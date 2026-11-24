Na slovenský trh prichádza nový prémiový boutique fitness koncept s Lagree, box cardio, Barre a recovery zónou. Nájdete ho v oc tehelko
Obchodné centrum oc tehelko rozširuje svoju ponuku služieb o nový športový koncept. Vo svojich priestoroch otvára rebar.studio, prvé oficiálne licencované Lagree Fitness štúdio na Slovensku. ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Obchodné centrum oc tehelko rozširuje svoju ponuku služieb o nový športový koncept.
Vo svojich priestoroch otvára rebar.studio, prvé oficiálne licencované Lagree Fitness štúdio na Slovensku. Nová prevádzka prináša do Bratislavy boutique fitness koncept, ktorý pod jednou strechou spája tréningy Lagree, Barre a Rumble s recovery zónou s otužovacou kaďou, čím prepája efektívny tréning, regeneráciu, zážitok a komunitu.
Rebar.studio je nový prémiový boutique fitness koncept, ktorý prináša na Slovensko nový štandard pohybu, wellness a komunitného fitness. Za projektom stojí Linda, ktorá v Bratislave otvára prvé oficiálne licencované Lagree Fitness štúdio na Slovensku. Rebar pod jednou strechou spája tri tréningové formáty – Lagree, Rumble a Barre – s recovery zónou s otužovacou kaďou, čím prepája efektívny tréning, regeneráciu, zážitok a komunitu.
Cvičenie v rebare je intenzívne, no zároveň zážitkové, v klubovej atmosfére, akú bežné fitness centrá neponúkajú. Čierna sála s tlmeným svetlom, hudbou, DJ pultom a vizuálnymi projekciami prináša atmosféru inšpirovanú boutique štúdiami v Londýne a New Yorku. Priestor je navrhnutý tak, aby podporoval sústredenie, energiu a celkový zážitok z tréningu.
Štúdio ponúka tri tréningové formáty, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Lagree je vysoko intenzívny low-impact tréning celého tela, ktorý kombinuje silu, vytrvalosť, stabilitu a kontrolovaný pohyb. Rumble je dynamický boxerský kardio tréning, ktorý spája energiu boxu, hudbu a vysokú intenzitu. Barre kombinuje prvky baletu, pilatesu a silového tréningu pre pevné a vytvarované telo. Túto trojicu dopĺňa Reset, recovery zóna s otužovacou kaďou, určená na regeneráciu po tréningu.
Súčasťou prémiového zážitku sú aj detaily, o ktoré sa klient nemusí starať, od čistého uteráka a fľaše na vodu s možnosťou doplnenia počas návštevy až po profesionálnych certifikovaných trénerov. Súčasťou konceptu budú aj komunitné eventy, spolupráce s lokálnymi značkami a wellness partnermi či špeciálne tréningové podujatia vrátane spoluprác so zahraničnými osobnosťami a Lagree trénermi.
Celý koncept stojí na myšlienke "Find Your Balance", teda rovnováhe medzi výkonom, regeneráciou, fyzickou silou a mentálnou pohodou.
Otvorenie prevádzky rebar.studio prirodzene rozširuje športovú a voľnočasovú ponuku oc tehelko, ktoré postupne prináša nové koncepty v oblasti služieb, gastronómie a aktívneho životného štýlu. Obchodné centrum neďaleko Národného futbalového štadióna tak ďalej upevňuje svoj športovo ladený charakter.
"Pri rozvoji oc tehelko sa pozeráme aj na to, ako sa menia potreby našich návštevníkov a aké koncepty dnes v mestskom prostredí vyhľadávajú. Šport, zdravý životný štýl a kvalitne strávený voľný čas sú čoraz dôležitejšou súčasťou ponuky obchodných centier. rebar.studio preto vnímame ako atraktívne rozšírenie našej ponuky a zároveň koncept, ktorý na slovenský trh prináša niečo nové," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Pridanou hodnotou pre návštevníkov rebar.studio, rovnako ako aj ďalších prevádzok oc tehelko, je pohodlné parkovanie v podzemných garážach priamo v obchodnom centre. Návštevníci si tak môžu na jednom mieste vybrať z viacerých tréningových formátov, od Lagree cez Barre a Rumble až po priestor na regeneráciu v recovery zóne.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na slovenský trh prichádza nový prémiový boutique fitness koncept s Lagree, box cardio, Barre a recovery zónou. Nájdete ho v oc tehelko © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo svojich priestoroch otvára rebar.studio, prvé oficiálne licencované Lagree Fitness štúdio na Slovensku. Nová prevádzka prináša do Bratislavy boutique fitness koncept, ktorý pod jednou strechou spája tréningy Lagree, Barre a Rumble s recovery zónou s otužovacou kaďou, čím prepája efektívny tréning, regeneráciu, zážitok a komunitu.
