Koalícia ohla pravidlá na hulváta a bojí sa, že prehrá voľby. Opozícia sa pre zákaz voľby poštou obráti na Ústavný súd SR – VIDEO
Šimečka zdôraznil, že nedokázali splniť jediný predvolebný sľub, zadusili ekonomiku a rastú životné náklady. Ľudia preto odchádzajú do zahraničia a nevracajú sa. Vládna koalícia znásilnila ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Šimečka zdôraznil, že nedokázali splniť jediný predvolebný sľub, zadusili ekonomiku a rastú životné náklady. Ľudia preto odchádzajú do zahraničia a nevracajú sa.
Vládna koalícia znásilnila slovenskú demokraciu. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka po tom, čo vládna koalícia v utorok v parlamente schválila zrušenie voľby poštou zo zahraničia. „Boja sa voličov. Boja sa, že voliči im v septembrových voľbách vystavia účet, tak preventívne obmedzili, a veľkej časti voličov úplne znemožnili, aby mohli vyjadriť svoj názor. Hovorili to úplne otvorene. Tam nie sú iné argumenty, žiadny ústavný ani technický argument. Robia to len preto, aby voličom, ktorí by volili zmenu, voľbu znemožnili,“ vyhlásil líder PS. Podľa progresívcov tak ide o znásilnenie demokracie, čisto zo strachu.
Šimečka zdôraznil, že nedokázali splniť jediný predvolebný sľub, zadusili ekonomiku a rastú životné náklady. Ľudia preto odchádzajú do zahraničia a nevracajú sa. „Keďže táto vláda nemá, čím by ich presvedčila, nemá, čo by im ponúkla, tak im chce zavrieť ústa a znemožniť im voliť,“ dodal predseda PS a vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby tento zákon nepodpísal. Ak by to urobil, tak PS spolu s opozičnými partnermi podá podnet na Ústavný súd SR. Zároveň vyzval Slovákov žijúcich v zahraničí, aby im to prišli vo voľbách spočítať a nenechali sa znechutiť.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ostro kritizuje aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa liberálov nejde o žiadne zlepšenie volebného systému tak, ako to prezentuje koalícia, ale o účelovú snahu sťažiť státisícom Slovákov v zahraniční účasť vo voľbách. Strana preto tiež avizovala podanie na Ústavný súd SR.
Poslanec za SaS Ondrej Dostál upozornil, že keď sa členovia vládnej koalície pozreli na výsledky posledných parlamentných volieb, tak zistili, že voliči žijúci v zahraničí volia najmä opozičné strany. Zákon, ktorý si v utorok schválili, má tak zvýhodniť koaličné strany a znevýhodniť tie opozičné. Keďže voľby zo zahraničia nemohli úplne zakázať, tak sa ich podľa Dostála snažia čo najviac sťažiť.
Dostál zdôraznil, že je zavádzajúce odôvodňovať zmenu potrebou zabezpečiť tajnosť či priamosť voľby, pretože súčasný systém funguje dlhé roky. Jediným výsledkom tak podľa neho bude komplikovanejšia účasť. „Tento zámer je hanebný a robí z občanov SR v zahraničí občanov druhej kategórie. Už dnes to majú pri parlamentných voľbách náročnejšie ako my, ktorí žijeme na Slovensku. Nám stačí rozhodnúť sa v deň volieb, prejsť sto či dvesto metrov do volebnej miestnosti a odvoliť. Oni musia všetko vybavovať vopred. A koaliční politici im chcú aj tento už dnes komplikovanejší spôsob účasti ešte viac sťažiť,“ dodal Dostál.
Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) upozornila, že pre mnohých Slovákov v zahraničí bude voľba na ambasádach znamenať hodiny cestovania, v niektorých prípadoch dokonca aj viac ako 20 hodín. Vláda sa podľa Marcinkovej bojí Slovákov v zahraničí, pretože mnohí sa chcú vrátiť a záleží im na budúcnosti krajiny. Dôvodom, prečo Slováci odchádzajú, je totiž podľa nej práve to, do akého stavu dostalo Slovensko 16 rokov vlády Fica. Vláda sa tak podľa nej bojí ľudí, ktorí chcú zmenu, pretože im nedokáže ponúknuť lepšiu budúcnosť.
