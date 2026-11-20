Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský otvorene o väzení, zákulisí NAKA, únikoch do médií a zlyhaniach elitných zložiek – ROZHOVOR
Rozhovor s Vladimírom Pčolinským, bývalým šéfom SIS. Z riaditeľskej stoličky SIS na šesť mesiacov do väzenia s obvinením z brania úplatku. Blíži sa kauza Vladimíra Pčolinského po šiestich ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Rozhovor s Vladimírom Pčolinským, bývalým šéfom SIS.
Z riaditeľskej stoličky SIS na šesť mesiacov do väzenia s obvinením z brania úplatku. Blíži sa kauza Vladimíra Pčolinského po šiestich rokoch k definitívnemu záveru? O svojom pohľade na priebeh udalostí rozpráva v Konzervatívnej kaviarni sám Vladimír Pčolinský.
Stanislav Janota pripomenul že po voľbách v roku 2020 časť verejnosti a médií s nadšením očakávala plné rozviazanie rúk polícii a nekompromisné odhaľovanie korupcie, ale s odstupom času sa ukazuje, že väčšina bombasticky otvorených prípadov neviedla k udržateľným výsledkom.
Vladimír Pčolinský v štúdiu SITA reagoval, že obrovské nadšenie po roku 2020 nezdieľal, očakával totiž extrémne náročné obdobie sprevádzané obrovskou spoločenskou objednávkou po zatváraní a rýchlych výsledkoch, čo vytváralo riziko vážnych prechmatov a vzniku nebezpečného fenoménu tzv. vyšetrovania v priamom prenose.
Samotná kauza bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, ktorý bol obvinený z prijímania úplatku za zastavenie spravodajského rozpracúvania Zoroslava Kollára, sa po šiestich rokoch zrejme blíži definitívnemu záveru.
Už 9. decembra bude Najvyšší súd SR rozhodovať o odvolaní prokurátora proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z júna 2025, ktorým zbavil Pčolinského obvinení. Pčolinský bol vzatý do väzby 11. marca 2021, čelil obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, z vyzradenia utajovanej skutočnosti a prijatia úplatku.
Kauza mala komplikovaný priebeh. Bolo v nej dvakrát začaté trestné stíhanie a dvakrát bola podaná obžaloba. ŠTS však Pčolinského v júni minulého roka v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby.
Kľúčovým faktorom boli nielen kriminalistické posudky, ktoré nenájdením žiadnej DNA či odtlačkov prstov na zaistených peniazoch vyvrátili manipuláciu s financiami, ale aj zásadné rozporuplnosti vo výpovediach hlavných kajúcnikov.
Vladimír Pčolinský zdôraznil, že trojica kľúčových svedkov – Zoroslav Kollár, Ľudovít Makó a Boris Beňa – sa absolútne rozchádzala v časoch, miestach, zložení peňazí aj opisoch udalostí. Podľa jeho slov listinné dôkazy a lokalizačné údaje jednoznačne preukázali nepravdivosť tvrdení svedkov.
Na hlavnom pojednávaní podľa Vladimíra Pčolinského navyše Makó priznal, že bol k výpovediam donútený vyšetrovateľmi NAKA pod hrozbou návratu do väzby.
Vladimír Pčolinský kritizuje úniky informácií z neverejných prípravných konaní a situácie, keď novinári čakali pred domami podozrivých ešte pred samotným zásahom polície, ako to bolo napríklad v prípade Tibora Gašpara. Spomenul tiež osobitné priateľské a osobné väzby medzi vybranými novinármi a rôznymi aktérmi činnými v trestnom konaní.
Podľa exšéfa SIS médiá nekriticky preberali naratívy vyšetrovateľov a vytvárali z nich nedotknuteľné elity, zatiaľ čo spochybňujúce dôkazy ignorovali. Vladimír Pčolinský uviedol, že počas prvého polroka jeho stíhania o ňom vyšlo vyše 6 000 článkov, z ktorých 80 percent bolo negatívnych, no po jeho oslobodení zostalo v mediálnom priestore ticho.
Daniel Lukáč pripomenul, že špecializované orgány v počiatočnom období fungovali takmer ako „automat na väzbu“. Podľa Lukáča zlyhával aj prokurátorský dozor nad zákonnosťou, pričom špeciálna priokuratúra často nekriticky prikrývala postupy vyšetrovateľov.
