Radšej kováč ako princ: Adam Bardy hrá hlavnú úlohu v novej rozprávke
Slovenský herec Adam Bardy, ktorého diváci poznajú zo seriálov Dunaj, k vašim službám, Mama na prenájom či Pán profesor, si zahral vo svojej prvej filmovej rozprávke. A rovno hlavnú úlohu.
V novinke Lenivé kráľovstvo od Iva Macharáčka, tvorcu rodinných hitov Tajomstvo starej bambitky 1 a 2, stvárnil kováča Jeníka, ktorý nepotrebuje kúzla, aby zmenil svet. Nakrúcanie sa skončilo a do slovenských kín film uvedie spoločnosť Magic Box Slovakia vo štvrtok 11. marca 2027 v slovenskom znení.
Rozprávky má Adam Bardy rád odmalička a jeho najobľúbenejšou rozprávkou z detstva bol Martinko Klingáčik. Keď prišla ponuka, nadšenie bolo veľké, no najprv chcel vedieť, do čoho ide. „Mal som možnosť prečítať si scenár a myslím, že som sa nemusel dočítať ani do štvrtiny, aby som vedel, že do toho chcem ísť,“ hovorí. „Zahrať si v rozprávke má pre mňa rovnakú, možno ešte väčšiu hodnotu ako pracovať v inom filmovom žánri. Na rozprávkach som vyrastal, zaspával som pri nich. Odmalička som sa tešil na vianočné aj iné rozprávky, rodičia so mnou chodili do kina. Možnosť stať sa teraz ich súčasťou pre mňa veľa znamená.“
Hrdina bez kúziel
Jeník nie je princ, ale obyčajný kováč, a práve preto je pre Adama Bardyho možno vôbec najčarovnejšou postavou príbehu. „Jeník nepotrebuje čary ani kúzla, aby dokázal zmeniť svet a pohnúť niečím veľkým. Stačí mu obyčajná ľudskosť a práca,“ vysvetľuje. „Keby mi Ivo pred nakrúcaním dal na výber všetky úlohy a povedal, nech si jednu zvolím, asi by som si aj tak nevybral princa. Vybral by som si práve tohto kováča.“
Pre úlohu si oprášil jazdu na koni, ktorej sa venoval ako dieťa, a z videí si odpozoroval dobové kováčstvo. Pri nakrúcaní mal k dispozícii odbornú pomoc. „Rekvizity už boli pripravené a ja som mal často tú česť zasadiť posledný úder kladivom tak, aby to vyzeralo, že som to všetko vyrobil sám. Takže som vlastne zlízal smotanu,“ smeje sa. Popracovať musel aj na češtine, v ktorej sa film nakrúcal: „Človek si myslí, že vie hovoriť po česky, kým naozaj nemusí začať hovoriť po česky.“ Do postavy ho vtiahlo prostredie hneď v jeho prvý nakrúcací deň v skanzene v Krňoviciach: „Všetko tam dýchalo históriou a dobou príbehu. (…) Prvý deň som bol Jeník. Už som nebol Adam.“
Princezná verí vede, kováč vlastným rukám
Princezná Amália (Sofie Anna Švehlíková), premiantka Kráľovskej akadémie, sa po skončení štúdia vracia balónom domov. Kráľovstvo však nájde zmenené na nepoznanie: mama zmizla a krajinu ovládla čarodejnica Drahomíra. „Aby odhalila pravdu, musí sa vydať na nebezpečnú cestu, počas ktorej spozná mladého kováča Jeníka. Ona verí knihám, vede a presným výpočtom, on vlastnému úsudku a rukám. Postupne zistia, že každý z nich má práve to, čo tomu druhému chýba,“ približuje režisér, scenárista a producent Ivo Macharáček. Amália pritom nie je princezná, ktorá čaká na záchranu. „Je múdra, vzdelaná a baví ju študovať a dozvedať sa nové veci,“ hovorí o svojej postave Sofie Anna Švehlíková.
