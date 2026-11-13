Colorado prehralo a ešte aj prišlo o dvoch kľúčových hráčov. Zranili sa MacKinnon a Makar – VIDEO
Tréner Colorada pochválil hráčov za výkon, ale prišiel o MacKinnona a Makara. Hokejisti Colorada nebudú v dobrom spomínať na štvrtkový zápas NHL v Ottawe. Okrem ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Tréner Colorada pochválil hráčov za výkon, ale prišiel o MacKinnona a Makara.
Hokejisti Colorada nebudú v dobrom spomínať na štvrtkový zápas NHL v Ottawe. Okrem prehry 3:4 po predĺžení sa im zranili dvaja kľúčoví hráči - útočník Nathan MacKinnon a obranca Cale Makar. Obaja odstúpili zo zápasu počas druhej tretiny v dolnej časti tela.
MacKinnon naposledy nastúpil na ľad v čase 8:15 min pred koncom druhej tretiny. Po pokuse o zákrok na obrancu Senators Arťoma Zuba sa chytil za pravý bok; niekoľko minút zostal sedieť na striedačke, no potom zamieril do útrob štadióna.
Makar nastúpil na striedanie v čase 10:44 min, no na ľade pobudol len štyri sekundy, kým odišiel do šatne. Neskôr sa nakrátko vrátil na 23-sekundové striedanie, ktoré sa skončilo 5:20 pred koncom tretiny. Zvyšok už strávil na striedačke. Makarovo zranenie prichádza štyri dni po tom, čo v nedeľu z preventívnych dôvodov predčasne opustil tréning Avalanche.
MacKinnon je s 30 bodmi (10 gólov + 20 asistencií) v 20 zápasoch najproduktívnejší hráč Colorada a v celej NHL mu patrí piate miesto. Makar je s 23 bodmi (5+18) v 19 zápasoch tretí najproduktívnejší v Colorade a zároveň tretí najproduktívnejší obranca v NHL.
"Sú to obaja hráči, ktorí patria k svetovej špičke. Takže ich v tíme určite chcete mať, o tom niet pochýb,“ povedal kapitán Avalanche Gabriel Landeskog podľa webu NHL.
"Nemyslím si však, že je v tom nejaký rozdiel. Jednoducho hráte s tými, ktorých máte k dispozícii. S hráčmi ktorí sú pripravení nastúpiť, sú zdraví a v zostave. Dúfajme, že Nathan a Cale budú v poriadku," dodal Landeskog.
Tím Colorado Avalanche (bilancia 11-6-3) figuruje na treťom mieste Centrálnej divízie Západnej konferencie NHL. V sobotu ich čaká zápas na ľade Montrealu Canadiens a v stredu uzavrú sériu štyroch stretnutí na ihriskách súperov duelom proti tímu Utah Mammoth.
"Páčilo sa mi naše nasadenie počas celého zápasu. Hrali sme proti kvalitnému súperovi a polovicu zápasu sme museli zvládnuť bez dvoch našich kľúčových hráčov,“ uviedol tréner Colorada Jared Bednar.
"Bol to odvážny výkon. Beriem to. Neboli sme dokonalí, urobili sme nejaké chyby. Stálo nás to niečo, ale celkovo som s týmto zápasom spokojný. Je to cenný bod," dodal Bednar.
Zdroj: SITA.sk - Colorado prehralo a ešte aj prišlo o dvoch kľúčových hráčov. Zranili sa MacKinnon a Makar – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Colorada nebudú v dobrom spomínať na štvrtkový zápas NHL v Ottawe. Okrem prehry 3:4 po predĺžení sa im zranili dvaja kľúčoví hráči - útočník Nathan MacKinnon a obranca Cale Makar. Obaja odstúpili zo zápasu počas druhej tretiny v dolnej časti tela.
MacKinnon naposledy nastúpil na ľad v čase 8:15 min pred koncom druhej tretiny. Po pokuse o zákrok na obrancu Senators Arťoma Zuba sa chytil za pravý bok; niekoľko minút zostal sedieť na striedačke, no potom zamieril do útrob štadióna.
Mal problém už predtým
Makar nastúpil na striedanie v čase 10:44 min, no na ľade pobudol len štyri sekundy, kým odišiel do šatne. Neskôr sa nakrátko vrátil na 23-sekundové striedanie, ktoré sa skončilo 5:20 pred koncom tretiny. Zvyšok už strávil na striedačke. Makarovo zranenie prichádza štyri dni po tom, čo v nedeľu z preventívnych dôvodov predčasne opustil tréning Avalanche.
MacKinnon je s 30 bodmi (10 gólov + 20 asistencií) v 20 zápasoch najproduktívnejší hráč Colorada a v celej NHL mu patrí piate miesto. Makar je s 23 bodmi (5+18) v 19 zápasoch tretí najproduktívnejší v Colorade a zároveň tretí najproduktívnejší obranca v NHL.
"Sú to obaja hráči, ktorí patria k svetovej špičke. Takže ich v tíme určite chcete mať, o tom niet pochýb,“ povedal kapitán Avalanche Gabriel Landeskog podľa webu NHL.
"Nemyslím si však, že je v tom nejaký rozdiel. Jednoducho hráte s tými, ktorých máte k dispozícii. S hráčmi ktorí sú pripravení nastúpiť, sú zdraví a v zostave. Dúfajme, že Nathan a Cale budú v poriadku," dodal Landeskog.
Najbližšie do Montrealu
Tím Colorado Avalanche (bilancia 11-6-3) figuruje na treťom mieste Centrálnej divízie Západnej konferencie NHL. V sobotu ich čaká zápas na ľade Montrealu Canadiens a v stredu uzavrú sériu štyroch stretnutí na ihriskách súperov duelom proti tímu Utah Mammoth.
Pochvala od trénera
"Páčilo sa mi naše nasadenie počas celého zápasu. Hrali sme proti kvalitnému súperovi a polovicu zápasu sme museli zvládnuť bez dvoch našich kľúčových hráčov,“ uviedol tréner Colorada Jared Bednar.
"Bol to odvážny výkon. Beriem to. Neboli sme dokonalí, urobili sme nejaké chyby. Stálo nás to niečo, ale celkovo som s týmto zápasom spokojný. Je to cenný bod," dodal Bednar.
Zdroj: SITA.sk - Colorado prehralo a ešte aj prišlo o dvoch kľúčových hráčov. Zranili sa MacKinnon a Makar – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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