Vladimír Pčolinský túto súčinnosť označil za „smrtiaci kokteil“. Až posun prípadu na súdy na hlavných pojednávaniach odhalil procesné trhliny a nepodloženosť obvinení.
Bývalý šéf SIS sa v rozhovore so Stanislavom Janotom a Danielom Lukáčom dotkol aj vzniku tzv. vojny v bezpečnostných zložkách. SIS v rámci svojej spravodajskej činnosti zachytila odposluchy, ktoré poukazovali na ovplyvňovanie a inštruovanie svedkov v rôznych konaniach.
Keď SIS na tieto manipulácie oficiálne upozornila kompetentné orgány, reakciou bolo následné vzájomné zatýkanie a boj medzi NAKA, ÚŠP a inšpekciou. Podľa Vladimíra Pčolinského išlo o absurdnú situáciu, kde jeden človek z prostredia ekonomickej trestnej činnosti manipuloval elitné policajné zložky.
Diskusia sa dotkla aj úlohy politikov a politického zneužívania trestných konaní. Vladimír Pčolinský si nemyslí, že by politici priamo riadili vyšetrovania, kritizuje však ich priživovanie sa na úkonoch polície, či iných zložiek pôsobiacich v trestných konaniach. Politici si zo zadržaní urobili „zárez na pažbe“ a deformovali tak vnímanie spravodlivosti vo verejnosti.
V rozhovore sa dozviete aj to:
Zdroj: SITA.sk - Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský otvorene o väzení, zákulisí NAKA, únikoch do médií a zlyhaniach elitných zložiek – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Z riaditeľskej stoličky SIS na šesť mesiacov do väzenia s obvinením z brania úplatku. Blíži sa kauza Vladimíra Pčolinského po šiestich rokoch k definitívnemu záveru? O svojom pohľade na priebeh udalostí rozpráva v Konzervatívnej kaviarni sám Vladimír Pčolinský.
Stanislav Janota pripomenul že po voľbách v roku 2020 časť verejnosti a médií s nadšením očakávala plné rozviazanie rúk polícii a nekompromisné odhaľovanie korupcie, ale s odstupom času sa ukazuje, že väčšina bombasticky otvorených prípadov neviedla k udržateľným výsledkom.
Blíži sa kauza ku koncu?
Vladimír Pčolinský v štúdiu SITA reagoval, že obrovské nadšenie po roku 2020 nezdieľal, očakával totiž extrémne náročné obdobie sprevádzané obrovskou spoločenskou objednávkou po zatváraní a rýchlych výsledkoch, čo vytváralo riziko vážnych prechmatov a vzniku nebezpečného fenoménu tzv. vyšetrovania v priamom prenose.
Samotná kauza bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, ktorý bol obvinený z prijímania úplatku za zastavenie spravodajského rozpracúvania Zoroslava Kollára, sa po šiestich rokoch zrejme blíži definitívnemu záveru.
Už 9. decembra bude Najvyšší súd SR rozhodovať o odvolaní prokurátora proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z júna 2025, ktorým zbavil Pčolinského obvinení. Pčolinský bol vzatý do väzby 11. marca 2021, čelil obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, z vyzradenia utajovanej skutočnosti a prijatia úplatku.
Kľúčoví svedkovia – Kollár, Makó a Beňa
Kauza mala komplikovaný priebeh. Bolo v nej dvakrát začaté trestné stíhanie a dvakrát bola podaná obžaloba. ŠTS však Pčolinského v júni minulého roka v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby.
Kľúčovým faktorom boli nielen kriminalistické posudky, ktoré nenájdením žiadnej DNA či odtlačkov prstov na zaistených peniazoch vyvrátili manipuláciu s financiami, ale aj zásadné rozporuplnosti vo výpovediach hlavných kajúcnikov.
Vladimír Pčolinský zdôraznil, že trojica kľúčových svedkov – Zoroslav Kollár, Ľudovít Makó a Boris Beňa – sa absolútne rozchádzala v časoch, miestach, zložení peňazí aj opisoch udalostí. Podľa jeho slov listinné dôkazy a lokalizačné údaje jednoznačne preukázali nepravdivosť tvrdení svedkov.
