť v noci na toaletu. A našli sa aj takí, ktorým dodnes naháňajú strach matematické príklady.
Hovorí sa, že najlepšie knihy sú tie, na ktoré len tak nezabudnete. Lenže čo ak by ste na niektoré najradšej zabudli? Presne takéto zážitky sa objavili v halloweenskom Spookymetri od Bookbotu, v ktorom slovenskí a českí čitatelia prezradili, ktoré knihy im poriadne nahnali strach.
Každý mohol svoju nomináciu zaradiť do jednej zo šiestich kategórií. Na jednom konci stupnice čakalo nevinné Horúce kakao, na druhom Absolútny teror. A hoci sa medzi odpoveďami objavili známe hororové klasiky, našli sa aj tituly, ktoré by ste v podobnom výbere zrejme nečakali.
Stephen King si svoju povesť majstra hororu obhájil aj medzi čitateľmi Bookbotu. V odpovediach sa objavili Žiarenie, Mizéria či Cintorín domácich zvierat, najčastejšie však spomínali román To. A ak sa čudujete, prečo sa niektorí ľudia boja klaunov, Pennywise vám to pravdepodobne dokáže vysvetliť.
Jednej z čitateliek zostal strach aj dlho po dočítaní. "Dodnes sa bojím ísť v noci potme na toaletu. Keď som sama, mám panický strach z tmy." Iná sa s knihou dokonca rozhodla rozlúčiť: "Po prečítaní vo mne zostal strach. Taký silný, že som musela dať knihu preč."
Nie každý však potrebuje na poriadny strach vraždiaceho klauna. Dracula od Brama Stokera dokázal jednej čitateľke znepríjemniť život natoľko, že sa ani v dospelosti nedokáže prinútiť čítať či pozerať príbehy o upíroch. Iná si z čítania odniesla celkom praktické opatrenie: "V noci nenechávam otvorené okno a bojím sa netopierov."
Medzi nomináciami sa objavila aj Jáma a kyvadlo od Edgara Allana Poea. Tu netreba žiadne nadprirodzené bytosti. Stačí predstava ostria, ktoré sa pomaly približuje, a bezmocnosti človeka, ktorý nemá kam uniknúť.
Ak niekto dokáže človeku znepríjemniť predstavu nočnej prechádzky lesom, je to Jozef Karika. Jeho knihy Trhlina a Strach sa v odpovediach opakovali a ukázali, že na poriadnu dávku zimomriavok netreba siahať iba po zahraničných autoroch.
"Pri čítaní som mala husiu kožu, v noci som nešla ani na WC," opísala svoj zážitok jedna z čitateliek Trhliny. Ďalšia spomínala, ako sa po dočítaní triasla, mala zimnicu a bála sa zaspať.
Ani Strach nezostal bez následkov. "Horory s duchmi detí sú vždy najhoršie, jednu scénu mám stále v hlave...," znie jedna z reakcií.
Karika tak pripomenul, že niekedy stačí známe prostredie, trochu tajomna a dobrá predstavivosť. A zrazu sa vám nechce ani pozrieť z okna.
Duchovia, vraždiaci klauni či upíri sú jedna vec. No niektorým čitateľom stačilo otvoriť učebnicu matematiky.
Medzi knihami zaradenými do kategórie Absolútny teror sa totiž opakovane objavila Zbierka úloh z matematiky od Františka Bělouna.
"Odkedy sa mi dostala do rúk, bál som sa všetkých čísel na svete," znie jedna z reakcií. Ďalšia bola ešte stručnejšia: "Dlhé roky mi spôsobovala nočné mory."
A nebola jediná. Čitatelia spomínali aj matematické, fyzikálne a chemické tabuľky či prípravu na maturitu z matematiky.
Zdá sa, že niektoré školské traumy sú odolnejšie než všetky príšery z kníh. A čo je na tom najhoršie? Pred Pennywiseom môžete aspoň zavrieť knihu. Pred písomkou z matematiky sa uteká oveľa ťažšie.
Niektoré príbehy si zaslúžia druhý život. Aj tie, pri ktorých tuhne krv v žilách
Ak vás láka ponoriť sa do sveta, kde za každým rohom číha nebezpečenstvo a každý tieň ukrýva tajomstvo, na Bookbote môžete objaviť príbehy, pri ktorých zabudnete na čas. A možno aj na spánok. Navyše, dobrý horor nemusí byť strašidelný aj svojou cenou. V rámci akcie 10 kníh za 10 € si môžete vybrať desať označených titulov, za ktoré zaplatíte spolu iba desať eur.
A čo s knihami, ktorých poslednú stránku ste už dávno otočili? Nemusia zostať navždy uväznené na vašej poličke. Cez Bookbot ich môžete poslať do predaja, získať podiel z ich predajnej ceny a zároveň sa stať členom Bookbot Klubu. Ten vám otvorí dvere k exkluzívnym zľavám aj prednostnému prístupu k vybraným knihám.
A ak sa vám podarí zbaviť knihy, pri ktorej ste sa báli aj zhasnúť, možno konečne nastane pokoj. Aspoň dovtedy, kým si nevyberiete ďalšiu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Upíri, vraždiaci klauni a matematika. Čo z toho naháňa čitateľom najväčšiu hrôzu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Hovorí sa, že najlepšie knihy sú tie, na ktoré len tak nezabudnete. Lenže čo ak by ste na niektoré najradšej zabudli? Presne takéto zážitky sa objavili v halloweenskom Spookymetri od Bookbotu, v ktorom slovenskí a českí čitatelia prezradili, ktoré knihy im poriadne nahnali strach.
