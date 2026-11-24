Fury prekvapil prísne stráženým tajomstvom. Diagnostikovali mu schizofréniu a počul hlasy vo svojej hlave – VIDEO
Aktuálne 38-ročný boxer sa pripravuje na dlho očakávaný čisto britský súboj v ťažkej váhe proti Anthonymu Joshuovi. Tyson Fury uviedol, že krátko po zisku titulu ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Aktuálne 38-ročný boxer sa pripravuje na dlho očakávaný čisto britský súboj v ťažkej váhe proti Anthonymu Joshuovi.
Tyson Fury uviedol, že krátko po zisku titulu majstra sveta v zápase proti Vladimirovi Kličkovi v roku 2015 mu diagnostikovali schizofréniu.
"Slová nedokážu opísať tú temnotu, v ktorej som sa ocitol. Bolo to ako živá verzia pekla. Myslel som si, že skončím v miestnosti so zamknutými dverami, čo ma nesmierne desilo. Úzkosť ma úplne paralyzovala. Nedokázal som ju prekonať, a preto som vyhľadal psychiatra v Londýne," povedal boxer v dokumente, ktorý uvedie platforma Netflix.
Tento 38-ročný športovec sa pripravuje na dlho očakávaný čisto britský súboj v ťažkej váhe proti Anthonymu Joshuovi – taktiež bývalému majstrovi sveta. Súboj sa uskutoční 11. decembra v Cardiffe.
Fury spomínal, ako počul, že sa k nemu prihovára rádio, a ako prosil svoju manželku Paris, aby ho dostala z nemocnice, pretože po ňom idú "Ilumináti".
Po víťazstve nad Kličkom pribral a zápasil so závislosťou od alkoholu a drog. "Dospelo to až do štádia, keď som v hlave počul hlasy. Nedokázal som pokojne sedieť a viesť rozhovor, pretože som v mysli neustále niečo počul," pokračoval.
"Nevedel som, na koho sa obrátiť, a nikto nevedel, čo robiť. Naozaj som potreboval pomoc, možno liečebňu alebo niečo podobné. Celé roky som od toho nemal ani chvíľu pokoj," prezradil v dokumente.
Po prepustení z nemocnice mu diagnostikovali schizofréniu a bipolárnu poruchu. Fury uviedol, že zlom v jeho živote nastal počas halloweenskej noci v roku 2017.
"Rozhliadol som sa okolo seba, videl som všetkých tých mladých ľudí a pomyslel som si: ´Mal som celý svet na dlani, no všetko som zahodil. Teraz som len tučná troska závislá od alkoholu,´" spomínal.
Fury však dodal, že tento odpor voči sebe samému pretavil do návratu – začal opäť trénovať, viac sa venoval rodine a v roku 2020 po víťazstve nad Deontayom Wilderom získal ďalší titul svetového šampióna.
Zdroj: SITA.sk - Fury prekvapil prísne stráženým tajomstvom. Diagnostikovali mu schizofréniu a počul hlasy vo svojej hlave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tyson Fury uviedol, že krátko po zisku titulu majstra sveta v zápase proti Vladimirovi Kličkovi v roku 2015 mu diagnostikovali schizofréniu.
"Slová nedokážu opísať tú temnotu, v ktorej som sa ocitol. Bolo to ako živá verzia pekla. Myslel som si, že skončím v miestnosti so zamknutými dverami, čo ma nesmierne desilo. Úzkosť ma úplne paralyzovala. Nedokázal som ju prekonať, a preto som vyhľadal psychiatra v Londýne," povedal boxer v dokumente, ktorý uvedie platforma Netflix.
Tento 38-ročný športovec sa pripravuje na dlho očakávaný čisto britský súboj v ťažkej váhe proti Anthonymu Joshuovi – taktiež bývalému majstrovi sveta. Súboj sa uskutoční 11. decembra v Cardiffe.
Nemal ani na chvíľu pokoj
Fury spomínal, ako počul, že sa k nemu prihovára rádio, a ako prosil svoju manželku Paris, aby ho dostala z nemocnice, pretože po ňom idú "Ilumináti".
Po víťazstve nad Kličkom pribral a zápasil so závislosťou od alkoholu a drog. "Dospelo to až do štádia, keď som v hlave počul hlasy. Nedokázal som pokojne sedieť a viesť rozhovor, pretože som v mysli neustále niečo počul," pokračoval.
"Nevedel som, na koho sa obrátiť, a nikto nevedel, čo robiť. Naozaj som potreboval pomoc, možno liečebňu alebo niečo podobné. Celé roky som od toho nemal ani chvíľu pokoj," prezradil v dokumente.
Dokázal sa vrátiť
Po prepustení z nemocnice mu diagnostikovali schizofréniu a bipolárnu poruchu. Fury uviedol, že zlom v jeho živote nastal počas halloweenskej noci v roku 2017.
"Rozhliadol som sa okolo seba, videl som všetkých tých mladých ľudí a pomyslel som si: ´Mal som celý svet na dlani, no všetko som zahodil. Teraz som len tučná troska závislá od alkoholu,´" spomínal.
Fury však dodal, že tento odpor voči sebe samému pretavil do návratu – začal opäť trénovať, viac sa venoval rodine a v roku 2020 po víťazstve nad Deontayom Wilderom získal ďalší titul svetového šampióna.
Zdroj: SITA.sk - Fury prekvapil prísne stráženým tajomstvom. Diagnostikovali mu schizofréniu a počul hlasy vo svojej hlave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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