Marcinková zároveň odmieta argumenty, že by Slováci žijúci v zahraničí nemali rozhodovať o dianí na Slovensku. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) zároveň upozornil, že cestovanie mnohých občanov do hlavných miest ich môže vyjsť aj na viac ako tisíc eur a trvať aj dva dni. Ide podľa neho o rovnaký princíp ako pri novelách Trestného zákona. „Zákony menia vtedy, keď začnú prekážať konkrétnym ľuďom z vládnej koalície,“ uviedol Krúpa s tým, že sa budú proti zákazu voľby poštou brániť aj právnou cestou. „Som presvedčený, že sú dôvody na pozastavenie účinnosti tohto zákona, keďže vládna koalícia sa snaží meniť pravidlá volebnej účasti tesne pred voľbami,“ uzavrel poslanec.
Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga je veľmi príznačné aj to, že vládna koalícia zrušila voľby zo zahraničia, ale nezrušila voľby z basy. „Tu presne vidíte, ktorí ľudia ich zaujímajú, a ktorých chcú chrániť. Ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska sa boja a nechcú, aby volili v nasledujúcich voľbách, pretože by volili proti nim,“ uviedol líder SaS s tým, že ľudí, ktorí sú v base, tak tých si budú chrániť, znižovať im tresty a prijímať novely trestných zákonov, len aby im pomohli.
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský skonštatoval, že vládna koalícia má strach z toho, že prehrá voľby. „Ohli pravidlá na hulváta. Hlavným motivátorom bol strach z toho, že prehrajú voľby. Kým vo všetkých vyspelých demokraciách hľadajú vládni predstavitelia všetky možnosti na to, aby uľahčili voliť všetkým svojim občanom, tak my im to sťažujeme,“ kritizuje Majerský.
Poslanec za KDH František Mikloško upozornil, že vládna koalícia s absolútnou eleganciou, v oblekoch, v bielej košeli s kravatou a s úsmevom spokojne porušila Rokovací poriadok, a teda zákon.
„To bol znak všetkých totalít, že tí ľudia sa tvárili slušne, ale bez zábran porušovali zákony a utláčali iných ľudí. Táto vládna koalícia je v tejto chvíli schopná urobiť čokoľvek. Urobila precedens, ktorý nemá obdoby. Želáme im, aby sa im dnes dobre odchádzalo z parlamentu v bielej košeli, s kravatou a úsmevom,“ uzavrel Mikloško.
Poslanec Július Jakab z Hnutia Slovensko odkázal koalícii, že im zrušenie voľby poštou aj tak nepomôže. „Ak voliči súčasnej vlády očakávali, že táto vláda bude silná, tak dnes iba ukázali, že sú to obyčajní slabosi, ktorí sa nedokážu iným spôsobom udržať pri moci, len menením zákonov a odoberaním možnosti práva voliť poštou,“ uviedol Jakab.
Zdôraznil, že je to práve Ficova vláda, ktorá vyhnala týchto občanov do zahraničia, pretože im zobrala prácu a navozila migrantov ako lacnú pracovnú silu. „Ľudia sa na Slovenskú nevedia uplatniť, a potom, keď sú v zahraničí, tak im ešte aj zoberú možnosť voliť. Takto sa správali komunisti,“ upozornil Jakab. Hnutie Slovensko je však presvedčené, že im ani takéto ohýbanie zákonov v nasledujúcich voľbách nepomôže.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje, že vládna koalícia, ktorá je paralyzovaná vzájomným vydieraním, sa namiesto riešenia ekonomických a sociálnych problémov zaoberá tým, ako komplikovať ľuďom život. Poslankyňa je presvedčená, že premiér Robert Fico a spol fakticky manipulujú voľby zo zahraničia. Upozornila, že vláda tak ide priamo proti medzinárodným odporúčaniam.
„Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva totiž vo svojej správe k parlamentným voľbám v roku 2023 jasne konštatoval, že platné zákonné a technické úpravy zabezpečujú silné ochranné mechanizmy hlasovania poštou,“ vysvetlila Remišová s tým, že neexistuje preto žiadny uveriteľný argument o nedostatočnej bezpečnosti. Poslankyňa sa tiež pridala k podpisu podania na Ústavný súd SR. Vyzvala zároveň prezidenta, aby tento zákon nepodpísal. Obráti sa aj na Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
„Požiadam ich, aby sa zaoberali aj týmto pokusom vládnej koalície obmedziť dostupnosť volebného práva pre slovenských občanov v zahraničí. Volebné pravidlá nemôžu byť hračkou v rukách politikov, ktorí ich chcú prispôsobovať vlastným mocenským záujmom,“ uzavrela Remišová.
Jaroslav Naď, predseda strany Demokrati, ktorá pôjde do volieb v koalícii s PS, je rovnako presvedčený, že zrušenie voľby poštou zo zahraničia je protiústavné. „Aký zúfalý musí byť štvornásobný premiér, keď sa uchýlil k tomu, aby zabránil občanom SR hlasovať v demokratických voľbách? Aká zúfalosť a strach je v jeho očiach? Som presvedčený, že toto mu ľudia zrátajú takým spôsobom, že dostane vo voľbách veľký výprask a dopadne tak, ako dopadli Vučić a Orbán,“ vyhlásil Naď.
Predseda Demokratov verí, že Ústavný súd SR rozhodne v prospech občanov, ktorých Ficove vlády vyhnali do zahraničia. Pripomenul, že pravý dôvod zrušenia voľby poštou otvorene potvrdil aj poslanec Roman Michelko (SNS). „Ak to neuvidí Ústavný súd SR, budem veľmi prekvapený,“ uzavrel Naď.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia ohla pravidlá na hulváta a bojí sa, že prehrá voľby. Opozícia sa pre zákaz voľby poštou obráti na Ústavný súd SR – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládna koalícia znásilnila slovenskú demokraciu. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka po tom, čo vládna koalícia v utorok v parlamente schválila zrušenie voľby poštou zo zahraničia. „Boja sa voličov. Boja sa, že voliči im v septembrových voľbách vystavia účet, tak preventívne obmedzili, a veľkej časti voličov úplne znemožnili, aby mohli vyjadriť svoj názor. Hovorili to úplne otvorene. Tam nie sú iné argumenty, žiadny ústavný ani technický argument. Robia to len preto, aby voličom, ktorí by volili zmenu, voľbu znemožnili,“ vyhlásil líder PS. Podľa progresívcov tak ide o znásilnenie demokracie, čisto zo strachu.
Ľudia odchádzajú
Šimečka zdôraznil, že nedokázali splniť jediný predvolebný sľub, zadusili ekonomiku a rastú životné náklady. Ľudia preto odchádzajú do zahraničia a nevracajú sa. „Keďže táto vláda nemá, čím by ich presvedčila, nemá, čo by im ponúkla, tak im chce zavrieť ústa a znemožniť im voliť,“ dodal predseda PS a vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby tento zákon nepodpísal. Ak by to urobil, tak PS spolu s opozičnými partnermi podá podnet na Ústavný súd SR. Zároveň vyzval Slovákov žijúcich v zahraničí, aby im to prišli vo voľbách spočítať a nenechali sa znechutiť.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ostro kritizuje aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa liberálov nejde o žiadne zlepšenie volebného systému tak, ako to prezentuje koalícia, ale o účelovú snahu sťažiť státisícom Slovákov v zahraniční účasť vo voľbách. Strana preto tiež avizovala podanie na Ústavný súd SR.
