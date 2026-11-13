Gitarista Dávid Bílek prekvapil netradičným spracovaním piesne Slovensko moje! Do videoklipu sa vrátil na miesta detstva!
Jedna z najznámejších slovenských piesní dostala novú jedinečnú podobu. Gitarový virtuóz Dávid Bílek predstavil inštrumentálnu verziu skladby "Slovensko moje, otčina moja", v ktorej ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Jedna z najznámejších slovenských piesní dostala novú jedinečnú podobu.
Gitarový virtuóz Dávid Bílek predstavil inštrumentálnu verziu skladby "Slovensko moje, otčina moja", v ktorej tradičnú melódiu prepojil s gitarou a monumentálnym orchestrálnym zvukom. Výsledkom je aranžmán s filmovou atmosférou, ktorý pripomína tvorbu Hansa Zimmera. Videoklip nakrúcal na Donovaloch, na miestach, ktoré sú späté s jeho detstvom a osobnými spomienkami.
K výberu piesne ho priviedol dlhodobý vzťah k jej melódii aj čoraz väčší záujem o slovenské ľudové skladby. Rozhodol sa vynechať spev a nechať vyniknúť gitaru. Pôvodne komorný hudobný nápad sa však počas práce v štúdiu postupne rozrástol o orchestrálne prvky.
"Slovensko moje, otčina moja v sebe nesie veľmi krásnu, dojímavú melódiu, ktorá chytá za srdce. Existuje niekoľko podôb tejto piesne, ja som ju však spravil po svojom, a to bez spevu, čisto len s gitarou. Ako som to začal kreovať u seba v štúdiu, prišli rôzne nápady a produkcia sa vyvíjala orchestrálnym smerom. Podľa mňa si to tá skladba pýtala," vysvetlil Dávid Bílek.
Pri realizácii oslovil Ľuboša Ďurecha, basgitaristu kapely Petra Nagya a hudobného producenta. Ten vytvoril orchestrálny aranžmán a do nahrávky vniesol aj nečakané hudobné kombinácie, napríklad gajdy. Autori sa rozhodli prepojiť slovenskú a švédsku hudobnú kultúru, pričom druhá polovica skladby získala podľa Dávida až vikingský nádych.
"Ľuboš je úžasný muzikant a takisto skvelý človek, takže som skutočne rád, že som ho oslovil. Do piesne priniesol skvelé nápady a nástroje, ktoré mi ani nenapadli. V jednom momente sa tam ozvú napríklad gajdy. Keď sme sa bavili, ako to poňať, zhodli sme sa na tom, že chceme zmiešať slovenskú kultúru so švédskou, keďže originálna pieseň pochádza zo Švédska. Aj preto druhá polovica znie trochu ako z čias Vikingov," približuje gitarista.
Spoluprácu si pochvaľuje aj Ľuboš Ďurech, ktorý ocenil najmä hudobnú súhru a priestor, aký mu gitarové party poskytli pri tvorbe orchestrálneho aranžmánu. Výsledné spojenie gitary a orchestra považuje za mimoriadne vydarené.
"Veľmi ma tento projekt zaujal. David nahral gitarové party a ja som k nim v mojom nahrávacom štúdiu DALU PRODUCTION vytvoril orchestrálny aranžmán. David je skvelý gitarista s mimoriadnym citom pre hudbu a jeho nádherne zahrané, precízne nahraté gitarové party boli výborným základom pre moju ďalšiu tvorbu. Výsledné spojenie klasickej gitary s orchestrom má podľa mňa výnimočnú atmosféru a nádherný zvuk," prezradil hudobný producent Ľuboš Ďurech.
O vizuálnu podobu videoklipu sa postaral kameramanský tím Spicyasfck. Diváci v ňom uvidia pôsobivé letecké zábery, horské panorámy aj Dávida s gitarou v prostredí, ktoré má pre neho osobitnú hodnotu. Videoklip sa nakrúcal na Donovaloch, v lokalite Starý Zvolen neďaleko Novej hole. Tu Dávid prežil veľkú časť detstva, venoval sa snowboardingu a dodnes toto prostredie považuje za svoj druhý domov. Jedným z miest, ktoré sa vo videu objavujú, je skalnaté bralo.
"Donovaly sú pre mňa veľmi osobným miestom. Prežil som tam veľkú časť detstva a mám s nimi spojených množstvo krásnych spomienok. Na skalnaté bralo, kde sme nakrúcali, som sa kedysi chodieval modliť, rozjímať a jednoducho byť chvíľu sám so svojimi myšlienkami. Preto pre mňa bolo výnimočné vrátiť sa tam po rokoch a nahrať práve pieseň Slovensko moje, otčina moja," dodáva Dávid.
Dávid Bílek je dvojnásobným laureátom súťaží v hre na klasickej gitare a držiteľom viacerých prestížnych ocenení. Počas hudobnej kariéry spolupracoval aj s raperom Kalim a na pódiu vystúpil s menami ako Dara Rolins, Braňo Kostka, Celeste Buckingham, Sima Magušinová, Gladiator či Polemic. Ako hosť sa predstavil na koncertoch Adama Ďuricu, na turné Roba Opatovského aj po boku klavírneho virtuóza Jozefa Hollého.
