Senegal ovládol Africký pohár národov aj súdne konanie. CAS zvrátil rozhodnutie o pridelenie titulu Maroku
Odvolacia komisia CAF svoje rozhodnutie zmeniť výsledok a vyhlásiť Maroko za šampióna odôvodnila článkami 82 a 84 pravidiel Afrického pohára národov. Senegal získal späť titul z
24.11.2026 (SITA.sk) - Odvolacia komisia CAF svoje rozhodnutie zmeniť výsledok a vyhlásiť Maroko za šampióna odôvodnila článkami 82 a 84 pravidiel Afrického pohára národov.
Senegal získal späť titul z Afrického pohára národov po tom, čo uspel s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Odvolanie smerovalo proti rozhodnutiu Africkej futbalovej konfederácie (CAF), ktorá po chaotickom finále v januári vyhlásila za víťaza Maroko.
"Športový arbitrážny súd vyhovel odvolaniu Senegalskej futbalovej federácie (FSF) proti (CAF) a Kráľovskej marockej futbalovej federácii v súvislosti s finále Afrického pohára národov 2025 v Maroku," uviedol CAS vo svojom vyhlásení.
CAS so sídlom vo Švajčiarsku oznámil, že odvolaniu Senegalu vyhoveli "jednomyseľným rozhodnutím" a pôvodný výsledok – víťazstvo Senegalu 1:0 po predĺžení – zostáva v platnosti.
CAF v marci prekvapivo zmenila výsledok finále a pripísala víťazstvo 3:0 Maroku, čím mu zároveň pridelila titul. Stalo sa tak po tom, čo viacerí senegalskí hráči na protest opustili ihrisko, keď rozhodca nariadil pokutový kop v prospech hostiteľskej krajiny za stavu 0:0.
Odvolacia komisia CAF svoje rozhodnutie zmeniť výsledok a vyhlásiť Maroko za šampióna odôvodnila článkami 82 a 84 pravidiel Afrického pohára národov.
Tie stanovujú, že ak tím "odmietne hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym ukončením zápasu bez súhlasu rozhodcu, považuje sa za zdolaného a je natrvalo vylúčený z prebiehajúcej súťaže".
Senegalskí hráči sa však napokon vrátili na hraciu plochu a vo finálovom dueli sa pokračovalo. Senát CAS preto dospel k záveru, že rozhodnutie rozhodcu obnoviť stetnutie svedčí o tom, že "podmienky na pokračovanie stretnutia boli splnené", a preto sa články 82 a 84 "v tomto prípade neuplatňujú".
Zdroj: SITA.sk - Senegal ovládol Africký pohár národov aj súdne konanie. CAS zvrátil rozhodnutie o pridelenie titulu Maroku © SITA Všetky práva vyhradené.
Senegal získal späť titul z Afrického pohára národov po tom, čo uspel s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Odvolanie smerovalo proti rozhodnutiu Africkej futbalovej konfederácie (CAF), ktorá po chaotickom finále v januári vyhlásila za víťaza Maroko.
"Športový arbitrážny súd vyhovel odvolaniu Senegalskej futbalovej federácie (FSF) proti (CAF) a Kráľovskej marockej futbalovej federácii v súvislosti s finále Afrického pohára národov 2025 v Maroku," uviedol CAS vo svojom vyhlásení.
CAS so sídlom vo Švajčiarsku oznámil, že odvolaniu Senegalu vyhoveli "jednomyseľným rozhodnutím" a pôvodný výsledok – víťazstvo Senegalu 1:0 po predĺžení – zostáva v platnosti.
CAF v marci prekvapivo zmenila výsledok finále a pripísala víťazstvo 3:0 Maroku, čím mu zároveň pridelila titul. Stalo sa tak po tom, čo viacerí senegalskí hráči na protest opustili ihrisko, keď rozhodca nariadil pokutový kop v prospech hostiteľskej krajiny za stavu 0:0.
Odvolacia komisia CAF svoje rozhodnutie zmeniť výsledok a vyhlásiť Maroko za šampióna odôvodnila článkami 82 a 84 pravidiel Afrického pohára národov.
Tie stanovujú, že ak tím "odmietne hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym ukončením zápasu bez súhlasu rozhodcu, považuje sa za zdolaného a je natrvalo vylúčený z prebiehajúcej súťaže".
Senegalskí hráči sa však napokon vrátili na hraciu plochu a vo finálovom dueli sa pokračovalo. Senát CAS preto dospel k záveru, že rozhodnutie rozhodcu obnoviť stetnutie svedčí o tom, že "podmienky na pokračovanie stretnutia boli splnené", a preto sa články 82 a 84 "v tomto prípade neuplatňujú".
Zdroj: SITA.sk - Senegal ovládol Africký pohár národov aj súdne konanie. CAS zvrátil rozhodnutie o pridelenie titulu Maroku © SITA Všetky práva vyhradené.
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