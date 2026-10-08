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08. októbra 2026

Slovensko a Kuvajt otvárajú novú etapu vzťahov založenú na pravidelnom dialógu, Blanár podpísal memorandum


Tagy: Medzinárodné vzťahy Zahraničná politika

Významným krokom je podľa ministra zahraničia Juraja Blanára opätovné otvorenie Veľvyslanectva SR v Kuvajte. Slovensko chce posilniť politický dialóg s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre ...



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6539367323969338009156 scaled 1 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Významným krokom je podľa ministra zahraničia Juraja Blanára opätovné otvorenie Veľvyslanectva SR v Kuvajte.


Slovensko chce posilniť politický dialóg s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a kuvajtský minister zahraničných vecí, šejk Džarráh Džábir Ahmad Sabáh, podpísali v stredu memorandum o porozumení o mechanizme politických konzultácií. Dokument má vytvoriť priestor na pravidelnú výmenu názorov o bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach.

„Slovensko a Kuvajt spája záujem o stabilitu, rešpektovanie medzinárodného práva a riešenie otvorených otázok prostredníctvom dialógu. Chceme preto naše vzťahy posunúť do novej etapy, ktorá bude stáť na pravidelných politických kontaktoch a konkrétnych aktivitách,“ uviedol Blanár. Jednou z priorít súčasnej vlády SR je podľa neho posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Zálivu.

Rokovali o aktuálnej situácii v regióne


Významným krokom je podľa ministra opätovné otvorenie Veľvyslanectva SR v Kuvajte. „Naša stála diplomatická prítomnosť vytvorí lepšie podmienky pre pravidelný politický dialóg, intenzívnejšie vzťahy medzi slovenskými a kuvajtskými inštitúciami, podnikateľskými komunitami a občanmi,“ uviedol. Zároveň poukázal na to, že Kuvajt je jediným štátom Rady pre spoluprácu arabských štátov v Zálive, ktorý má rezidentné veľvyslanectvo na Slovensku.

Témou rokovania ministrov bola aj aktuálna situácia v regióne Zálivu a širšom regióne Blízkeho východu. Blanár ocenil konštruktívnu úlohu Kuvajtu pri presadzovaní dialógu a diplomatických riešení. Zároveň poďakoval Kuvajtu za recipročnú podporu kandidatúre Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029.

Počas pracovnej cesty v Kuvajte rokoval šéf slovenskej diplomacie aj s korunným princom, šejkom Sabáhom Chálidom Hamadom Mubárakom Sabáhom, a predsedom vlády, šejkom Ahmadom Abdulláhom Ahmadom Sabáhom. Venovali sa ďalšiemu rozvoju bilaterálnych vzťahov, aktuálnemu vývoju v regióne a otázkam medzinárodnej bezpečnosti a stability.

Konalo sa aj obchodné fórum


Diskutovali tiež o ekonomických vzťahoch a potrebe obnoviť zasadnutia spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu. Súčasťou programu bolo Slovensko-kuvajtské obchodné fórum, ktoré Blanár otvoril za účasti zástupcov slovenských firiem, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovakia Travel a Slovensko-saudskej obchodnej komory.

Ide o prvú pracovnú cestu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára do regiónu Zálivu a zároveň o prvú oficiálnu návštevu šéfa slovenskej diplomacie v Kuvajte po 15 rokoch.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Kuvajt otvárajú novú etapu vzťahov založenú na pravidelnom dialógu, Blanár podpísal memorandum © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medzinárodné vzťahy Zahraničná politika
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