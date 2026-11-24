Smola a Hrušky servírujú Vianočné oblátky spolu s Lukášom Adamcom v novej vianočnej skladbe
Skupina Smola a Hrušky predstavuje novú vianočnú skladbu Vianočné oblátky, v ktorej sa po prvýkrát hudobne stretávajú hlasy lídra kapely a skladateľa Spoka Kramára a speváka Lukáša Adamca.
Atmosféru piesne umocňuje nový videoklip nakrútený v spolupráci s filmárskym tímom Exit Media pod vedením Mária Puzdera a v spolupráci so Spišským divadlom pod vedením Radovana Michalova.
Dva výnimočné hlasy
Novinka Vianočné oblátky prináša vznešenú orchestrálnu atmosféru, trojštvrťový rytmus a emóciu, ktorá neodmysliteľne patrí k najkrajším sviatkom roka. Skladba vznikala postupne a jej výsledná podoba priniesla aj nečakané hudobné spojenie. Spoko si k spolupráci prizval Lukáša Adamca, ktorého hlas dodal piesni nový rozmer.
„Po úspechu našej prvej vianočnej skladby Na Vianoce patríme k sebe mi začali renomovaní textári posielať ďalšie vianočné texty. Spočiatku som ich odmietal, pretože som nemal v pláne nahrávať ďalšie vianočné piesne. Postupne ma však presvedčili moje deti – každý rok totiž v škôlke a škole spievali stále tú istú našu pesničku a hovorili mi, že už by som mal napísať novú,“ spomína Spoko.
„Odvtedy som skomponoval viac ako dvadsať vianočných skladieb. Minulý rok som strávil mesiac na Srí Lanke, kde som sa rozhodol, že napíšem ešte ďalšie a potom z nich vyberiem piesne na pripravovaný vianočný album. Medzi textami od externých autorov ma zaujali aj Vianočné oblátky od Ruda Rusináka. Spája nás pritom milá symbolika – jeho najúspešnejším textom sú Maturantky pre Petra Lipu a medzi naše najväčšie hity patrí Matura. K textu som zložil hudbu, poslal ju producentovi Randymu Gnepovi a na skladbe sme začali pracovať na diaľku.“
„Až pri jej finalizácii mi napadlo, že by mohla výborne fungovať ako duet. Chcem, aby bol celý vianočný album pestrý, preto som hľadal výnimočného speváka – a Lukáš Adamec ním bezpochyby je. Spojenie môjho barytónu s jeho tenorom dalo skladbe krásny kontrast.“
„Vianočné oblátky sú pre mňa symbolom chvíle, keď sa rodina konečne stretne pri jednom stole. S Lukášom sme vytvorili vznešenú orchestrálnu skladbu v trojštvrťovom rytme, ktorá v sebe spája radosť Vianoc aj ich jemnú nostalgiu. Verím, že ľuďom pripomenie, že najvzácnejším darom je čas strávený spolu,“ dodáva líder skupiny Smola a Hrušky.
Vianočná atmosféra zo Spišského divadla
Vizuálnu podobu novinky dotvára videoklip, ktorý vznikol v spolupráci s filmárskym tímom Exit Media, so Spišským divadlom a s talentovanými mladými vokalistami z detského zboru ZUŠ v Spišskej Novej Vsi pod vedením pedagogičky a speváčky Michaely Formelovej. Nakrúcalo sa v exteriéri aj interiéri krásnej historickej budovy Reduty, kde Spišské divadlo sídli, ktorej priestory dodali klipu osobitú atmosféru a jedinečné vizuálne kulisy.
Koncertné turné Na Vianoce patríme k sebe
Smola a Hrušky aktuálne pripravujú album Spokojné Vianoce, ktorý prinesie nové sviatočné skladby v charakteristickom rukopise kapely. Novinku Vianočné oblátky predstavia aj na koncertnom turné Na Vianoce patríme k sebe tour.
Okrem obľúbeného vianočného hitu Na Vianoce patríme k sebe zaznejú skladby Vianoce majú božskú chuť, Na zimu do Tatier, Vianočný hlas či Posledný vianočný koláčik a ďalšie piesne z pripravovaného albumu.
Na Vianoce patríme k sebe tour – termíny koncertov
- 3. 12. 2026 o 19:00 – Prievidza, Kino Sterio (OC Korzo)
- 17. 12. 2026 o 19:00 – Trnava, Kino Hviezda
- 18. 12. 2026 o 20:00 – Nitra, Music a Cafe (OC Centro)
- 19. 12. 2026 o 20:00 – Vrútky, RC Mlyn
- 27. 12. 2026 o 19:00 – Spišská Nová Ves, Dom kultúry (Kino Mier)
- 8. 1. 2027 o 19:00 – Nové Zámky, Dom kultúry – špeciálny trojkráľový koncert
Predpredaj vstupeniek na vianočné turné je spustený prostredníctvom siete Predpredaj.sk. Fanúšikovia si môžu svoje miesta zabezpečiť v predstihu.
Vstupenky na koncert v Spišskej Novej Vsi sú dostupné prostredníctvom Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi.
Zdroj: Martin Hlavatý, tlačová správa skupiny Smola a Hrušky
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