Boutique fitness koncept s viacerými formátmi
Rebar.studio je nový prémiový boutique fitness koncept, ktorý prináša na Slovensko nový štandard pohybu, wellness a komunitného fitness. Za projektom stojí Linda, ktorá v Bratislave otvára prvé oficiálne licencované Lagree Fitness štúdio na Slovensku. Rebar pod jednou strechou spája tri tréningové formáty – Lagree, Rumble a Barre – s recovery zónou s otužovacou kaďou, čím prepája efektívny tréning, regeneráciu, zážitok a komunitu.
Cvičenie v rebare je intenzívne, no zároveň zážitkové, v klubovej atmosfére, akú bežné fitness centrá neponúkajú. Čierna sála s tlmeným svetlom, hudbou, DJ pultom a vizuálnymi projekciami prináša atmosféru inšpirovanú boutique štúdiami v Londýne a New Yorku. Priestor je navrhnutý tak, aby podporoval sústredenie, energiu a celkový zážitok z tréningu.
Štúdio ponúka tri tréningové formáty, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Lagree je vysoko intenzívny low-impact tréning celého tela, ktorý kombinuje silu, vytrvalosť, stabilitu a kontrolovaný pohyb. Rumble je dynamický boxerský kardio tréning, ktorý spája energiu boxu, hudbu a vysokú intenzitu. Barre kombinuje prvky baletu, pilatesu a silového tréningu pre pevné a vytvarované telo. Túto trojicu dopĺňa Reset, recovery zóna s otužovacou kaďou, určená na regeneráciu po tréningu.
Súčasťou prémiového zážitku sú aj detaily, o ktoré sa klient nemusí starať, od čistého uteráka a fľaše na vodu s možnosťou doplnenia počas návštevy až po profesionálnych certifikovaných trénerov. Súčasťou konceptu budú aj komunitné eventy, spolupráce s lokálnymi značkami a wellness partnermi či špeciálne tréningové podujatia vrátane spoluprác so zahraničnými osobnosťami a Lagree trénermi.
Celý koncept stojí na myšlienke "Find Your Balance", teda rovnováhe medzi výkonom, regeneráciou, fyzickou silou a mentálnou pohodou.
oc tehelko rozširuje ponuku pre aktívny mestský život
Otvorenie prevádzky rebar.studio prirodzene rozširuje športovú a voľnočasovú ponuku oc tehelko, ktoré postupne prináša nové koncepty v oblasti služieb, gastronómie a aktívneho životného štýlu. Obchodné centrum neďaleko Národného futbalového štadióna tak ďalej upevňuje svoj športovo ladený charakter.
"Pri rozvoji oc tehelko sa pozeráme aj na to, ako sa menia potreby našich návštevníkov a aké koncepty dnes v mestskom prostredí vyhľadávajú. Šport, zdravý životný štýl a kvalitne strávený voľný čas sú čoraz dôležitejšou súčasťou ponuky obchodných centier. rebar.studio preto vnímame ako atraktívne rozšírenie našej ponuky a zároveň koncept, ktorý na slovenský trh prináša niečo nové," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Pridanou hodnotou pre návštevníkov rebar.studio, rovnako ako aj ďalších prevádzok oc tehelko, je pohodlné parkovanie v podzemných garážach priamo v obchodnom centre. Návštevníci si tak môžu na jednom mieste vybrať z viacerých tréningových formátov, od Lagree cez Barre a Rumble až po priestor na regeneráciu v recovery zóne.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na slovenský trh prichádza nový prémiový boutique fitness koncept s Lagree, box cardio, Barre a recovery zónou. Nájdete ho v oc tehelko © SITA Všetky práva vyhradené.
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