Ekonóm Sachs prirovnal summit v Číne k stretnutiu Reagana a Gorbačova. Vyzýva na obnovenie rokovaní o jadrovom odzbrojení
Jeffrey Sachs pripomenul, že prezidenti troch jadrových veľmocí 19. novembra v Šen-čene potvrdili zásadu, podľa ktorej jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť. Americký ekonóm a ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Jeffrey Sachs pripomenul, že prezidenti troch jadrových veľmocí 19. novembra v Šen-čene potvrdili zásadu, podľa ktorej jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť.
Americký ekonóm a profesor Kolumbijskej univerzity Jeffrey Sachs poukázal na paralelu medzi nedávnym stretnutím prezidentov Spojených štátov, Ruska a Číny v čínskom Šen-čene a historickým summitom amerického prezidenta Ronalda Reagana a sovietskeho lídra Michaila Gorbačova v Ženeve v novembri 1985. Podľa Sachsa sa podobné diplomatické gestá, ktoré pred štyrmi desaťročiami vnímali ako prejav štátnictva, dnes stretávajú s kritikou vplyvných západných médií. Napísal to v názorovom článku pre portál Common Dreams.
Sachs pripomenul, že prezidenti troch jadrových veľmocí 19. novembra v Šen-čene potvrdili zásadu, podľa ktorej jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť. Dohodli sa tiež na dialógu o znižovaní jadrových rizík a zaviazali sa k reforme Organizácie Spojených národov (OSN), aby mohla napĺňať svoje poslanie v oblasti mieru a bezpečnosti. Sachs upozornil na to, že na Spojené štáty, Rusko a Čínu pripadá približne 90 percent svetových jadrových hlavíc. Podľa neho po vypršaní platnosti zmluvy New START 5. februára 2026 zostali americký a ruský strategický jadrový arzenál prvýkrát od roku 1972 bez zmluvne stanovených limitov.
Americký ekonóm v tejto súvislosti pripomenul historické stretnutie Reagana a Gorbačova. „V novembri 1985 Ronald Reagan a Michail Gorbačov v Ženeve vyhlásili, že jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť. O dva roky neskôr podpísali Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu, ktorá odstránila celú kategóriu jadrových zbraní. V Šen-čene traja prezidenti zopakovali ich slová,“ uviedol Sachs.
Terčom jeho kritiky sa stali predovšetkým denníky The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal a Financial Times. Podľa Sachsa tieto médiá venovali väčšiu pozornosť ústretovému správaniu amerického prezidenta Donalda Trumpa voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a čínskemu lídrovi Si Ťin-pchingovi než možnostiam jadrového odzbrojenia. „V roku 1985 sa tieto slová označovali za prejav štátnictva. V roku 2026 ich The Wall Street Journal označuje za prázdne reči,“ napísal.
Podľa amerického ekonóma by na stretnutie v Číne mali nadviazať konkrétne kroky v oblasti kontroly jadrového zbrojenia. Navrhuje, aby Spojené štáty a Rusko naďalej dodržiavali limity vyplývajúce zo zmluvy New START počas rokovaní o jej nástupkyni, ku ktorej by sa neskôr pripojila aj Čína. Ďalšiu príležitosť na pokračovanie dialógu vidí na decembrovom summite skupiny G20 na Floride, pričom do rokovaní by sa podľa neho mala zapojiť aj India.
Zdroj: SITA.sk - Ekonóm Sachs prirovnal summit v Číne k stretnutiu Reagana a Gorbačova. Vyzýva na obnovenie rokovaní o jadrovom odzbrojení © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký ekonóm a profesor Kolumbijskej univerzity Jeffrey Sachs poukázal na paralelu medzi nedávnym stretnutím prezidentov Spojených štátov, Ruska a Číny v čínskom Šen-čene a historickým summitom amerického prezidenta Ronalda Reagana a sovietskeho lídra Michaila Gorbačova v Ženeve v novembri 1985. Podľa Sachsa sa podobné diplomatické gestá, ktoré pred štyrmi desaťročiami vnímali ako prejav štátnictva, dnes stretávajú s kritikou vplyvných západných médií. Napísal to v názorovom článku pre portál Common Dreams.
Sachs pripomenul, že prezidenti troch jadrových veľmocí 19. novembra v Šen-čene potvrdili zásadu, podľa ktorej jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť. Dohodli sa tiež na dialógu o znižovaní jadrových rizík a zaviazali sa k reforme Organizácie Spojených národov (OSN), aby mohla napĺňať svoje poslanie v oblasti mieru a bezpečnosti. Sachs upozornil na to, že na Spojené štáty, Rusko a Čínu pripadá približne 90 percent svetových jadrových hlavíc. Podľa neho po vypršaní platnosti zmluvy New START 5. februára 2026 zostali americký a ruský strategický jadrový arzenál prvýkrát od roku 1972 bez zmluvne stanovených limitov.
Americký ekonóm v tejto súvislosti pripomenul historické stretnutie Reagana a Gorbačova. „V novembri 1985 Ronald Reagan a Michail Gorbačov v Ženeve vyhlásili, že jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť. O dva roky neskôr podpísali Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu, ktorá odstránila celú kategóriu jadrových zbraní. V Šen-čene traja prezidenti zopakovali ich slová,“ uviedol Sachs.
Terčom jeho kritiky sa stali predovšetkým denníky The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal a Financial Times. Podľa Sachsa tieto médiá venovali väčšiu pozornosť ústretovému správaniu amerického prezidenta Donalda Trumpa voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a čínskemu lídrovi Si Ťin-pchingovi než možnostiam jadrového odzbrojenia. „V roku 1985 sa tieto slová označovali za prejav štátnictva. V roku 2026 ich The Wall Street Journal označuje za prázdne reči,“ napísal.
Podľa amerického ekonóma by na stretnutie v Číne mali nadviazať konkrétne kroky v oblasti kontroly jadrového zbrojenia. Navrhuje, aby Spojené štáty a Rusko naďalej dodržiavali limity vyplývajúce zo zmluvy New START počas rokovaní o jej nástupkyni, ku ktorej by sa neskôr pripojila aj Čína. Ďalšiu príležitosť na pokračovanie dialógu vidí na decembrovom summite skupiny G20 na Floride, pričom do rokovaní by sa podľa neho mala zapojiť aj India.
Zdroj: SITA.sk - Ekonóm Sachs prirovnal summit v Číne k stretnutiu Reagana a Gorbačova. Vyzýva na obnovenie rokovaní o jadrovom odzbrojení © SITA Všetky práva vyhradené.
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