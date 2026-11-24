Chorvátska polícia podľa ľudskoprávnej organizácie brutálne vyháňa migrantov vrátane detí
Human Rights Watch obviňuje chorvátskych policajtov z bitiek, okrádania a násilného vracania migrantov do Bosny. Kritizuje aj nečinnosť EÚ. Chorvátska polícia podľa ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Human Rights Watch obviňuje chorvátskych policajtov z bitiek, okrádania a násilného vracania migrantov do Bosny. Kritizuje aj nečinnosť EÚ.
„Násilné vracanie migrantov chorvátskou políciou zostáva vážnym problémom, ktorý postihuje dospelých aj deti. Systémy financované EÚ, ktoré tomu majú zabrániť, nefungujú,“ vyhlásil predstaviteľ HRW Michael Garcia Bochenek.
Organizácia vypočula viac ako 80 ľudí vrátane siedmich detí bez sprievodu. Migranti vypovedali, že policajti ich bili, kopali, okrádali o peniaze a ničili im mobilné telefóny. Niektorým skonfiškovali doklady či obuv alebo ich prinútili vyzliecť sa do spodnej bielizne.
Rakúska humanitárna organizácia SOS Balkanroute začiatkom novembra obvinila chorvátsku políciu z násilného vrátenia 53 migrantov počas jediného dňa.
Piati údajne utrpeli zlomeniny alebo poranenia hlavy. Približne 15 maskovaných policajtov podľa svedkov bilo „každého, kto sa pohol“.
Chorvátske úrady tieto obvinenia spravidla odmietajú. K novembrovému incidentu uviedli, že o ňom nemajú informácie.
HRW vyzvala Záhreb na okamžité zastavenie nezákonného vracania migrantov a Brusel na pozastavenie financovania ochrany hraníc, kým Chorvátsko nezabezpečí prístup k azylovému konaniu.
Agentúra Frontex vlani zaznamenala na balkánskej trase viac ako 12 500 nelegálnych prekročení hraníc, medziročne o 42 percent menej.
Zdroj: SITA.sk - Chorvátska polícia podľa ľudskoprávnej organizácie brutálne vyháňa migrantov vrátane detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátska polícia podľa organizácie Human Rights Watch (HRW) systematicky a často násilne vracia migrantov vrátane detí do Bosny a Hercegoviny. Vyplýva to z utorkovej správy, podľa ktorej nedokázali týmto praktikám zabrániť ani kontrolné mechanizmy financované Európskou úniou (EÚ).
Bitie, kopance aj zničené mobily
Organizácia vypočula viac ako 80 ľudí vrátane siedmich detí bez sprievodu. Migranti vypovedali, že policajti ich bili, kopali, okrádali o peniaze a ničili im mobilné telefóny. Niektorým skonfiškovali doklady či obuv alebo ich prinútili vyzliecť sa do spodnej bielizne.
Rakúska humanitárna organizácia SOS Balkanroute začiatkom novembra obvinila chorvátsku políciu z násilného vrátenia 53 migrantov počas jediného dňa.
Piati údajne utrpeli zlomeniny alebo poranenia hlavy. Približne 15 maskovaných policajtov podľa svedkov bilo „každého, kto sa pohol“.
Chorvátsko sa bráni
Chorvátske úrady tieto obvinenia spravidla odmietajú. K novembrovému incidentu uviedli, že o ňom nemajú informácie.
HRW vyzvala Záhreb na okamžité zastavenie nezákonného vracania migrantov a Brusel na pozastavenie financovania ochrany hraníc, kým Chorvátsko nezabezpečí prístup k azylovému konaniu.
Agentúra Frontex vlani zaznamenala na balkánskej trase viac ako 12 500 nelegálnych prekročení hraníc, medziročne o 42 percent menej.
Zdroj: SITA.sk - Chorvátska polícia podľa ľudskoprávnej organizácie brutálne vyháňa migrantov vrátane detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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