Poslanec za SaS Ondrej Dostál upozornil, že keď sa členovia vládnej koalície pozreli na výsledky posledných parlamentných volieb, tak zistili, že voliči žijúci v zahraničí volia najmä opozičné strany. Zákon, ktorý si v utorok schválili, má tak zvýhodniť koaličné strany a znevýhodniť tie opozičné. Keďže voľby zo zahraničia nemohli úplne zakázať, tak sa ich podľa Dostála snažia čo najviac sťažiť.
Vláda sa bojí Slovákov v zahraničí
Dostál zdôraznil, že je zavádzajúce odôvodňovať zmenu potrebou zabezpečiť tajnosť či priamosť voľby, pretože súčasný systém funguje dlhé roky. Jediným výsledkom tak podľa neho bude komplikovanejšia účasť. „Tento zámer je hanebný a robí z občanov SR v zahraničí občanov druhej kategórie. Už dnes to majú pri parlamentných voľbách náročnejšie ako my, ktorí žijeme na Slovensku. Nám stačí rozhodnúť sa v deň volieb, prejsť sto či dvesto metrov do volebnej miestnosti a odvoliť. Oni musia všetko vybavovať vopred. A koaliční politici im chcú aj tento už dnes komplikovanejší spôsob účasti ešte viac sťažiť,“ dodal Dostál.
Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) upozornila, že pre mnohých Slovákov v zahraničí bude voľba na ambasádach znamenať hodiny cestovania, v niektorých prípadoch dokonca aj viac ako 20 hodín. Vláda sa podľa Marcinkovej bojí Slovákov v zahraničí, pretože mnohí sa chcú vrátiť a záleží im na budúcnosti krajiny. Dôvodom, prečo Slováci odchádzajú, je totiž podľa nej práve to, do akého stavu dostalo Slovensko 16 rokov vlády Fica. Vláda sa tak podľa nej bojí ľudí, ktorí chcú zmenu, pretože im nedokáže ponúknuť lepšiu budúcnosť.
Marcinková zároveň odmieta argumenty, že by Slováci žijúci v zahraničí nemali rozhodovať o dianí na Slovensku. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) zároveň upozornil, že cestovanie mnohých občanov do hlavných miest ich môže vyjsť aj na viac ako tisíc eur a trvať aj dva dni. Ide podľa neho o rovnaký princíp ako pri novelách Trestného zákona. „Zákony menia vtedy, keď začnú prekážať konkrétnym ľuďom z vládnej koalície,“ uviedol Krúpa s tým, že sa budú proti zákazu voľby poštou brániť aj právnou cestou. „Som presvedčený, že sú dôvody na pozastavenie účinnosti tohto zákona, keďže vládna koalícia sa snaží meniť pravidlá volebnej účasti tesne pred voľbami,“ uzavrel poslanec.
Strach z prehry
Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga je veľmi príznačné aj to, že vládna koalícia zrušila voľby zo zahraničia, ale nezrušila voľby z basy. „Tu presne vidíte, ktorí ľudia ich zaujímajú, a ktorých chcú chrániť. Ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska sa boja a nechcú, aby volili v nasledujúcich voľbách, pretože by volili proti nim,“ uviedol líder SaS s tým, že ľudí, ktorí sú v base, tak tých si budú chrániť, znižovať im tresty a prijímať novely trestných zákonov, len aby im pomohli.
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský skonštatoval, že vládna koalícia má strach z toho, že prehrá voľby. „Ohli pravidlá na hulváta. Hlavným motivátorom bol strach z toho, že prehrajú voľby. Kým vo všetkých vyspelých demokraciách hľadajú vládni predstavitelia všetky možnosti na to, aby uľahčili voliť všetkým svojim občanom, tak my im to sťažujeme,“ kritizuje Majerský.
Poslanec za KDH František Mikloško upozornil, že vládna koalícia s absolútnou eleganciou, v oblekoch, v bielej košeli s kravatou a s úsmevom spokojne porušila Rokovací poriadok, a teda zákon.
