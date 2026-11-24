Vraždy, ktoré desia Viedeň. Vstúpte do temného Prátra roku 1896
Čo sa stane, keď sa kúzelnícky trik s rozpílenou pannou skončí skutočnou smrťou? A prečo niekto vraždí mladé ženy v okolí viedenského Prátra?
Oliver Pötzsch v novom románe Hrobár a mŕtve neviestky rozohráva mrazivú detektívnu zápletku, v ktorej sa stretáva svet varietných umelcov, pouličnej zábavy a nebezpečných zločincov.
„Mimochodom, tentoraz má hrobár do činenia s istým jedom. Poznáte ho? Ide o časť rastliny zvanej mandragora. Zistite v tomto trileri, prečo ten jed potrebujú, a odhaľte tajomstvá viedenského Prátra – obrovského zábavného parku priamo v srdci Viedne. Určite ho navštívte, no dajte si pozor na vraždy a jed!“ usmieva sa Oliver Pötzsch.
Počas slávneho kúzelníckeho triku s názvom Rozpílená panna zomrie mladá divadelná umelkyňa priamo pred zhrozenými očami publika. Vyšetrovania sa ujíma inšpektor Leopold von Herzfeldt, ktorému však prácu komplikuje prítomnosť reportérky Julie Wolfovej. Tá nie je iba novinárkou, ale aj jeho komplikovanou životnou láskou.
A to je len začiatok. V okolí Prátra sa totiž objavujú ďalšie zavraždené ženy. Mladé prostitútky a slúžky, ktoré spoločnosť príliš neoplakáva. Každá z obetí je oblečená inak a vyšetrovatelia postupne zisťujú, že za jednotlivými vraždami sa môže skrývať premyslený plán.
Leopold potrebuje pomoc, a tak sa obracia na svojho priateľa Augustina Rothmayera. Hrobár z viedenského hlavného cintorína má momentálne plné ruky práce s vlastným výskumom. Pripravuje knihu Čo nám hovoria mŕtvi a venuje sa aj experimentom, ktoré by väčšina ľudí radšej nechala na pokoji.
Jednou z najzaujímavejších postáv série je práve Augustin Rothmayer. Jeho svetom sú márnice, cintoríny, ľudské telá a fascinujúce tajomstvá, ktoré zostávajú po smrti. Pötzsch aj tentoraz využíva jeho nezvyčajné znalosti. Hneď v úvode sa napríklad dostávame k skúmaniu lariev múch na ľudských pozostatkoch. Augustin dokáže podľa ich vývojového štádia odhadnúť, ako dlho je človek mŕtvy. Dnes je takýto postup súčasťou forenznej entomológie, no v roku 1896 ide o fascinujúcu a pomerne neobvyklú oblasť skúmania.
Práve podobné detaily dodávajú príbehu osobitú atmosféru. Autor neponúka iba pátranie po vrahovi, ale aj pohľad na začiatky kriminalistiky, dobové vedecké poznatky a metódy, ktoré dnes považujeme za samozrejmé.
Pozrite si video s autorom Oliverom Pötzschom.
Veľkým lákadlom knihy je samotné prostredie. Práter na konci 19. storočia bol svetom varietných divadiel, kúzelníkov, panoptík, zrkadlových bludísk a najrôznejších atrakcií. Miestom, kde sa stretávali bohatí návštevníci, pouliční umelci, dobrodruhovia aj ľudia na okraji spoločnosti.
Pötzsch si dal záležať na dobových reáliách a v závere knihy ponúka aj zaujímavé vysvetlenia a historické súvislosti. Dozvieme sa napríklad o Benátkach vo Viedni, varietných umelcoch či prvých filmových projekciách v zábavnom parku. Inšpiráciu pritom čerpal aj z filmu Dokonalý trik. „Objavuje sa v ňom aj trik s pištoľovou guľkou, ktorým sa môj román končí a ktorý má, mimochodom, skutočný smutný základ. Slávny kúzelník Chung Ling Soo zomrel v roku 1918 pri podobnom triku,“ dodáva autor.
Ak máte radi historické detektívky, atmosféru starých európskych miest a príbehy, v ktorých sa skutočné dejiny prirodzene prelínajú s fikciou, tento návrat do Viedne konca 19. storočia by vám nemal uniknúť. Vychutnajte si novinku Hrobár a mŕtve neviestky.
Z nemeckého jazyka preložila Martina Šturcelová.
Milan Buno, knižný publicista
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