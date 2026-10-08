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08. októbra 2026

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky si pripomína 25. výročie svojho vzniku


Tagy: Čestná stráž prezidenta SR Prezident SR

Peter Pellegrini pri príležitosti 25. výročia udelil Ďakovnú medailu Prezidenta SR celému útvaru Čestnej stráže prezidenta SR. Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky si pripomína 25. ...



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666d9c5007ce1819490997 676x450 8.10.2026 (SITA.sk) - Peter Pellegrini pri príležitosti 25. výročia udelil Ďakovnú medailu Prezidenta SR celému útvaru Čestnej stráže prezidenta SR.


Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky si pripomína 25. výročie vzniku. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok pri tejto príležitosti zdôraznil, že tento útvar je elitnou zložkou Ozbrojených síl SR, ktorá svojou profesionálnou službou reprezentuje Slovensko doma aj v zahraničí a je neodmysliteľnou súčasťou prezidentského úradu.

Počas slávnostného vojenského ceremoniálu v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu hlava štátu skonštatovala, že príslušníci Čestnej stráže sa profesionálne a spoľahlivo podieľajú na bezpečnom fungovaní prezidentského úradu, zároveň však svojou službou dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku. Pellegrini tiež ocenil aj význam ceremoniálnej a protokolárnej služby Čestnej stráže.

Na čestnú stráž sa kladú vysoké nároky


„Stelesňujete tradíciu, dôstojnosť a úctu k vlastnej štátnosti. Profesionálne a dôstojne plníte náročné protokolárne a ceremoniálne úlohy na slávnostných podujatiach, či na posledných rozlúčkach s významnými osobnosťami,“ uviedol prezident. Pomáhať druhým podľa neho patrí k hodnotám, ktoré príslušníci Čestnej stráže napĺňajú aj mimo výkonu svojich bežných služobných povinností. „Podali ste pomocnú ruku občanom v mimoriadnych a krízových situáciách – či to bola pandémia COVID-u, alebo prílev utečencov po napadnutí Ukrajiny v roku 2022. Pomáhate odstraňovať následky živelných pohrôm,“ vyzdvihol prezident.

Odborná príprava a výcvik príslušníkov Čestnej stráže zodpovedajú podľa hlavy štátu vysokým nárokom, ktoré sa na tento elitný útvar kladú. Okrem fyzickej pripravenosti si ich služba totiž vyžaduje aj psychickú odolnosť, pevnú vôľu a disciplínu. Prezident v tejto súvislosti pripomenul, že práve v súčasnej zložitej bezpečnostnej situácii je ich pripravenosť a odhodlanie mimoriadne dôležité.

Prezident rozdával ocenenia


Zároveň pri príležitosti štvrťstoročnice poďakoval všetkým príslušníkom Čestnej stráže za ich službu vlasti a Kancelárii prezidenta SR. „Za skvelú prácu, ktorú odvádzate, a ktorou deň čo deň potvrdzujete svoju povesť elitného útvaru ozbrojených síl,“ zdôraznil Pellegrini.

Súčasťou štvrtkového slávnostného ceremoniálu bolo aj ocenenie príslušníkov Čestnej stráže. Prezident pogratuloval príslušníkom k mimoriadnemu povýšeniu a k zapožičaným hodnostiam, ako aj všetkým oceneným medailou, pamätnou plaketou a pamätnou mincou. Pri príležitosti 25. výročia zároveň udelil Ďakovnú medailu Prezidenta SR celému útvaru Čestnej stráže prezidenta SR.

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Zdroj: SITA.sk - Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky si pripomína 25. výročie svojho vzniku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čestná stráž prezidenta SR Prezident SR
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