Každý mohol svoju nomináciu zaradiť do jednej zo šiestich kategórií. Na jednom konci stupnice čakalo nevinné Horúce kakao, na druhom Absolútny teror. A hoci sa medzi odpoveďami objavili známe hororové klasiky, našli sa aj tituly, ktoré by ste v podobnom výbere zrejme nečakali.
Svetové horory, ktoré strašia aj zavretí knihy
Stephen King si svoju povesť majstra hororu obhájil aj medzi čitateľmi Bookbotu. V odpovediach sa objavili Žiarenie, Mizéria či Cintorín domácich zvierat, najčastejšie však spomínali román To. A ak sa čudujete, prečo sa niektorí ľudia boja klaunov, Pennywise vám to pravdepodobne dokáže vysvetliť.
Jednej z čitateliek zostal strach aj dlho po dočítaní. "Dodnes sa bojím ísť v noci potme na toaletu. Keď som sama, mám panický strach z tmy." Iná sa s knihou dokonca rozhodla rozlúčiť: "Po prečítaní vo mne zostal strach. Taký silný, že som musela dať knihu preč."
Nie každý však potrebuje na poriadny strach vraždiaceho klauna. Dracula od Brama Stokera dokázal jednej čitateľke znepríjemniť život natoľko, že sa ani v dospelosti nedokáže prinútiť čítať či pozerať príbehy o upíroch. Iná si z čítania odniesla celkom praktické opatrenie: "V noci nenechávam otvorené okno a bojím sa netopierov."
Medzi nomináciami sa objavila aj Jáma a kyvadlo od Edgara Allana Poea. Tu netreba žiadne nadprirodzené bytosti. Stačí predstava ostria, ktoré sa pomaly približuje, a bezmocnosti človeka, ktorý nemá kam uniknúť.
Aj Slováci vedia písať horory, po ktorých sa bojíte zhasnúť
Ak niekto dokáže človeku znepríjemniť predstavu nočnej prechádzky lesom, je to Jozef Karika. Jeho knihy Trhlina a Strach sa v odpovediach opakovali a ukázali, že na poriadnu dávku zimomriavok netreba siahať iba po zahraničných autoroch.
"Pri čítaní som mala husiu kožu, v noci som nešla ani na WC," opísala svoj zážitok jedna z čitateliek Trhliny. Ďalšia spomínala, ako sa po dočítaní triasla, mala zimnicu a bála sa zaspať.
Ani Strach nezostal bez následkov. "Horory s duchmi detí sú vždy najhoršie, jednu scénu mám stále v hlave...," znie jedna z reakcií.
Karika tak pripomenul, že niekedy stačí známe prostredie, trochu tajomna a dobrá predstavivosť. A zrazu sa vám nechce ani pozrieť z okna.
Stephen King môže závidieť. Najväčší horor sa skrýva v školskej taške
Duchovia, vraždiaci klauni či upíri sú jedna vec. No niektorým čitateľom stačilo otvoriť učebnicu matematiky.
Medzi knihami zaradenými do kategórie Absolútny teror sa totiž opakovane objavila Zbierka úloh z matematiky od Františka Bělouna.
"Odkedy sa mi dostala do rúk, bál som sa všetkých čísel na svete," znie jedna z reakcií. Ďalšia bola ešte stručnejšia: "Dlhé roky mi spôsobovala nočné mory."
A nebola jediná. Čitatelia spomínali aj matematické, fyzikálne a chemické tabuľky či prípravu na maturitu z matematiky.
Zdá sa, že niektoré školské traumy sú odolnejšie než všetky príšery z kníh. A čo je na tom najhoršie? Pred Pennywiseom môžete aspoň zavrieť knihu. Pred písomkou z matematiky sa uteká oveľa ťažšie.
Niektoré príbehy si zaslúžia druhý život. Aj tie, pri ktorých tuhne krv v žilách
Ak vás láka ponoriť sa do sveta, kde za každým rohom číha nebezpečenstvo a každý tieň ukrýva tajomstvo, na Bookbote môžete objaviť príbehy, pri ktorých zabudnete na čas. A možno aj na spánok. Navyše, dobrý horor nemusí byť strašidelný aj svojou cenou. V rámci akcie 10 kníh za 10 € si môžete vybrať desať označených titulov, za ktoré zaplatíte spolu iba desať eur.
A čo s knihami, ktorých poslednú stránku ste už dávno otočili? Nemusia zostať navždy uväznené na vašej poličke. Cez Bookbot ich môžete poslať do predaja, získať podiel z ich predajnej ceny a zároveň sa stať členom Bookbot Klubu. Ten vám otvorí dvere k exkluzívnym zľavám aj prednostnému prístupu k vybraným knihám.
A ak sa vám podarí zbaviť knihy, pri ktorej ste sa báli aj zhasnúť, možno konečne nastane pokoj. Aspoň dovtedy, kým si nevyberiete ďalšiu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Upíri, vraždiaci klauni a matematika. Čo z toho naháňa čitateľom najväčšiu hrôzu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Zelené logo nie je pre každého, europoslanci menia pravidlá hry s biopotravinami
- Izraelské útoky v Pásme Gazy zabili najmenej sedem ľudí. Okrem šéfa bezpečnosti Hamasu aj 17-ročného chlapca
- Vraždy, ktoré desia Viedeň. Vstúpte do temného Prátra roku 1896
- Britská MI5 varuje pred ruskými sabotážami, zbrojárskym firmám hrozia podpaľačské útoky
- Koalícia ohla pravidlá na hulváta a bojí sa, že prehrá voľby. Opozícia sa pre zákaz voľby poštou obráti na Ústavný súd SR – VIDEO