|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. októbra 2026
Na rozvojové tímy v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami poputuje viac než 28 miliónov eur
Tagy: ESF Európsky sociálny fond Eurofondy Marginalizované rómske komunity (MRK) Program Slovensko Rómovia Sociálna práca
Rozvojové tímy poskytujú pomoc obyvateľom pri hľadaní práce, vzdelávaní, bývaní či riešení sociálnych problémov. Viac ako 28 miliónov eur z európskych zdrojov má podporiť pokračovanie práce ...
Zdieľať
8.10.2026 (SITA.sk) - Rozvojové tímy poskytujú pomoc obyvateľom pri hľadaní práce, vzdelávaní, bývaní či riešení sociálnych problémov.
Viac ako 28 miliónov eur z európskych zdrojov má podporiť pokračovanie práce rozvojových tímov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko vyhlásil 7. októbra výzvu na prípravu a predloženie národného projektu Rozvojové tímy II. Realizovať ho bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Nadviaže na doterajšie výsledky národného projektu Rozvojové tímy I.
Na projekt je z Európskeho sociálneho fondu plus vyčlenených 28,27 milióna eur. Európske zdroje doplnia financie zo štátneho rozpočtu.
„Termín uzavretia výzvy je stanovený na 31. decembra 2026. Projekt sa bude realizovať na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, teda v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Jeho aktivity sa môžu začať najskôr 1. novembra 2026 a môžu trvať maximálne 30 mesiacov,“ informoval úrad vlády.
Rozvojové tímy poskytujú pomoc obyvateľom pri hľadaní práce, vzdelávaní, bývaní či riešení sociálnych problémov. Podporujú tiež komunitný život a spoluprácu medzi obyvateľmi obcí. Pomoc nie je určená iba ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít, ale aj ostatným obyvateľom zapojených obcí.
Kľúčovou súčasťou projektu sú Centrá rozvojových tímov, ktoré zabezpečujú dostupnosť pomoci pre obyvateľov zapojených obcí. Ľudia v nich môžu získať poradenstvo a podporu pri riešení konkrétnych životných situácií. Centrá zároveň ponúkajú vzdelávacie a komunitné aktivity pre deti, mladých ľudí, rodiny aj seniorov a vytvárajú priestor, kde sa obyvatelia môžu stretávať a aktívne zapájať do života svojej obce.
Výsledky doterajšieho projektu podľa úradu vlády ukazujú, že takto nastavená pomoc prináša konkrétne zmeny. V rámci národného projektu Rozvojové tímy I. získalo podporu viac ako 2 600 rodín, zamestnanie sa podarilo nájsť takmer 2 000 ľuďom a podmienky bývania sa zlepšili v 1 600 domácnostiach. Rozvojové tímy zároveň pomohli odstrániť viac ako 400 nelegálnych skládok odpadu.
Nový projekt má na tieto výsledky nadviazať. Zameria sa aj na odborný rozvoj pracovníkov rozvojových tímov, aby mohli lepšie reagovať na potreby obyvateľov jednotlivých obcí.
Zdroj: SITA.sk - Na rozvojové tímy v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami poputuje viac než 28 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako 28 miliónov eur z európskych zdrojov má podporiť pokračovanie práce rozvojových tímov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko vyhlásil 7. októbra výzvu na prípravu a predloženie národného projektu Rozvojové tímy II. Realizovať ho bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Nadviaže na doterajšie výsledky národného projektu Rozvojové tímy I.
Na projekt je z Európskeho sociálneho fondu plus vyčlenených 28,27 milióna eur. Európske zdroje doplnia financie zo štátneho rozpočtu.
Centrá rozvojových tímov sú kľúčové
„Termín uzavretia výzvy je stanovený na 31. decembra 2026. Projekt sa bude realizovať na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, teda v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Jeho aktivity sa môžu začať najskôr 1. novembra 2026 a môžu trvať maximálne 30 mesiacov,“ informoval úrad vlády.
Rozvojové tímy poskytujú pomoc obyvateľom pri hľadaní práce, vzdelávaní, bývaní či riešení sociálnych problémov. Podporujú tiež komunitný život a spoluprácu medzi obyvateľmi obcí. Pomoc nie je určená iba ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít, ale aj ostatným obyvateľom zapojených obcí.
Kľúčovou súčasťou projektu sú Centrá rozvojových tímov, ktoré zabezpečujú dostupnosť pomoci pre obyvateľov zapojených obcí. Ľudia v nich môžu získať poradenstvo a podporu pri riešení konkrétnych životných situácií. Centrá zároveň ponúkajú vzdelávacie a komunitné aktivity pre deti, mladých ľudí, rodiny aj seniorov a vytvárajú priestor, kde sa obyvatelia môžu stretávať a aktívne zapájať do života svojej obce.
Pomoc prináša konkrétne zmeny
Výsledky doterajšieho projektu podľa úradu vlády ukazujú, že takto nastavená pomoc prináša konkrétne zmeny. V rámci národného projektu Rozvojové tímy I. získalo podporu viac ako 2 600 rodín, zamestnanie sa podarilo nájsť takmer 2 000 ľuďom a podmienky bývania sa zlepšili v 1 600 domácnostiach. Rozvojové tímy zároveň pomohli odstrániť viac ako 400 nelegálnych skládok odpadu.
Nový projekt má na tieto výsledky nadviazať. Zameria sa aj na odborný rozvoj pracovníkov rozvojových tímov, aby mohli lepšie reagovať na potreby obyvateľov jednotlivých obcí.
Zdroj: SITA.sk - Na rozvojové tímy v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami poputuje viac než 28 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ESF Európsky sociálny fond Eurofondy Marginalizované rómske komunity (MRK) Program Slovensko Rómovia Sociálna práca
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Europarlament pritvrdzuje proti korupcii, nezabudol ani na vraždu Jána Kuciaka
Europarlament pritvrdzuje proti korupcii, nezabudol ani na vraždu Jána Kuciaka
<< predchádzajúci článok
Policajná inšpekcia vyšetruje Šutaja Eštoka, Sakovú aj policajta, ktorý rieši kauzu leteniek, tvrdí Holečková
Policajná inšpekcia vyšetruje Šutaja Eštoka, Sakovú aj policajta, ktorý rieši kauzu leteniek, tvrdí Holečková