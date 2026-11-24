Voľba zo zahraničia ako taká sa podľa Gašpara neruší. To, ako reagovala opozícia, považuje za hystériu – VIDEO
Zákon podľa Tibora Gašpara určuje presné pravidlá a bude sa zisťovať počet voličov, ktorí budú mať záujem voliť zo zahraničia. Voľba zo zahraničia sa ako taká neruší, občania žijúci v ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Zákon podľa Tibora Gašpara určuje presné pravidlá a bude sa zisťovať počet voličov, ktorí budú mať záujem voliť zo zahraničia.
Voľba zo zahraničia sa ako taká neruší, občania žijúci v zahraničí stále budú môcť voliť. Pre médiá to po hlasovaní v parlamente uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Dodal ale, že hlasovať bude možné len na vopred určených miestach, napríklad na ambasádach.
„Slovákom v zahraničí voliť umožnené je a dokonca spôsobom, aký predpokladá Ústava SR, to znamená priamo, tajne a so všetkými náležitosťami,” uviedol s tým, že zmena podľa nich bola potrebná. „To, ako reagovala opozícia, považujem za hystériu až paniku,” doplnil.
To, že zákon je prijímaný 10 mesiacov pred parlamentnými voľbami, Gašpar označil za jeden z účelových argumentov, poukázal, že novela bola v parlamente už dlho. Vysvetlil, že zákon určuje presné pravidlá a bude sa zisťovať počet voličov, ktorí budú mať záujem voliť zo zahraničia.
„Podľa toho ministerstvo zahraničných vecí bude zriaďovať volebné miestnosti. Aj na jednom mieste viac volebných miestností, napríklad v Česku. Budú zabezpečené podmienky, aby každý mohol naplniť svoje volebné právo,” ozrejmil. Na margo obáv z nižšej volebnej účasti sa vyjadril, že by počkal na prvé voľby podľa nových pravidiel. „Možno to namotivuje ešte väčšie množstvo Slovákov žijúcich v zahraničí,” poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Voľba zo zahraničia ako taká sa podľa Gašpara neruší. To, ako reagovala opozícia, považuje za hystériu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Voľba zo zahraničia sa ako taká neruší, občania žijúci v zahraničí stále budú môcť voliť. Pre médiá to po hlasovaní v parlamente uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Dodal ale, že hlasovať bude možné len na vopred určených miestach, napríklad na ambasádach.
„Slovákom v zahraničí voliť umožnené je a dokonca spôsobom, aký predpokladá Ústava SR, to znamená priamo, tajne a so všetkými náležitosťami,” uviedol s tým, že zmena podľa nich bola potrebná. „To, ako reagovala opozícia, považujem za hystériu až paniku,” doplnil.
To, že zákon je prijímaný 10 mesiacov pred parlamentnými voľbami, Gašpar označil za jeden z účelových argumentov, poukázal, že novela bola v parlamente už dlho. Vysvetlil, že zákon určuje presné pravidlá a bude sa zisťovať počet voličov, ktorí budú mať záujem voliť zo zahraničia.
„Podľa toho ministerstvo zahraničných vecí bude zriaďovať volebné miestnosti. Aj na jednom mieste viac volebných miestností, napríklad v Česku. Budú zabezpečené podmienky, aby každý mohol naplniť svoje volebné právo,” ozrejmil. Na margo obáv z nižšej volebnej účasti sa vyjadril, že by počkal na prvé voľby podľa nových pravidiel. „Možno to namotivuje ešte väčšie množstvo Slovákov žijúcich v zahraničí,” poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Voľba zo zahraničia ako taká sa podľa Gašpara neruší. To, ako reagovala opozícia, považuje za hystériu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Smola a Hrušky servírujú Vianočné oblátky spolu s Lukášom Adamcom v novej vianočnej skladbe
- Čo všetko sa dá stihnúť za 35 dní bez nabíjačky? Nové hodinky HONOR Watch 6 menia pohľad na výdrž batérie
- Veľký operátor výrazne zlacnil paušály. Môžete ušetriť až 360 eur, no ponuka platí len krátko
- Inovatívne zdravotnícke pomôcky musia preukázať svoj prínos. Slovenskí odborníci pomáhajú vytvárať európske pravidlá ich hodnotenia
- Radšej kováč ako princ: Adam Bardy hrá hlavnú úlohu v novej rozprávke