Kráľovský pár stvárnili Jaroslav Plesl a Veronika Khek Kubařová, ktorá bude moderovať Česko-Slovenský ples 2027. Čarodejnicu Drahomíru hrá Elizaveta Maximová a aj pre ňu je to prvá rozprávka. Drahomíra platí za každé kúzlo starnutím a jedna z jej premien trvala v maskérni štyri hodiny. V ďalších úlohách sa predstavia Maxmilián Dolanský, Jaromír Dulava, Pavel Kříž, Ondřej Sokol, Jiří Hána, Nelly Řehořová, Tomáš Kyselka, Andrea Černá a iní.
Zámky, skanzen a lietajúci balón
Nakrúcalo sa 26 dní na zámkoch Zruč nad Sázavou, Nové Město nad Metují a Raduň, v zámockom parku v Kostelci nad Orlicí, v skanzene Krňovice, v údolí Židova strouha, pri rybníku Nuzov a v D1 Studios v Modleticiach, kde sa nakrúcali trikové scény s lietajúcim balónom. Hudbu zložil Jan P. Muchow. Piesne v pôvodnom znení spievajú aj samotní herci a do nahrávania filmovej hudby sa zapoja deti, ktoré podporuje Nadačný fond Magdaleny Koženej.
Pozrite si video z nakrúcania rozprávky Lenivé kráľovstvo.
Rozprávky nie sú len pre deti
„Rozprávky sú pre nás životnou kotvou. Deťom prinášajú radosť a múdrosť a dospelým možno pripomínajú ich vlastný životný kompas,“ hovorí Ivo Macharáček. Podobne to vidí aj Adam Bardy: „V rozprávkach dobro víťazí nad zlom. A to už dnes nie je samozrejmosť. (…) Nemyslím si, že rozprávky potrebujú len deti. Mali by ich pozerať aj dospelí a naozaj im veriť aspoň dovtedy, kým sú v tom príbehu.“
Synopsa
Princezná Amália sa po skončení štúdia na Kráľovskej akadémii vracia balónom domov. Netuší však, že v jej kráľovstve už nič nie je ako predtým: mama zmizla a krajine vládne čarodejnica Drahomíra, ktorá túži po čarovnom prsteni a večnej mladosti. Amália sa vydá na nebezpečnú cestu, aby odhalila pravdu, a stretne na nej mladého kováča Jeníka. Ona verí knihám a vede, on vlastným rukám a zdravému rozumu. Spoločne zistia, že najviac dokážu vtedy, keď si navzájom dôverujú.
Základné informácie
Pôvodný názov: Líné království
Žáner: rozprávka
Krajina pôvodu: Česko
Dĺžka: 95 minút
Znenie: slovenský dabing (nakrúcané v češtine)
Premiéra v SR: 11. marca 2027
Réžia a scenár: Ivo Macharáček
Spolupráca na scenári: Michal Čunderle
Dramaturgia: Jan Rudovský
Kamera: David Ployhar
Strih: Zdeněk Smrčka
Hudba: Jan P. Muchow
Zvuk: Ivo Broum
Architekt: Petr Zeman
Kostýmy: Alena Schäferová
Masky: Jana Dopitová
Produkcia: IM Film / Ivo Macharáček
Koprodukcia: AQUARIDI / Radovan Vašák
Výkonná produkcia: Dana Bartůšek Havlíčková
Slovenský distribútor: Magic Box Slovakia
Hrajú: Sofie Anna Švehlíková (princezná Amália), Adam Bardy (kováč Jeník), Elizaveta Maximová (čarodejnica Drahomíra), Jaroslav Plesl (kráľ Jiří), Veronika Khek Kubařová (kráľovná Libuška), Maxmilián Dolanský (Lešek), Jaromír Dulava (kováč), Pavel Kříž (učiteľ Tužtička), Ondřej Sokol (správca Hohenhut), Jiří Hána (veliteľ Šebor), Nelly Řehořová (Růžena), Tomáš Kyselka (sluha Alfréd), Karel Schutt (kuchár), Mia Macharáčková (Rozárka), Tereza Juppová (Františka), Oliver Kožner (Petřík), Radovan Vašák (rybár), Andrea Černá (kováčka) a ďalší
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