Na hlavnom pojednávaní podľa Vladimíra Pčolinského navyše Makó priznal, že bol k výpovediam donútený vyšetrovateľmi NAKA pod hrozbou návratu do väzby.
Kajúcnici, mediálny tlak a úniky zo spisov
Vladimír Pčolinský kritizuje úniky informácií z neverejných prípravných konaní a situácie, keď novinári čakali pred domami podozrivých ešte pred samotným zásahom polície, ako to bolo napríklad v prípade Tibora Gašpara. Spomenul tiež osobitné priateľské a osobné väzby medzi vybranými novinármi a rôznymi aktérmi činnými v trestnom konaní.
Podľa exšéfa SIS médiá nekriticky preberali naratívy vyšetrovateľov a vytvárali z nich nedotknuteľné elity, zatiaľ čo spochybňujúce dôkazy ignorovali. Vladimír Pčolinský uviedol, že počas prvého polroka jeho stíhania o ňom vyšlo vyše 6 000 článkov, z ktorých 80 percent bolo negatívnych, no po jeho oslobodení zostalo v mediálnom priestore ticho.
Daniel Lukáč pripomenul, že špecializované orgány v počiatočnom období fungovali takmer ako „automat na väzbu“. Podľa Lukáča zlyhával aj prokurátorský dozor nad zákonnosťou, pričom špeciálna priokuratúra často nekriticky prikrývala postupy vyšetrovateľov.
Vladimír Pčolinský túto súčinnosť označil za „smrtiaci kokteil“. Až posun prípadu na súdy na hlavných pojednávaniach odhalil procesné trhliny a nepodloženosť obvinení.
Vojna v bezpečnostných zložkách a politický rozmer
Bývalý šéf SIS sa v rozhovore so Stanislavom Janotom a Danielom Lukáčom dotkol aj vzniku tzv. vojny v bezpečnostných zložkách. SIS v rámci svojej spravodajskej činnosti zachytila odposluchy, ktoré poukazovali na ovplyvňovanie a inštruovanie svedkov v rôznych konaniach.
Keď SIS na tieto manipulácie oficiálne upozornila kompetentné orgány, reakciou bolo následné vzájomné zatýkanie a boj medzi NAKA, ÚŠP a inšpekciou. Podľa Vladimíra Pčolinského išlo o absurdnú situáciu, kde jeden človek z prostredia ekonomickej trestnej činnosti manipuloval elitné policajné zložky.
Diskusia sa dotkla aj úlohy politikov a politického zneužívania trestných konaní. Vladimír Pčolinský si nemyslí, že by politici priamo riadili vyšetrovania, kritizuje však ich priživovanie sa na úkonoch polície, či iných zložiek pôsobiacich v trestných konaniach. Politici si zo zadržaní urobili „zárez na pažbe“ a deformovali tak vnímanie spravodlivosti vo verejnosti.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- prečo súd dvakrát odmietol obžalobu a ako ako dopadli testy DNA na zaistených peniazoch
- aké rozporuplné tvrdenia predniesli Zoroslav Kollár, Ľudovít Makó a Boris Beňa a prečo sa jeden zo svedkov na pojednávaní rozplakal
- komu ostalo 40-tisíc eur z úplatku
- prečo je fenomén „online vyšetrovania“ problémom
- prečo špecializované inštitúcie bez civilnej kontroly podliehajú pocitu výnimočnosti
- prečo pri presadzovaní práva zlyhávajú revolučné metódy
Zdroj: SITA.sk - Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský otvorene o väzení, zákulisí NAKA, únikoch do médií a zlyhaniach elitných zložiek – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Vlhová prerušuje účinkovanie vo Svetovom pohári. Vynechá Gurgl aj preteky v zámorí, koleno ju nelimituje
- Najvyšší súd trvá na správnosti rozhodnutia dovolacieho senátu v prípade Dušana Kováčika
- Márquez môže vyrovnať rekord v počte titulov majstra sveta v MotoGP. Pokúsi sa o to už tento víkend
- Európski lídri sú pripravení rokovať v Moskve, podmienkou je plnohodnotná účasť
- Lidl otvoril novú predajňu v Sládkovičove