„To bol znak všetkých totalít, že tí ľudia sa tvárili slušne, ale bez zábran porušovali zákony a utláčali iných ľudí. Táto vládna koalícia je v tejto chvíli schopná urobiť čokoľvek. Urobila precedens, ktorý nemá obdoby. Želáme im, aby sa im dnes dobre odchádzalo z parlamentu v bielej košeli, s kravatou a úsmevom,“ uzavrel Mikloško.
Ficova vláda vyhnala ľudí
Poslanec Július Jakab z Hnutia Slovensko odkázal koalícii, že im zrušenie voľby poštou aj tak nepomôže. „Ak voliči súčasnej vlády očakávali, že táto vláda bude silná, tak dnes iba ukázali, že sú to obyčajní slabosi, ktorí sa nedokážu iným spôsobom udržať pri moci, len menením zákonov a odoberaním možnosti práva voliť poštou,“ uviedol Jakab.
Zdôraznil, že je to práve Ficova vláda, ktorá vyhnala týchto občanov do zahraničia, pretože im zobrala prácu a navozila migrantov ako lacnú pracovnú silu. „Ľudia sa na Slovenskú nevedia uplatniť, a potom, keď sú v zahraničí, tak im ešte aj zoberú možnosť voliť. Takto sa správali komunisti,“ upozornil Jakab. Hnutie Slovensko je však presvedčené, že im ani takéto ohýbanie zákonov v nasledujúcich voľbách nepomôže.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje, že vládna koalícia, ktorá je paralyzovaná vzájomným vydieraním, sa namiesto riešenia ekonomických a sociálnych problémov zaoberá tým, ako komplikovať ľuďom život. Poslankyňa je presvedčená, že premiér Robert Fico a spol fakticky manipulujú voľby zo zahraničia. Upozornila, že vláda tak ide priamo proti medzinárodným odporúčaniam.
„Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva totiž vo svojej správe k parlamentným voľbám v roku 2023 jasne konštatoval, že platné zákonné a technické úpravy zabezpečujú silné ochranné mechanizmy hlasovania poštou,“ vysvetlila Remišová s tým, že neexistuje preto žiadny uveriteľný argument o nedostatočnej bezpečnosti. Poslankyňa sa tiež pridala k podpisu podania na Ústavný súd SR. Vyzvala zároveň prezidenta, aby tento zákon nepodpísal. Obráti sa aj na Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
„Požiadam ich, aby sa zaoberali aj týmto pokusom vládnej koalície obmedziť dostupnosť volebného práva pre slovenských občanov v zahraničí. Volebné pravidlá nemôžu byť hračkou v rukách politikov, ktorí ich chcú prispôsobovať vlastným mocenským záujmom,“ uzavrela Remišová.
Rozhodnutie súdu
Jaroslav Naď, predseda strany Demokrati, ktorá pôjde do volieb v koalícii s PS, je rovnako presvedčený, že zrušenie voľby poštou zo zahraničia je protiústavné. „Aký zúfalý musí byť štvornásobný premiér, keď sa uchýlil k tomu, aby zabránil občanom SR hlasovať v demokratických voľbách? Aká zúfalosť a strach je v jeho očiach? Som presvedčený, že toto mu ľudia zrátajú takým spôsobom, že dostane vo voľbách veľký výprask a dopadne tak, ako dopadli Vučić a Orbán,“ vyhlásil Naď.
Predseda Demokratov verí, že Ústavný súd SR rozhodne v prospech občanov, ktorých Ficove vlády vyhnali do zahraničia. Pripomenul, že pravý dôvod zrušenia voľby poštou otvorene potvrdil aj poslanec Roman Michelko (SNS). „Ak to neuvidí Ústavný súd SR, budem veľmi prekvapený,“ uzavrel Naď.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia ohla pravidlá na hulváta a bojí sa, že prehrá voľby. Opozícia sa pre zákaz voľby poštou obráti na Ústavný súd SR – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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