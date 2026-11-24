Čo všetko sa dá stihnúť za 35 dní bez nabíjačky? Nové hodinky HONOR Watch 6 menia pohľad na výdrž batérie
S výdržou batérie až 35 dní nové hodinky HONOR Watch 6 nielenže vydržia v chode – pozývajú vás zistiť, koľko zážitkov a aktivít dokážete vmestiť do piatich týždňov, kým ich hodinky nenápadne sledujú.
Namiesto počítania hodín výdrže batérie kladie HONOR inú otázku: Čo všetko sa dá stihnúť za 35 dní, kým hodinky jednoducho idú ďalej?
35 dní v pohybe
Stanovte si skromný cieľ 10 000 krokov denne. Za 35 dní je to približne 280 km – takmer ako prejsť pešo zo Žiliny do Budapešti alebo z Košíc do Krakova. Zvýšte latku na 15 000 krokov denne a priblížite sa k 420 km, čo zodpovedá ceste z Bratislavy do Ľubľany alebo vzdušnej čiarou z Košíc do Viedne. Pre tých najambicióznejších sa okolo 20 000 krokov denne nazbiera zhruba 560 km – cestná vzdialenosť z Košíc do Varšavy alebo z Bratislavy do Belehradu.
Hodinky HONOR Watch 6 zaznamenávajú každú trasu, tempo aj srdcový tep počas celých týchto 35 dní, takže nevidíte len izolované behy – vidíte celú cestu, ktorú vaše telo absolvovalo.
35 večerov s príbehmi
Päťtýždňová výdrž batérie znamená, že hodinky HONOR Watch 6 zostávajú zapnuté nielen počas vašich tréningov, ale aj počas regenerácie a čistého oddychu na gauči:
- Jeden film každý večer znamená 35 filmov – dosť na to, aby ste dopozerali celé ságy, od klasických trilógií až po nové streamovacie hity.
- Pozrite si tri epizódy každý večer a dostanete sa zhruba na 105 epizód – dosť na niekoľko celých seriálov a spin-offov.
Premeňte tieto hodiny na zámerný oddych: hodinky HONOR Watch 6 sledujú váš srdcový tep, stres a kvalitu spánku a ukazujú, ako čas strávený na gauči pomáha (alebo škodí) vašej regenerácii po dlhých dňoch a náročných tréningoch. Nočné sledovanie seriálov, víkendové maratóny aj epizódy navyše sa tak stávajú súčasťou jasného obrazu o tom, ako počas piatich týždňov vyvažujete záťaž s oddychom.
35 dní učenia
Vďaka 35 dňom nepretržitého nosenia môžu byť hodinky HONOR Watch 6 stredobodom malých, konzistentných zmien:
- Naučte sa 20 nových slovíčok denne z cudzieho jazyka a do 35. dňa sa dostanete zhruba na 700 slov – dosť na zvládnutie základnej konverzácie a bežných fráz.
- Venujte 30 minút denne nejakej zručnosti – gitare, kresleniu, programovaniu, príprave kávy – a za päť týždňov prekonáte 17 hodín sústredeného tréningu.
- Pridajte jeden jednoduchý denný návyk: pohár vody hneď po prebudení, strečing pred spaním, chodenie po schodoch v práci. O päť týždňov máte vytvorenú rutinu, ktorá s vami môže zostať na ďalšie roky.
Po celý čas hodinky HONOR Watch 6 nepretržite sledujú váš srdcový tep, aktivitu, spánok aj notifikácie a pôsobia ako tichý svedok toho, ako veľmi ste sa v skutočnosti zmenili.
Zostávajú, kým vy idete ďalej
S výdržou batérie až 35 dní sú hodinky HONOR Watch 6 navrhnuté tak, aby splynuli s vašou každodennou rutinou a pritom zaznamenávali, koľko toho v skutočnosti stihnete. Nabite ich raz a potom ich noste naprieč mestami, dochádzaním, tréningami, regeneráciou aj bežnými návykmi. Po piatich týždňoch nemáte len čísla, ale jasný obraz o tom, ako ste ten čas využili.
