Tusk vyzval Slovensko, aby pomohlo Ukrajine zostreľovať ruské rakety. Poľsko nechce zostať osamotené – VIDEO, FOTO
„Teraz vyzývam na solidaritu s Poľskom, nie s Ukrajinou,“ vyhlásil poľský premiér Donald Tusk a pripomenul, že pred niekoľkými dňami dopadli na poľské územie tri ruské rakety, pričom dve z nich skončili ...
24.11.2026 (SITA.sk) - „Teraz vyzývam na solidaritu s Poľskom, nie s Ukrajinou,“ vyhlásil poľský premiér Donald Tusk a pripomenul, že pred niekoľkými dňami dopadli na poľské územie tri ruské rakety, pričom dve z nich skončili neďaleko hraníc so Slovenskom.
Poľský premiér Donald Tusk vyzval Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko na spoločné kroky, ktoré by Ukrajine umožnili efektívnejšie zostreľovať ruské rakety smerujúce na územie Európskej únie (EÚ).
Na pondelkovom stretnutí predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a rakúskeho kancelára v Bratislave upozornil na nebezpečenstvo ďalšej eskalácie zo strany Ruska. Od partnerov pritom žiadal solidaritu predovšetkým s jeho krajinou. Informuje o tom ukrajinský spravodajský portál Liga.net. „Teraz vyzývam na solidaritu s Poľskom, nie s Ukrajinou,“ vyhlásil Tusk.
Poľský premiér pripomenul, že pred niekoľkými dňami dopadli na poľské územie tri ruské rakety, pričom dve z nich skončili neďaleko hraníc so Slovenskom. Tiež uznal, že krajiny regiónu majú rozdielne postoje k Ukrajine a Rusku, vzhľadom na ohrozenie európskej bezpečnosti ich však vyzval, aby tieto rozpory odložili bokom.
„Chcel by som, aby Ukrajina mohla zostreľovať ruské rakety smerujúce na územie Európskej únie vrátane Poľska. Preto vás budem žiadať o solidárne, spoločné európske kroky na podporu Ukrajiny,“ povedal Tusk. Zdôraznil, že v tomto prípade ide predovšetkým o ochranu samotného Poľska a ďalších európskych štátov.
„Poľsko potrebuje vašu podporu. Nechceme zostať sami, ako sa to už stalo v minulosti, tvárou v tvár zjavným provokáciám a eskalácii zo strany Ruska,“ pokračoval šéf poľskej vlády. Neskôr v odpovedi na otázky novinárov vysvetlil, že podpora nezávislej Ukrajiny je podľa neho najlacnejším spôsobom, ako zadržať Rusko.
Slovenský premiér Robert Fico uznal Tuskovo právo obrátiť sa na partnerov s takouto výzvou, poukázal však na rozdielne názory jednotlivých krajín na financovanie Ukrajiny.
O novom úvere pre Kyjev vo výške 45 miliárd eur podľa neho účastníci stretnutia za prítomnosti rakúskeho kancelára nerokovali. K tejto otázke sa mali predsedovia vlád krajín V4 vrátiť samostatne. „Môžu existovať aj iné formy solidarity než úver vo výške 45 miliárd eur,“ skonštatoval Fico.
Maďarský premiér Péter Magyar deklaroval solidaritu s Ukrajinou, odmietol však prepojenie jej financovania s pripravovaným sedemročným rozpočtom Európskej únie. Práve budúci finančný rámec Únie na roky 2028 až 2034 bol popri cenách energií a migrácii jednou z hlavných tém bratislavského stretnutia stredoeurópskych lídrov.
Zdroj: SITA.sk - Tusk vyzval Slovensko, aby pomohlo Ukrajine zostreľovať ruské rakety. Poľsko nechce zostať osamotené – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský premiér Donald Tusk vyzval Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko na spoločné kroky, ktoré by Ukrajine umožnili efektívnejšie zostreľovať ruské rakety smerujúce na územie Európskej únie (EÚ).
Na pondelkovom stretnutí predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a rakúskeho kancelára v Bratislave upozornil na nebezpečenstvo ďalšej eskalácie zo strany Ruska. Od partnerov pritom žiadal solidaritu predovšetkým s jeho krajinou. Informuje o tom ukrajinský spravodajský portál Liga.net. „Teraz vyzývam na solidaritu s Poľskom, nie s Ukrajinou,“ vyhlásil Tusk.
Tri ruské rakety v Poľsku
Poľský premiér pripomenul, že pred niekoľkými dňami dopadli na poľské územie tri ruské rakety, pričom dve z nich skončili neďaleko hraníc so Slovenskom. Tiež uznal, že krajiny regiónu majú rozdielne postoje k Ukrajine a Rusku, vzhľadom na ohrozenie európskej bezpečnosti ich však vyzval, aby tieto rozpory odložili bokom.
„Chcel by som, aby Ukrajina mohla zostreľovať ruské rakety smerujúce na územie Európskej únie vrátane Poľska. Preto vás budem žiadať o solidárne, spoločné európske kroky na podporu Ukrajiny,“ povedal Tusk. Zdôraznil, že v tomto prípade ide predovšetkým o ochranu samotného Poľska a ďalších európskych štátov.
„Poľsko potrebuje vašu podporu. Nechceme zostať sami, ako sa to už stalo v minulosti, tvárou v tvár zjavným provokáciám a eskalácii zo strany Ruska,“ pokračoval šéf poľskej vlády. Neskôr v odpovedi na otázky novinárov vysvetlil, že podpora nezávislej Ukrajiny je podľa neho najlacnejším spôsobom, ako zadržať Rusko.
Fico o úvere pre Ukrajinu
Slovenský premiér Robert Fico uznal Tuskovo právo obrátiť sa na partnerov s takouto výzvou, poukázal však na rozdielne názory jednotlivých krajín na financovanie Ukrajiny.
O novom úvere pre Kyjev vo výške 45 miliárd eur podľa neho účastníci stretnutia za prítomnosti rakúskeho kancelára nerokovali. K tejto otázke sa mali predsedovia vlád krajín V4 vrátiť samostatne. „Môžu existovať aj iné formy solidarity než úver vo výške 45 miliárd eur,“ skonštatoval Fico.
Maďarský premiér Péter Magyar deklaroval solidaritu s Ukrajinou, odmietol však prepojenie jej financovania s pripravovaným sedemročným rozpočtom Európskej únie. Práve budúci finančný rámec Únie na roky 2028 až 2034 bol popri cenách energií a migrácii jednou z hlavných tém bratislavského stretnutia stredoeurópskych lídrov.
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Zdroj: SITA.sk - Tusk vyzval Slovensko, aby pomohlo Ukrajine zostreľovať ruské rakety. Poľsko nechce zostať osamotené – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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