Klip Slovensko moje, otčina moja:
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Zdroj: SITA.sk - Gitarista Dávid Bílek prekvapil netradičným spracovaním piesne Slovensko moje! Do videoklipu sa vrátil na miesta detstva! © SITA Všetky práva vyhradené.
Gitarový virtuóz Dávid Bílek predstavil inštrumentálnu verziu skladby "Slovensko moje, otčina moja", v ktorej tradičnú melódiu prepojil s gitarou a monumentálnym orchestrálnym zvukom. Výsledkom je aranžmán s filmovou atmosférou, ktorý pripomína tvorbu Hansa Zimmera. Videoklip nakrúcal na Donovaloch, na miestach, ktoré sú späté s jeho detstvom a osobnými spomienkami.
K výberu piesne ho priviedol dlhodobý vzťah k jej melódii aj čoraz väčší záujem o slovenské ľudové skladby. Rozhodol sa vynechať spev a nechať vyniknúť gitaru. Pôvodne komorný hudobný nápad sa však počas práce v štúdiu postupne rozrástol o orchestrálne prvky.
"Slovensko moje, otčina moja v sebe nesie veľmi krásnu, dojímavú melódiu, ktorá chytá za srdce. Existuje niekoľko podôb tejto piesne, ja som ju však spravil po svojom, a to bez spevu, čisto len s gitarou. Ako som to začal kreovať u seba v štúdiu, prišli rôzne nápady a produkcia sa vyvíjala orchestrálnym smerom. Podľa mňa si to tá skladba pýtala," vysvetlil Dávid Bílek.
Pri realizácii oslovil Ľuboša Ďurecha, basgitaristu kapely Petra Nagya a hudobného producenta. Ten vytvoril orchestrálny aranžmán a do nahrávky vniesol aj nečakané hudobné kombinácie, napríklad gajdy. Autori sa rozhodli prepojiť slovenskú a švédsku hudobnú kultúru, pričom druhá polovica skladby získala podľa Dávida až vikingský nádych.
"Ľuboš je úžasný muzikant a takisto skvelý človek, takže som skutočne rád, že som ho oslovil. Do piesne priniesol skvelé nápady a nástroje, ktoré mi ani nenapadli. V jednom momente sa tam ozvú napríklad gajdy. Keď sme sa bavili, ako to poňať, zhodli sme sa na tom, že chceme zmiešať slovenskú kultúru so švédskou, keďže originálna pieseň pochádza zo Švédska. Aj preto druhá polovica znie trochu ako z čias Vikingov," približuje gitarista.
Spoluprácu si pochvaľuje aj Ľuboš Ďurech, ktorý ocenil najmä hudobnú súhru a priestor, aký mu gitarové party poskytli pri tvorbe orchestrálneho aranžmánu. Výsledné spojenie gitary a orchestra považuje za mimoriadne vydarené.
"Veľmi ma tento projekt zaujal. David nahral gitarové party a ja som k nim v mojom nahrávacom štúdiu DALU PRODUCTION vytvoril orchestrálny aranžmán. David je skvelý gitarista s mimoriadnym citom pre hudbu a jeho nádherne zahrané, precízne nahraté gitarové party boli výborným základom pre moju ďalšiu tvorbu. Výsledné spojenie klasickej gitary s orchestrom má podľa mňa výnimočnú atmosféru a nádherný zvuk," prezradil hudobný producent Ľuboš Ďurech.
O vizuálnu podobu videoklipu sa postaral kameramanský tím Spicyasfck. Diváci v ňom uvidia pôsobivé letecké zábery, horské panorámy aj Dávida s gitarou v prostredí, ktoré má pre neho osobitnú hodnotu. Videoklip sa nakrúcal na Donovaloch, v lokalite Starý Zvolen neďaleko Novej hole. Tu Dávid prežil veľkú časť detstva, venoval sa snowboardingu a dodnes toto prostredie považuje za svoj druhý domov. Jedným z miest, ktoré sa vo videu objavujú, je skalnaté bralo.
"Donovaly sú pre mňa veľmi osobným miestom. Prežil som tam veľkú časť detstva a mám s nimi spojených množstvo krásnych spomienok. Na skalnaté bralo, kde sme nakrúcali, som sa kedysi chodieval modliť, rozjímať a jednoducho byť chvíľu sám so svojimi myšlienkami. Preto pre mňa bolo výnimočné vrátiť sa tam po rokoch a nahrať práve pieseň Slovensko moje, otčina moja," dodáva Dávid.
Dávid Bílek je dvojnásobným laureátom súťaží v hre na klasickej gitare a držiteľom viacerých prestížnych ocenení. Počas hudobnej kariéry spolupracoval aj s raperom Kalim a na pódiu vystúpil s menami ako Dara Rolins, Braňo Kostka, Celeste Buckingham, Sima Magušinová, Gladiator či Polemic. Ako hosť sa predstavil na koncertoch Adama Ďuricu, na turné Roba Opatovského aj po boku klavírneho virtuóza Jozefa Hollého.
Klip Slovensko moje, otčina moja:
Všetky informácie nájdete na www.davidbilek.sk
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Zdroj: SITA.sk - Gitarista Dávid Bílek prekvapil netradičným spracovaním piesne Slovensko moje! Do videoklipu sa vrátil na miesta detstva! © SITA Všetky práva vyhradené.
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