Hodinky HONOR Watch 6 premieňajú dlhú výdrž batérie na jednoduchú otázku: ako ďaleko dokážete zájsť, aké návyky si vybudujete a ako naplno dokážete žiť za 35 dní – kým ony jednoducho idú ďalej?
Cena a dostupnosť
Hodinky HONOR Watch 6 sú dostupné vo farebných verziách Shadow Black a Twilight Brown za odporúčanú maloobchodnú cenu 179 eur (Shadow Black), respektíve 189 eur (Twilight Brown).
Súvisiace články
Viac prepojenia, menej komplikácií: Ako HONOR premieňa smartfóny, tablety a nositeľnú elektroniku na jeden súvislý zážitok
Deň sa zvyčajne začína so smartfónom v ruke – vypnutím budíka a rýchlym pohľadom na ranné správy.
Tipy na fotenie počas októbrovej zlatej hodinky
Fotografický sprievodca s podporou umelej inteligencie pre začínajúcich mobilných tvorcov
Čo robí z tabletu skutočný nástroj na štúdium v dnešnej dobe?
Tablety podporujú učenie, organizáciu a digitálnu rovnováhu počas návratu do školských lavíc
HONOR predstavil Magic9 Pro Max: Dva 200 Mpx fotoaparáty, filmové technológie ARRI a obrovská 8 800 mAh batéria
Nový vlajkový smartfón prináša filmovú techniku do dlane, duálny 200 Mpx fotoaparát podporený obrazovou vedou ARRI Image Science, ucelený filmový workflow, 4K Cinematic LiveVideo a výkon platformy Snapdragon
Pred displejmi trávime hodiny denne. Nové technológie sa čoraz viac zameriavajú na ochranu očí
Bližší pohľad na zobrazovacie technológie stojace za zrakovým komfortom naprieč najnovšími zariadeniami značky HONOR
Návrat na univerzity aj do kancelárií: Kedy vám tablet s klávesnicou ušetrí viac energie než klasický počítač
Začiatok akademického roka a návrat do pracovného tempa otvárajú otázku digitálnej výbavy. HONOR MagicPad 4 ukazuje, ako nekompromisný hardvér a prepracovaný systém menia zaužívané návyky pri štúdiu aj kreatívnej práci.
Veľké náhlavné alebo kompaktné štuple? Praktický sprievodca svetom bezdrôtových slúchadiel
Ako sa vyznať v pojmoch ako ANC, decibely, Bluetooth štandardy či duálne meniče a vybrať si ideálne slúchadlá na prácu, cestovanie aj šport.
Vymeniteľný dizajn hodiniek aj Hi-Res zvuk: Séria HONOR CHOICE sa na Slovensku rozrastá o tri novinky
Novinky obohacujú každodenný život o flexibilitu vymeniteľného puzdra, pokročilé potlačenie hluku a prémiový zvuk za mimoriadne lákavé ceny.
Video: HONOR uvádza na trh revolučný Robot Phone a otvára novú éru mobilnej tvorby filmov aj fyzickej AI
Prvý robotický smartfón na svete s plne integrovaným 4DoF mechanickým gimbalom, AI riadením pohybu a ARRI Image Science oficiálne prichádza na trh
Dokáže jeden smartfón zjednodušiť celý deň?
Vyššia produktivita, plynulá komunikácia a okamžitý prístup k obľúbeným funkciám na dosah jediného stlačenia.
Prečítajte si tiež
- Slovan má piatu šancu a druhú domácu na prvé body v Lige majstrov. Len najlepší výkon sezóny môže pomôcť
- Minister Blanár v parlamente odvolávaný nebol, mimoriadnu schôdzu v utorok neotvorili – VIDEO
- Štartuje najväčšia potravinová zbierka pre ľudí v núdzi. K 30. výročiu Tesco navýši hodnotu darov o 30 %
- Čo šport nedokázal vyriešiť za takmer päť rokov, môže vyriešiť Brusel – KOMENTÁR
- Lídri V4 a Rakúska nesúhlasia s návrhom rozpočtu EÚ. Magyar odmieta jeho prepojenie s financovaním Ukrajiny